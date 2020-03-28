В администрации президента России подтвердили случай инфицирования коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил один случай инфицирования коронавирусом в администрации главы государства. Сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным, сообщает



"Я могу один подтвердить, о втором мне не известно", - сказал журналистам представитель Кремля, комментируя информацию издания РБК. Песков также подчеркнул, что этот сотрудник с главой государства не контактировал, и добавил, что "это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия".



В Кремле принимаются необходимые санитарные и эпидемиологические меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше, заверил Песков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил один случай инфицирования коронавирусом в администрации главы государства. Сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным, сообщает Российская газета "Я могу один подтвердить, о втором мне не известно", - сказал журналистам представитель Кремля, комментируя информацию издания РБК. Песков также подчеркнул, что этот сотрудник с главой государства не контактировал, и добавил, что "это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия".В Кремле принимаются необходимые санитарные и эпидемиологические меры, чтобы не дать вирусу распространиться дальше, заверил Песков. rg.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: президент, Путин, Китай, вирус, администрация, пандемия, заболевшие География: Россия — статья прочитана 633 раза Комментарии