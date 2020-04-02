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Уимблдонский теннисный турнир отменён впервые с 1945 года

Reuters


Организаторы Уимблдонского теннисного турнира объявили об отмене соревнований в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на официальном сайте одного из турниров Большого шлема, передает RT.

Матчи Уимблдона должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года. Теперь они состоятся в период с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Таким образом, Уимблдон был отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня. Кроме того, на осень был перенесён Открытый чемпионат Франции.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что весь сезон может быть отменён из-за коронавируса.
russian.rt.com
Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Китай, теннис, вирус, Уимблдон, отмена, пандемия
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добавлена сегодня, 2 апреля, 09:00

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