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Лукашенко заявил, что он не против единой валюты у России и Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото © AP Photo / Darko Vojinovic


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против создания общей валюты с Россией.

— Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский рубль, — рассказал глава государства в эфире белорусского телеканала "Мир", сообщает ЛАЙФ.

Лукашенко предлагает до введения общей валюты решить вопрос, кто будет управлять эмиссионным центром.

Напомним, ранее власти Белоруссии заявили о временной остановке работы над "дорожными картами" по интеграции с Россией. По их мнению, она бессмысленна, пока не решён нефтяной вопрос.
life.ru
Категории: экономика, политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, аналитика, евросоюз, отношения, Лукашенко
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 3 апреля, 12:00

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