Надолго ли? 🔊 Воспроизвести Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»







Из ТОП-9 национальных чемпионатов Европы футбольные матчи продолжаются только в Российской Премьер-лиге. Но, похоже, недолго, предполагает championat.com.



Сегодня, 17 марта, Российский футбольный союз в содружестве с РПЛ и УЕФА примут решения относительно текущего чемпионата в России и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса в мире. Прогнозы неутешительны для спорта: существует большая вероятность приостановки первого и переноса второго.



Чемпионат России по футболу



Отложенный матч 18-го тура



«Сочи» – «Оренбург» - 5:1 (голы: Т.Аюпов, 24, «Оренбург» - в свои ворота, А.Кокорин, 35 – с пен., 62, А.Мостовой, 73, К.Нобоа, 78 – Д.Фамейе, 84). Сегодня, 17 марта, Российский футбольный союз в содружестве с РПЛ и УЕФА примут решения относительно текущего чемпионата в России и Евро-2020 в связи с пандемией коронавируса в мире. Прогнозы неутешительны для спорта: существует большая вероятность приостановки первого и переноса второго.«Сочи» – «Оренбург» - 5:1 (голы: Т.Аюпов, 24, «Оренбург» - в свои ворота, А.Кокорин, 35 – с пен., 62, А.Мостовой, 73, К.Нобоа, 78 – Д.Фамейе, 84). 22-й тур



«Ахмат» (Грозный) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (О.Роши, 10, Д.Глушаков, 89 – К.Рауш, 26, М.Филипп, 50 – с пен., Д.Скопинцев, 86).



«Оренбург» - «Спартак» (Москва) – 1:3 (Д.Фамейе, 17 – Э.Понсе, 44, Дж.Ларссон, 71, Р.Мирзов, 90+4).



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург) – 7:1 (С.Азмун, 8, 15, 61, А.Дзюба, 12, 72 – с пен., Малком, 27, С.Дриусси, 69 – А.Панюков, 65 – с пен.).



«Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (З.Давиташвили, 43). Удаление: Д.Макаров, 55 – «Рубин».



«Сочи» – «Краснодар» – 2:0 (К.Нобоа, 47, А.Мостовой, 90+3).



ЦСКА (Москва) – «Уфа» – 0:0.



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Локомотив» (Москва) – 1:3 (И.Попов, 64, с пенальти – А.Песьяков, 34, «Ростов» -в свои ворота, Р.Жемалетдинов, 38, Гж.Крыховяк, 42).



«Тамбов» – «Крылья Советов» (Самара) – 3:0 (Г.Мелкадзе, 33, В.Обухов, 54, А.Килин, 80).



Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 13 голов, 2. Э.Шомуродов («Ростов») – 11, 3-4. С.Азмун («Зенит»), А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») – по 10, 5-6. Е.Луценко («Арсенал»), Гж.Крыховяк («Локомотив») – по 9 голов.







Положение команд: 1. «Зенит» - 50 очков (разница мячей: 44-10), 2. «Локомотив» - 41 (32-25), 3. «Краснодар» – 41 (36-22), 4. «Ростов» - 38 (39-34), 5. ЦСКА - 36 (29-22), 6. «Динамо» - 30 (20-25), 7. «Арсенал» - 28 (25-27), 8. «Спартак» - 28 (21-22), 9. «Уфа» - 27 (16-19), 10. «Урал» - 25 (26-41), 11. «Тамбов» - 25 (26-27), 12. «Сочи» - 24 (26-28), 13. «Оренбург» - 23 (26-36), 14. «Рубин» - 23 (12-22), 15. «Крылья Советов» - 22 (22-29), 16. «Ахмат» - 20 (16-29).



В 23-м туре, который запланирован на 20-22 марта, встречаются: «Сочи» - «Ростов», «Урал» - «Рубин», «Арсенал» - «Спартак», «Локомотив» - «Оренбург», «Крылья Советов» - «Ахмат», «Уфа» - «Тамбов», ЦСКА - «Зенит», «Краснодар» - «Динамо». «Ахмат» (Грозный) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (О.Роши, 10, Д.Глушаков, 89 – К.Рауш, 26, М.Филипп, 50 – с пен., Д.Скопинцев, 86).«Оренбург» - «Спартак» (Москва) – 1:3 (Д.Фамейе, 17 – Э.Понсе, 44, Дж.Ларссон, 71, Р.Мирзов, 90+4).«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург) – 7:1 (С.Азмун, 8, 15, 61, А.Дзюба, 12, 72 – с пен., Малком, 27, С.Дриусси, 69 – А.Панюков, 65 – с пен.).«Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (З.Давиташвили, 43). Удаление: Д.Макаров, 55 – «Рубин».«Сочи» – «Краснодар» – 2:0 (К.Нобоа, 47, А.Мостовой, 90+3).ЦСКА (Москва) – «Уфа» – 0:0.«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Локомотив» (Москва) – 1:3 (И.Попов, 64, с пенальти – А.Песьяков, 34, «Ростов» -в свои ворота, Р.Жемалетдинов, 38, Гж.Крыховяк, 42).«Тамбов» – «Крылья Советов» (Самара) – 3:0 (Г.Мелкадзе, 33, В.Обухов, 54, А.Килин, 80).1. А.Дзюба («Зенит») – 13 голов, 2. Э.Шомуродов («Ростов») – 11, 3-4. С.Азмун («Зенит»), А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») – по 10, 5-6. Е.Луценко («Арсенал»), Гж.Крыховяк («Локомотив») – по 9 голов.1. «Зенит» - 50 очков (разница мячей: 44-10), 2. «Локомотив» - 41 (32-25), 3. «Краснодар» – 41 (36-22), 4. «Ростов» - 38 (39-34), 5. ЦСКА - 36 (29-22), 6. «Динамо» - 30 (20-25), 7. «Арсенал» - 28 (25-27), 8. «Спартак» - 28 (21-22), 9. «Уфа» - 27 (16-19), 10. «Урал» - 25 (26-41), 11. «Тамбов» - 25 (26-27), 12. «Сочи» - 24 (26-28), 13. «Оренбург» - 23 (26-36), 14. «Рубин» - 23 (12-22), 15. «Крылья Советов» - 22 (22-29), 16. «Ахмат» - 20 (16-29). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 148 раз Комментарии