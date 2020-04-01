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Банк Литвы предлагает создать фонд для поддержки крупных предприятий, обеспечения расчётов



Банк Литвы (БЛ, Центробанк) предлагает создать специальный государственный фонд, который будет оперативно предоставлять временную финансовую поддержку крупным и социально важным предприятиям, испытывающим трудности из-за коронавируса и не получающим банковского кредитования.

БЛ также предлагает напрямую финансировать кредитами не оплаченные из-за карантина счета перспективных малых и средних предприятий.

По словам члена правления БЛ Марюса Юргиласа, фонд по принципу своей деятельности будет напоминать ломбард - давать последнюю надежду получить финансирование.

"Иногда приходится идти в ломбард, закладывать свои золотые часы и так получать деньги, которые помогут выжить. Идея предлагаемого государственного фонда отчасти это и напоминает - если есть важные для государства стратегические секторы, государство, как последний кредитор, согласится инвестировать в деятельность этих предприятий", - сказал BNS М. Юргилас.
По его словам, фонд мог бы поощрять такие предприятие выпускать облигации, а также предоставлять возможность инвестировать в акционерный капитал этих предприятий. Финансировать создание фонда должно государство, однако впоследствии в его деятельности смог бы участвовать и частный сектор.

По словам М. Юргиласа, из-за закрытия на карантин некоторых видов деятельности начались перебои в цепочках расчётов, малые и средние предприятия не получают оплату за товары и услуги, а кредиты кредитных учреждений им недоступны.

"Мы наблюдаем рынок и видим, что пострадал не только бизнес, которому государство в силу понятных причин запретил действовать, но и предприятия, поставлявшие ему товары и услуги. Последние, возможно, могли бы переориентироваться и продолжать деятельность, однако столкнулись с неоплаченными счетами", - объяснил М. Юргилас.

По его словам, специалисты предлагают создать дополнительное средство помощи, которое будет администрироваться Invega и которое было бы направлено на оплату счетов поставщиков.

"Так мы предотвратили бы образование цепочки неоплаченных долгов, которая погрузила бы нас в подобную ситуацию, что у нас была в 2008-2009 годах", – сказал М. Юргилас.

По мнению авторов идеи, максимальная сумма кредита зависела бы от величины предприятия и могла бы составлять от 10 тыс. евро до 100 тыс. евро.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: президент, государство, создание, банк
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 апреля, 13:30

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