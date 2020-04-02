Уимблдонский теннисный турнир отменён впервые с 1945 года 🔊 Воспроизвести Reuters



Организаторы Уимблдонского теннисного турнира объявили об отмене соревнований в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.



Об этом сообщается на официальном сайте одного из турниров Большого шлема, передает



Матчи Уимблдона должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года. Теперь они состоятся в период с 28 июня по 11 июля 2021 года.



Таким образом, Уимблдон был отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.



11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.



Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня. Кроме того, на осень был перенесён Открытый чемпионат Франции.



Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что весь сезон может быть отменён из-за коронавируса. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира объявили об отмене соревнований в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.Об этом сообщается на официальном сайте одного из турниров Большого шлема, передает RT Матчи Уимблдона должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года. Теперь они состоятся в период с 28 июня по 11 июля 2021 года.Таким образом, Уимблдон был отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня. Кроме того, на осень был перенесён Открытый чемпионат Франции.Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что весь сезон может быть отменён из-за коронавируса. russian.rt.com Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, теннис, вирус, Уимблдон, отмена, пандемия — статья прочитана 195 раз Комментарии