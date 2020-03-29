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Google заблокировала приложение InfoWars за фейки о коронавирусе

Фото: media.tvzvezda.ru




Из магазина для Android-устройств Google Play удалено приложение InfoWars, через которое распространялась ложная информация о пандемии коронавируса. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Wired.

Приложение InfoWars принадлежит американскому журналисту и конспирологу Алексу Джонсу. Через него он распространял свои статьи и видеоролики, а также информационные материалы других авторов.

В последних публикациях, распространяемых через это приложение, говорилось о неэффективности карантинных мероприятий для замедления вспышки коронавируса. Также в статьях и видеороликах рекламировались пищевые добавки, якобы защищающие от коронавируса.
В связи с этим в Google решили удалить приложение за распространение ложной информации. Отмечается, что до удаления его успели загрузить более ста тысяч пользователей.

«Сейчас, как никогда ранее, борьба с дезинформацией в Play Store является главным приоритетом для компании. Когда мы находим приложения, которые нарушают политику Play, распространяя вводящую в заблуждение или вредоносную информацию, мы удаляем их из магазина», — прокомментировали в Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта администрация социальной сети Twitter по требованию Роскомнадзора удалила ложные сообщения о введении в Москве комендантского часа.

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От "Обзора"

Вопрос отношения к фейкам в эпоху коронавируса встал особенно остро. Но некоторые политические силы в этом явлении видит лишь одно: фейками на государственном уровне занимается Россия, дабы навредить безгрешному Западу. Об этом, пусть и не такими словами, на прошедшей неделе, в частности, говорил министр иностранных дел Литвы Линас Динкявичюс.
Категории: в мире
Ключевые слова: фейк, коронавирус
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добавлена сегодня, 29 марта, 15:20

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