Лукашенко заявил, что он не против единой валюты у России и Белоруссии 🔊 Воспроизвести Александр Лукашенко. Фото © AP Photo / Darko Vojinovic



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания общей валюты с Россией.



— Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль, — рассказал глава государства в эфире белорусского телеканала "Мир", сообщает



Лукашенко предлагает до введения общей валюты решить вопрос, кто будет управлять эмиссионным центром.



Напомним, ранее власти Белоруссии заявили о временной остановке работы над "дорожными картами" по интеграции с Россией. По их мнению, она бессмысленна, пока не решён нефтяной вопрос. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания общей валюты с Россией.— Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль, — рассказал глава государства в эфире белорусского телеканала "Мир", сообщает ЛАЙФ Лукашенко предлагает до введения общей валюты решить вопрос, кто будет управлять эмиссионным центром.Напомним, ранее власти Белоруссии заявили о временной остановке работы над "дорожными картами" по интеграции с Россией. По их мнению, она бессмысленна, пока не решён нефтяной вопрос. life.ru Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, аналитика, евросоюз, отношения, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 313 раз Комментарии