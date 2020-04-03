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Лукашенко заявил, что он не против единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
— Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль, — рассказал глава государства в эфире белорусского телеканала "Мир", сообщает ЛАЙФ.
Лукашенко предлагает до введения общей валюты решить вопрос, кто будет управлять эмиссионным центром.
Напомним, ранее власти Белоруссии заявили о временной остановке работы над "дорожными картами" по интеграции с Россией. По их мнению, она бессмысленна, пока не решён нефтяной вопрос.
life.ru
География: Белоруссия
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