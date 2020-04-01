Закон о гражданской конфискации имущества сейм Литвы принял с поправками президента 🔊 Воспроизвести



Сейм Литвы во вторник принял Закон о гражданской конфискации имущества с поправками президента Гитанаса Науседы.



По предложению главы государства отказались от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года.



Согласно принятому в январе сеймом варианту закона, в нём было закреплено положение о том, что процедура гражданской конфискации имущества могла быть начата, если хотя бы одно из закреплённых в законе условий для этого процесса появилось после 11 декабря 2010 года.



Согласно предложению президента, закон может применяться в отношении имущества, приобретенного после 11 декабря 2010 года, однако основания для начала процесса: предъявленные подозрения, обвинения, прекращенное уголовное дело, – должны появиться после вступления закона в силу. Сейм Литвы во вторник принял Закон о гражданской конфискации имущества с поправками президента Гитанаса Науседы.По предложению главы государства отказались от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года.Согласно принятому в январе сеймом варианту закона, в нём было закреплено положение о том, что процедура гражданской конфискации имущества могла быть начата, если хотя бы одно из закреплённых в законе условий для этого процесса появилось после 11 декабря 2010 года.Согласно предложению президента, закон может применяться в отношении имущества, приобретенного после 11 декабря 2010 года, однако основания для начала процесса: предъявленные подозрения, обвинения, прекращенное уголовное дело, – должны появиться после вступления закона в силу. Кроме того, президент указал, что составляемые Департаментом полиции списки членов организованных группировок, отнесение к которым является одним из вероятных условий гражданской конфискации имущества лица, должны исходить из критериев, которые предусмотрены в законах, а не в подзаконных актах, как установлено в принятом сеймом законе.



Сейм принял Закон о гражданской конфискации имущества 14 января.



Согласно закону, конфисковать имущество лица можно будет, если лицо входит в преступные группировки, обвиняется, подозревается или осуждено за тяжкие преступления или некоторые преступления средней тяжести, например, за торговлю людьми, разбой, вымогательство имущества, коррупционные преступления, связанные с контрабандой, наркотиками.



Также конфискация имущества будет разрешена, если его стоимость не соответствует законным доходам лица, и если эта разница превышает 100 тыс. евро.



Сторонники закона говорят, что гражданская конфискация имущества поможет в борьбе с коррупцией. Критики утверждают, что этот закон может нарушить презумпцию невиновности и непропорционально ограничить право людей на собственность. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, президент, закон, конфискация География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии