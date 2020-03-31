Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть 🔊 Воспроизвести



Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает



«Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе»,— говорится в сообщении.



Также президенты обменялись мнениями о состоянии мирового рынка нефти. Господа Путин и Трамп договорились проводить российско-американские консультации по линии министров энергетики. Также были затронуты «некоторые вопросы двусторонних отношений». Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает КОММЕРСАНТ со ссылкой на пресс-службу Кремля. Они обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.«Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе»,— говорится в сообщении.Также президенты обменялись мнениями о состоянии мирового рынка нефти. Господа Путин и Трамп договорились проводить российско-американские консультации по линии министров энергетики. Также были затронуты «некоторые вопросы двусторонних отношений». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил ТАСС, что Владимир Путин не просил Дональда Трампа об отмене антироссийских санкций. Ранее президент США в эфире телеканала Fox News сообщил, что последние два года Владимир Путин неоднократно просил своего американского коллегу об отмене санкций. Анонсируя телефонный разговор, господин Трамп отметил, что не хочет, чтобы энергетический сектор был уничтожен из-за низких цен на нефть.



Напомним, сегодня цена на нефть марки Brent упала ниже $23 впервые с ноября 2002 года. С начала марта цены на нефть упали почти в два раза. Это произошло на фоне распада сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии нарастить добычу. Bloomberg ранее сообщало, что американские операторы трубопроводов начали просить производителей нефти сократить добычу. Агентство считает это признаком того, что растущее количество сырья начинает превышать объемы хранилищ. kommersant.ru Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нефть, Путин, цены, телефон, Трамп, коронавирус — статья прочитана 191 раз Комментарии