Магаданскому изданию грозит штраф за распространение фейка о коронавирусе 🔊 Воспроизвести



Магаданская полиция возбудила административное дело в отношении местного интернет-СМИ "Говорит Магадан" за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Об этом сообщает



За статью "Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер" от 16 марта газете грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации, которая может повлечь за собой угрозу вреда жизни или здоровья граждан, нарушения общественного порядка и общественной безопасности.



CoViD-19 у пациента не подтвердился.



Однако редакция "Говорит Магадан" с претензиями не согласна и уверена в правдивости опубликованной информации.



— Если проанализировать претензию, то получается, что либо указанный пациент не лежал на лечении в Магаданской областной больнице, либо врачи не подозревали у него наличие коронавируса, либо человек не умер. Насколько мы все знаем из официальных источников, все три тезиса подтверждены и.о. главврача МОБ, — говорится в заявлении издания.



Роскомнадзор заблокировал публикацию, страница с ней больше не доступна.



Ранее Лайф рассказывал о первом административном деле в России по факту ложных сообщений о коронавирусе. Магаданская полиция возбудила административное дело в отношении местного интернет-СМИ "Говорит Магадан" за распространение фейковых новостей о коронавирусе. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на само издание и УМВД России по региону.За статью "Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер" от 16 марта газете грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации, которая может повлечь за собой угрозу вреда жизни или здоровья граждан, нарушения общественного порядка и общественной безопасности.CoViD-19 у пациента не подтвердился.Однако редакция "Говорит Магадан" с претензиями не согласна и уверена в правдивости опубликованной информации.— Если проанализировать претензию, то получается, что либо указанный пациент не лежал на лечении в Магаданской областной больнице, либо врачи не подозревали у него наличие коронавируса, либо человек не умер. Насколько мы все знаем из официальных источников, все три тезиса подтверждены и.о. главврача МОБ, — говорится в заявлении издания.Роскомнадзор заблокировал публикацию, страница с ней больше не доступна.Ранее Лайф рассказывал о первом административном деле в России по факту ложных сообщений о коронавирусе. life.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: граница, полиция, контроль, фейки, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 141 раз Комментарии