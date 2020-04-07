Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



По подсчетам экономистов, карантин, объявленный с целью контроля над распространением коронавируса, сокращает рост внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы приблизительно на 0,5% в неделю, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.



"Конечно, мы ощущаем негативное влияние, экономисты подсчитали, что одна неделя карантина урезает около 0,5% годового роста ВВП, поэтому естественно, что, чем дольше продлится карантин, тем более значительным будет воздействие", – сказал В. Шапока во вторник в интервью радиостанции LRT.



По его словам, если распространение коронавируса в Литве и в Евросоюзе удастся взять под контроль в первом полугодии, годовой спад экономики Литвы в этом году будет однозначным, если нет – двузначным.



В. Шапока также отметил, что для сокращения последствий кризиса с коронавирусом Литва использует как накопленные резервы, так и заимствованные средства. В понедельник было заявлено о кредитах международных финансовых организаций на 1,5 млрд евро, планируется выпустить еврооблигации, также заимствовать на внутреннем рынке. По подсчетам экономистов, карантин, объявленный с целью контроля над распространением коронавируса, сокращает рост внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы приблизительно на 0,5% в неделю, утверждает министр финансов Вилюс Шапока."Конечно, мы ощущаем негативное влияние, экономисты подсчитали, что одна неделя карантина урезает около 0,5% годового роста ВВП, поэтому естественно, что, чем дольше продлится карантин, тем более значительным будет воздействие", – сказал В. Шапока во вторник в интервью радиостанции LRT.По его словам, если распространение коронавируса в Литве и в Евросоюзе удастся взять под контроль в первом полугодии, годовой спад экономики Литвы в этом году будет однозначным, если нет – двузначным.В. Шапока также отметил, что для сокращения последствий кризиса с коронавирусом Литва использует как накопленные резервы, так и заимствованные средства. В понедельник было заявлено о кредитах международных финансовых организаций на 1,5 млрд евро, планируется выпустить еврооблигации, также заимствовать на внутреннем рынке. По словам министра, Литва будет использовать и средства, которые готовят ведомства Евросоюза, однако основным решением, которое уже принято и применяется, является программа Европейского Центробанка на сумму в 750 млрд евро для обеспечения финансовой стабильности.



Он также сказал, что обсуждаются предлагаемые Еврокомиссией схемы компенсации временной безработицы на 100 млрд евро, схемы гарантий Европейского инвестиционного банка для малых и средних компаний, средства Европейского механизма стабильности приблизительно на 400 млрд евро, которые предоставят возможность каждому из государств позаимствовать около 2% от ВВП.



"По всем этим вопросам нет окончательной договоренности, я считаю, что больше ответов будет после планирующейся сегодня вечером он-лайн встречи министров финансов зоны евро, на которой мы будем искать ответы на все детали и консенсус в контексте этой пандемии", – отметил В. Шапока.



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Одна из крупнейших в Балтийских странах групп по производству древесины и мебели – литовская Vakaru medienos grupe (VMG) в понедельник сообщила, что временно останавливает производство, сообщил портал delfi.lt.



"С учетом того, что в большинстве государств продолжается или объявляется карантин, продолжается остановка работы магазинов, торговых и развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов, аптек и прочих мест продажи необходимых товаров, поэтому мы вынуждены сократить или полностью остановить производство", – заявила порталу представитель VMG по связям с общественностью Герда Шешплауките.



Она отметила, что производство мебели останавливается на одну неделю, а производство ДВП – на две.



В апреле акционер VMG Сигитас Паулаускас утверждал в интервью деловой газете Verslo zinios, что группа не планирует остановку инвестиции, а в случае остановке деятельности компании группы потеряют 10-15% оборота и 5% прибыли.



BNS напоминает, что в конце прошлого года VMG завершила строительство нового завода древесностружечных плит, стоимостью около 140 млн евро в Акмянской свободной экономической зоне (СЭЗ) Литвы.



Консолидированная выручка VMG в 2018 году выросла на 4,1% до 163,587 млн евро, а чистая прибыль – на 7,2% до 17,484 млн евро. 100% акций VMG принадлежат зарегистрированной на Кипре компании VMG Holdings.



В группу Vakaru medienos grupe в Литве входят компании Klaipedos mediena, Sakuona, VMG Technics, она также является оператором Акменской СЭЗ. У группы также есть предприятия в Беларуси VMG Industry Group, VMG Industry, Swoods export и VMG WoodArt.



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Главой оператора газопередающей системы Литвы – компании Amber Grid станет 41-летний Немунас Бикнюс, который до этого полгода временно возглавлял эту компанию, а также был членом ее правления и директором Epso-G по стратегии и развитию.



Amber Grid сообщила, что правление компании назначило его гендиректором во вторник.



По словам председателя правления Amber Grid Альгирдаса Юозапониса, руководителем выбран компетентный профессионал с хорошей деловой репутацией, способный вдохновлять и сплачивать работников, добиваться стратегических целей компании.



По его словам, перед новым руководителем ставятся три важнейшие цели: обеспечить стабильную работу всей системы радиопередачи, своевременно завершить строительство магистрального трубопровода с Польшей (GIPL) и решать вопросы региональной интеграции рынка.



Н. Бикнюс выразил надежду на то, что GIPL будет проложен до конца 2021 года, как и планируется. По его словам, у газа безусловно есть будущее.



Ню Бикнюс, временно возглавляющий Amber Grid с 28 октября, является членом правления энергокомпании Litgrid и биржи Baltpool, ранее он работал в бывшей газовой госкомпании Lietuvos dujos, в Министерствах экономики и энергетики.



У Amber Grid нет постоянного руководителя с конца октября прошлого года, когда ушел в отставку Саулюс Билис, возглавлявший компанию с 2013 года. Он ушел в отставку после того, как компании не удалось своевременно подписать договор о прокладке газопровода в Польшу (GIPL), а также потому, что возникли подозрения в непрозрачности конкурса.



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Охватившая мир пандемия коронавируса стала основным фактором, потрясшим газовые рынки в марте. Сокращение потребности в энергии привело к падению газовых цен, чему также способствовала и ценовая война в нефтяном секторе, сообщила литовская компания поставок электроэнергии и газа Ignitis.



"Хотя Китай, называемый мастерской мира, объявляет о вновь открывающихся предприятиях и возвращающемся к работе населению, отмечается рост сжиженного природного газа (СПГ) в азиатских странах, однако эксперты не предвидят в ближайшее время роста большой потребности в газе", – говорится в сообщении.



В начале апреля заполненность хранилищ природного газа в Европе составило почти 54%. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года.



По данным Ignitis, еще один удар по ценам нанес спор экспортирующих нефть России и Саудовской Аравии – спор по поводу добычи нефти и возникшая ценовая война вызвало то, что нефть сорта Brent в последний день марта стоила почти вполовину меньше, чем в конце февраля. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии