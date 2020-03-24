МИД Литвы: ЕС сталкивается с угрозой дезинформации о коронавирусе 🔊 Воспроизвести



Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что в условиях коронавирусного кризиса Евросоюз (ЕС) сталкивается с нарастающей угрозой дезинформации.



По словам Л. Линкявичюса, этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник неформальном совещании министров ИД стран-членов ЕС.



"Во всей этой сумятице появляется ещё один вызов – дезинформация. Это отметили многие министры", – сказал BNS Л. Линкявичюс.



ЕС в этом месяце предупредил, что государственные российские СМИ проводят кампанию дезинформации о коронавирусе на Западе, чтобы обострить кризис в странах Запада и подорвать доверие обществ к системам здравоохранения стран.



На прошлой неделе был произведён взлом интернет-порталов и по электронной почте в Литве была распространена фейковая новость о том, что якобы военные США будут участвовать в учениях в Литве, игнорируя риск коронавируса.



В конце января тоже имел место взлом нескольких новостных порталов и была опубликована фейковая новость о том, что в Литве якобы заразился коронавирусом военнослужащий США. Эту фальшивую новость получили и органы власти и управления Литвы.



По словам Л. Линкявичюса, министры на совещании обсудили и сотрудничество в вопросе возвращения граждан стран ЕС из отдалённых стран, таких, как Филиппины, Перу и Австралия, а также подчеркнули необходимость обеспечить свободное движение грузов, особенно продуктов питания и медицинских товаров внутри ЕС. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что в условиях коронавирусного кризиса Евросоюз (ЕС) сталкивается с нарастающей угрозой дезинформации.По словам Л. Линкявичюса, этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник неформальном совещании министров ИД стран-членов ЕС."Во всей этой сумятице появляется ещё один вызов – дезинформация. Это отметили многие министры", – сказал BNS Л. Линкявичюс.ЕС в этом месяце предупредил, что государственные российские СМИ проводят кампанию дезинформации о коронавирусе на Западе, чтобы обострить кризис в странах Запада и подорвать доверие обществ к системам здравоохранения стран.На прошлой неделе был произведён взлом интернет-порталов и по электронной почте в Литве была распространена фейковая новость о том, что якобы военные США будут участвовать в учениях в Литве, игнорируя риск коронавируса.В конце января тоже имел место взлом нескольких новостных порталов и была опубликована фейковая новость о том, что в Литве якобы заразился коронавирусом военнослужащий США. Эту фальшивую новость получили и органы власти и управления Литвы.По словам Л. Линкявичюса, министры на совещании обсудили и сотрудничество в вопросе возвращения граждан стран ЕС из отдалённых стран, таких, как Филиппины, Перу и Австралия, а также подчеркнули необходимость обеспечить свободное движение грузов, особенно продуктов питания и медицинских товаров внутри ЕС. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: вирус, СМИ, фейки, пандемия — статья прочитана 132 раза Комментарии