В Клайпеду пришёл новый груз нефти для Беларуси 🔊 Воспроизвести



В Клайпедский порт во вторник пришёл третий в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В этом месяце Беларусь намерена транспортировать через Клайпеду для себя ещё два груза нефти.



Менеджер по коммуникациям компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте во вторник сказала BNS, что танкер Vernadsky Prospect планируется пришвартоваться к причала терминала в полдень, он привёз около 80 тыс. тонн нефти.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Vernadsky Prospect под флагом Нигерии во вторник утром вошёл в ворота Клайпедского порта. Он через южный порт Финляндии Порво пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть.



Танкер везёт российскую нефть для новополоцкого НПЗ "Нафтан", как и предыдущее судно в этом месяце.



Еще два танкера должны прийти в Клайпеду 19-21 марта и 29-30 марта, сообщили ранее BNS Литовские железные дороги. Онт тоже будут из России, а их заказал НПЗ "Нафтан".



По словам О. Баркаускайте, танкер Fulmar 19 марта привезёт около 75 тыс. тонн нефти. По данным порталов наблюдения за судами, этот танкер сейчас идёт из Приморска в польский Гданьск.



Беларусь сообщает, что намерена каждый месяц покупать как минимум по два танкера нефти, даже если поставки нефти из России по трубопроводу нормализуется. В Клайпедский порт во вторник пришёл третий в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В этом месяце Беларусь намерена транспортировать через Клайпеду для себя ещё два груза нефти.Менеджер по коммуникациям компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте во вторник сказала BNS, что танкер Vernadsky Prospect планируется пришвартоваться к причала терминала в полдень, он привёз около 80 тыс. тонн нефти.По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Vernadsky Prospect под флагом Нигерии во вторник утром вошёл в ворота Клайпедского порта. Он через южный порт Финляндии Порво пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть.Танкер везёт российскую нефть для новополоцкого НПЗ "Нафтан", как и предыдущее судно в этом месяце.Еще два танкера должны прийти в Клайпеду 19-21 марта и 29-30 марта, сообщили ранее BNS Литовские железные дороги. Онт тоже будут из России, а их заказал НПЗ "Нафтан".По словам О. Баркаускайте, танкер Fulmar 19 марта привезёт около 75 тыс. тонн нефти. По данным порталов наблюдения за судами, этот танкер сейчас идёт из Приморска в польский Гданьск.Беларусь сообщает, что намерена каждый месяц покупать как минимум по два танкера нефти, даже если поставки нефти из России по трубопроводу нормализуется. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии