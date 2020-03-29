Мы – после пандемии 🔊 Воспроизвести Каким станет мир после пандемии? «Мы станем другими, мы поймём, ЧТО в жизни самое важное, мы изменимся, мир станет другим», - делятся сегодня мыслями диванные философы, благо, карантин освободил время для пророчеств.



Люди изменятся? Позвольте не согласиться. История развития человечества говорит об обратном. И коронавирусу не под силу изменить природу хомо сапиенса. Человеческий мир пережил сотни эпидемий, войн, геноцидов и не изменился! Он содрогнётся в очередной раз и останется... прежним.



Мы шутим по поводу опустошённых полок с туалетной бумагой и гречкой, забывая, что запасаться нас вынуждает инстинкт, заложенный в нашем геноме, тот самый, который заставлял наших предков впрок запасать мясо мамонта на более тяжёлые времена. К тому же у многих ещё не выветрились из памяти пустые полки 90-х годов и майонез с зелёным горошком на Новый год. Люди изменятся? Позвольте не согласиться. История развития человечества говорит об обратном. И коронавирусу не под силу изменить природу хомо сапиенса. Человеческий мир пережил сотни эпидемий, войн, геноцидов и не изменился! Он содрогнётся в очередной раз и останется... прежним.Мы шутим по поводу опустошённых полок с туалетной бумагой и гречкой, забывая, что запасаться нас вынуждает инстинкт, заложенный в нашем геноме, тот самый, который заставлял наших предков впрок запасать мясо мамонта на более тяжёлые времена. К тому же у многих ещё не выветрились из памяти пустые полки 90-х годов и майонез с зелёным горошком на Новый год. Мы можем сколько угодно смеяться над паникёрами, пытаясь выглядеть достойно, но у каждой женщины замирает сердце от мысли, хватит ли продуктов накормить семью, если завтра...



И это неистребимо в нас, как и чувство индивидуализма. Инстинкт, побуждающий впихивать в себя высококалорийную пищу, сидит у нас в генах. Даже если теперь у нас холодильник набит под завязку, наша ДНК всё ещё думает, что мы бегаем где-то в джунглях, и заставляет нас выскребать ведёрко пломбира, запивая кока-колой. И если перефразировать известную фразу Эйнштейна «Я не знаю, каким оружием человек будет вести третью мировую войну, но четвёртая будет с палкой и камнем», то следующая пандемия вполне способна снова нас вернуть на деревья.



Мы сегодня с придыханием рассказываем, как ожила во время карантина природа, о том, что в Венецию вернулись дельфины и даже приплыл крокодил. Но разве не мы сначала выгнали их оттуда? Неужели мы думаем, что с окончанием пандемии мы так и не выйдем из домов, так как поняли что-то важное? Мы отключим производство и перейдём на экологический образ жизни?



Напомню, коронавирус лишь на время затмил тему глобального потепления, причиной которого стали вовсе не инопланетяне. И если проследить опять же историю, то не только ледниковые периоды способствовали вымиранию многих видов животных, но и наши далёкие предки, которые поджигали саванны для лёгкой добычи. Вся история Земли уличает Homo sapiens как серийного убийцу экологических сообществ, который расправился с половиной крупных обитателей Земли задолго до того, как изобрёл колесо и письменность.



Мы сегодня открываем для себя ценность общения с близкими людьми и друзьями, встреча с которыми для многих ограничена карантином. Но когда мы снова включимся в темп ускорения, разве времени для общения будет больше? Сегодня мы насильственно разделены, а завтра это сделаем сознательно, найдя удобную отговорку: ну совсем нет времени!



Нам говорят, что пандемия вскрыла опасность глобализации. Но разве, когда отступит коронавирус, мы снова возведём берлинские стены? Мы откажемся от отпуска за границей, замкнёмся в пределах нашей несомненно прекрасной страны и, как в старые добрые времена, будем ездить не дальше Паланги и Швянтойи? Хотя и тогда мы были не менее счастливы.



Всё познаётся в сравнении. Навязанная нам эпохой потребительства жажда впечатлений за рубежом - не более чем миф и стереотип. Например, аристократия Древнего Египта тратила бешеные средства на строительство пирамид и бальзамирование своих трупов, но никому не приходило в голову смотаться на летнюю распродажу в Вавилон или покататься на лыжах в Финикии.



Да, оказавшись в условиях пандемии, мы забыли о межполитических распрях и даже о русофобии. На первый план вышла тревога о здоровье и жизни. Но когда угроза отхлынет, всё вернётся на круги своя, потому что даже эта чудовищная вирусная топка, сжигающая тысячи человек, не изменит полярности мира.



Политики во всём мире с высоких трибун выступают с пламенными речами об объединении наций, но происходящее не объединяет, а только усугубляет наше осознание неравенства и различия в обществе. Потому что люди при власти и связях даже без серьёзных симптомов могут воспользоваться процедурой прохождения тестов на коронавирус. Потому что для кого-то карантин - время пикников и загородных поездок, а для кого-то - медиков, водителей, поставщиков продуктов, кассиров в супермаркетах - изнурительный труд практически без защиты при нескольких нулях в зарплатной ведомости.



Карантин предполагал единство, но разделил нас на две группы: тех, кто его придерживается, и тех, кто считает других паникёрами. Растущая кривая заболеваний тому подтверждение. В то время как большинство сидит закрытыми в квартирах, всего один пофигист, не желающий подчиняться «общей истерии», способен заразить полгорода.



Да, нас всех в чём-то лишили комфорта и свободы передвижения, но это такой пустяк по сравнению с тем, что кто-то нуждается в срочных операциях и срочном уходе. Под гнётом мощного «коронавирусного» пресса нам даже неинтересно об этом думать.



Мир придёт в себя очень быстро. Да, будет спад экономики, но для того, чтобы её восстановить, придётся только нарастить темпы. Давайте снимем розовые очки. Максимум, чему мы научимся, - это часто мыть руки. Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского самоуправления , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 925 раз Комментарии