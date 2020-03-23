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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Магаданскому изданию грозит штраф за распространение фейка о коронавирусе
Магаданская полиция возбудила административное дело в отношении местного интернет-СМИ "Говорит Магадан" за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на само издание и УМВД России по региону.
За статью "Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер" от 16 марта газете грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации, которая может повлечь за собой угрозу вреда жизни или здоровья граждан, нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
CoViD-19 у пациента не подтвердился.
Однако редакция "Говорит Магадан" с претензиями не согласна и уверена в правдивости опубликованной информации.
— Если проанализировать претензию, то получается, что либо указанный пациент не лежал на лечении в Магаданской областной больнице, либо врачи не подозревали у него наличие коронавируса, либо человек не умер. Насколько мы все знаем из официальных источников, все три тезиса подтверждены и.о. главврача МОБ, — говорится в заявлении издания.
Роскомнадзор заблокировал публикацию, страница с ней больше не доступна.
Ранее Лайф рассказывал о первом административном деле в России по факту ложных сообщений о коронавирусе.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: граница, полиция, контроль, фейки, карантин, распространение, коронавирус
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