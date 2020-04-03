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СМИ: УЕФА примет решение о возобновлении еврокубков в середине мая

© Александр Демьянчук/ТАСС


Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработает план по проведению соревнований под эгидой организации в середине мая. Об этом в своем Twitter написал журналист издания New York Times Тарик Панжа, передает ТАСС.

1 апреля УЕФА продлил приостановку Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенес матчи национальных сборных, запланированных на июнь, на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По информации источника, матчи планируется доиграть в июле и августе, при этом отмена еврокубковых турниров является крайней мерой. Один из сценариев подразумевает доигровку соревнований под эгидой УЕФА после финиша национальных первенств, таким образом, Лига чемпионов завершится не раньше августа.

Отмечается, что УЕФА недоволен решением совета директоров чемпионата Бельгии, который вынес рекомендацию генеральной ассамблее лиги досрочно завершить сезон.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
ТАСС
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: футбол, Китай, УЕФА, вирус, пандемия, еврокубки
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добавлена сегодня, 3 апреля, 18:00

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