Банк Литвы предлагает создать фонд для поддержки крупных предприятий, обеспечения расчётов 🔊 Воспроизвести



Банк Литвы (БЛ, Центробанк) предлагает создать специальный государственный фонд, который будет оперативно предоставлять временную финансовую поддержку крупным и социально важным предприятиям, испытывающим трудности из-за коронавируса и не получающим банковского кредитования.



БЛ также предлагает напрямую финансировать кредитами не оплаченные из-за карантина счета перспективных малых и средних предприятий.



По словам члена правления БЛ Марюса Юргиласа, фонд по принципу своей деятельности будет напоминать ломбард - давать последнюю надежду получить финансирование.



"Иногда приходится идти в ломбард, закладывать свои золотые часы и так получать деньги, которые помогут выжить. Идея предлагаемого государственного фонда отчасти это и напоминает - если есть важные для государства стратегические секторы, государство, как последний кредитор, согласится инвестировать в деятельность этих предприятий", - сказал BNS М. Юргилас. Банк Литвы (БЛ, Центробанк) предлагает создать специальный государственный фонд, который будет оперативно предоставлять временную финансовую поддержку крупным и социально важным предприятиям, испытывающим трудности из-за коронавируса и не получающим банковского кредитования.БЛ также предлагает напрямую финансировать кредитами не оплаченные из-за карантина счета перспективных малых и средних предприятий.По словам члена правления БЛ Марюса Юргиласа, фонд по принципу своей деятельности будет напоминать ломбард - давать последнюю надежду получить финансирование."Иногда приходится идти в ломбард, закладывать свои золотые часы и так получать деньги, которые помогут выжить. Идея предлагаемого государственного фонда отчасти это и напоминает - если есть важные для государства стратегические секторы, государство, как последний кредитор, согласится инвестировать в деятельность этих предприятий", - сказал BNS М. Юргилас. По его словам, фонд мог бы поощрять такие предприятие выпускать облигации, а также предоставлять возможность инвестировать в акционерный капитал этих предприятий. Финансировать создание фонда должно государство, однако впоследствии в его деятельности смог бы участвовать и частный сектор.



По словам М. Юргиласа, из-за закрытия на карантин некоторых видов деятельности начались перебои в цепочках расчётов, малые и средние предприятия не получают оплату за товары и услуги, а кредиты кредитных учреждений им недоступны.



"Мы наблюдаем рынок и видим, что пострадал не только бизнес, которому государство в силу понятных причин запретил действовать, но и предприятия, поставлявшие ему товары и услуги. Последние, возможно, могли бы переориентироваться и продолжать деятельность, однако столкнулись с неоплаченными счетами", - объяснил М. Юргилас.



По его словам, специалисты предлагают создать дополнительное средство помощи, которое будет администрироваться Invega и которое было бы направлено на оплату счетов поставщиков.



"Так мы предотвратили бы образование цепочки неоплаченных долгов, которая погрузила бы нас в подобную ситуацию, что у нас была в 2008-2009 годах", – сказал М. Юргилас.



По мнению авторов идеи, максимальная сумма кредита зависела бы от величины предприятия и могла бы составлять от 10 тыс. евро до 100 тыс. евро. BNS Категории: экономика Ключевые слова: президент, государство, создание, банк География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии