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Чемпионат Европы по футболу перенесли из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу перенесен с 2020 года на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Норвежской футбольной ассоциации, передает РИА Новости.
Как отмечается, новые даты ЕВРО - с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Во вторник проходит видеоконференция с участием руководителей УЕФА, на которой затронуты вопросы проведения в условиях распространения коронавируса всех европейских соревнований, в том числе чемпионата Европы.
Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.
РИА Новости
Категории: спорт, чп и криминал
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