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Уимблдонский теннисный турнир отменён впервые с 1945 года
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира объявили об отмене соревнований в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается на официальном сайте одного из турниров Большого шлема, передает RT.
Матчи Уимблдона должны были пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года. Теперь они состоятся в период с 28 июня по 11 июля 2021 года.
Таким образом, Уимблдон был отменён впервые с 1945 года. Тогда это произошло из-за Второй мировой войны.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.
Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры предварительно до 7 июня. Кроме того, на осень был перенесён Открытый чемпионат Франции.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что весь сезон может быть отменён из-за коронавируса.
russian.rt.com
Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал
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