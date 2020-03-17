Чемпионат Европы по футболу перенесли из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



Чемпионат Европы по футболу перенесен с 2020 года на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Норвежской футбольной ассоциации, передает



Как отмечается, новые даты ЕВРО - с 11 июня по 11 июля 2021 года.



Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения в условиях распространения коронавируса всех европейских соревнований, в том числе чемпионата Европы.



Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал. Чемпионат Европы по футболу перенесен с 2020 года на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Норвежской футбольной ассоциации, передает РИА Новости Как отмечается, новые даты ЕВРО - с 11 июня по 11 июля 2021 года.Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения в условиях распространения коронавируса всех европейских соревнований, в том числе чемпионата Европы.Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал. РИА Новости Категории: спорт, чп и криминал Ключевые слова: футбол, чемпионат, вирус, перенос, ЧЕ-2020 — статья прочитана 105 раз Комментарии