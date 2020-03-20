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Банк Литвы: у нас нет подозрений, что в литовском Swedbank отмывались деньги
После того, как шведские и эстонские расследователи оштрафовали банк Swedbank на 4 млрд шведских крон (358,7 млн евро) за недостаточный контроль отмывания денег, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) заявил, что у него нет подозрений, что литовский Swedbank может быть причастен к крупномасштабным операциям по отмыванию денег.
"У БЛ нет подозрений, что литовский Swedbank мог быть причастен к крупномасштабным операциям по отмыванию денег", – сказала для пресс-релиза директор Надзорной службы БЛ Екатерина Говина.
По её словам, подразделение Swedbank в Литве проводило особенно консервативную политику в отношении клиентов с более высокими рисками и нерезидентов, поэтому Литва отличается исключительно низким числом рискованных операций.
По словам Е. Говиной, модель деятельности Swedbank была под постоянным наблюдением.
Финансовые инспекции Эстонии и Швеции в четверг вечером сообщили, что контроль отмывания денег в Swedbank, связанный с деятельностью банка в странах Балтии, имел серьёзные недостатки.
В выводах расследования, обнародованных на сайте Финансовой инспекции Эстонии, говорится, что в этой связи Swedbank выносится предупреждение и банк должен заплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон (358,7 млн евро).
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
География: Литва
Комментарии
воха
20 марта, 11:12
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И что? Это обыкновенная практика.
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