«Содра» расширяет функции 🔊 Воспроизвести «Содра» внедряет новые консультационные решения, чтобы иметь возможность и в нерабочее время предоставить людям актуальную информацию и помочь тем, у кого нет возможности и навыков пользования интернетом.



Теперь люди, позвонившие по номеру информационного центра «Содры» 1883, даже в нерабочее время получат ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о выплатах и заявлениях.



«Мы определили вопросы, которые клиенты задают чаще всего. Поскольку ответы на них для всех общие, мы внедрили функцию автоматического ответа, которая действует и по окончании рабочего дня.



На случай, если человек всё же хочет задать свой вопрос и получить на него ответ, мы создали возможность записать вопрос, позднее наш консультант перезвонит человеку и даст на него ответ. Это актуально для людей, которые ищут информацию уже в нерабочее время», – говорит заведующий отделом управления обслуживанием клиентов «Содры» Эвалдас Микутис. Теперь люди, позвонившие по номеру информационного центра «Содры» 1883, даже в нерабочее время получат ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о выплатах и заявлениях.«Мы определили вопросы, которые клиенты задают чаще всего. Поскольку ответы на них для всех общие, мы внедрили функцию автоматического ответа, которая действует и по окончании рабочего дня.На случай, если человек всё же хочет задать свой вопрос и получить на него ответ, мы создали возможность записать вопрос, позднее наш консультант перезвонит человеку и даст на него ответ. Это актуально для людей, которые ищут информацию уже в нерабочее время», – говорит заведующий отделом управления обслуживанием клиентов «Содры» Эвалдас Микутис. Он подчеркнул, что центр обработки звонков «Содры» работает в обычном режиме, консультации по телефону по-прежнему можно получить, но в данное время осуществляется поиск способов предоставления информации как можно большему количеству нуждающихся в ней лиц.



Ещё одно новшество: люди, позвонив по телефону 1883, теперь могут подать заявления для получения таких выплат, как пособие по болезни, материнству, отцовству, уходу за ребёнком, безработице, а также для назначения пенсии и др.



Однако такая возможность будет предоставляться только тем, кто не умеет пользоваться услугами по интернету или не имеет к нему доступа. Важно отметить, что лица, подавшие заявление по телефону, в течение месяца после окончания карантина должны будут представить в «Содру» заявление в письменной форме.



«Содра» напоминает, что после закрытия в связи с экстремальной ситуацией отделений контактного обслуживания клиентов, все услуги и консультации предоставляются удалённым способом – по интернету путём подключения к личной учётной записи пользователя www.sodra.lt/gyventojui и по телефону 1883. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 159 раз Комментарии