Г. Науседа: у президента Литвы должно быть больше полномочий в объявлении досрочных выборов 🔊 Воспроизвести



У президента должно быть больше полномочий в объявлении досрочных выборов, заявил руководитель Литвы Гитанас Науседа.



"У президента должно быть больше полномочий для организации досрочных выборов. Формально, теоретически досрочные выборы могут быть организованы, но реально, практически их организовать невозможно, и с незапамятных времен этого не было", – сказал глава государства в интервью передачи "Неделя" телеканала LRT, которая транслировалась в воскресенье.



"Пожалуй, баланс между властями был бы большим, если бы такая акция или такая альтернатива (как досрочные выборы – BNS) существовала бы", – отметил глава государства.



О возможности объявить досрочные выборы Г. Науседа рассуждал, отвечая на вопрос о том, не было ли ошибкой назначать после президентских выборов министром транспорта представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ярослава Наркевича, деятельность которого была оценена негативно. У президента должно быть больше полномочий в объявлении досрочных выборов, заявил руководитель Литвы Гитанас Науседа."У президента должно быть больше полномочий для организации досрочных выборов. Формально, теоретически досрочные выборы могут быть организованы, но реально, практически их организовать невозможно, и с незапамятных времен этого не было", – сказал глава государства в интервью передачи "Неделя" телеканала LRT, которая транслировалась в воскресенье."Пожалуй, баланс между властями был бы большим, если бы такая акция или такая альтернатива (как досрочные выборы – BNS) существовала бы", – отметил глава государства.О возможности объявить досрочные выборы Г. Науседа рассуждал, отвечая на вопрос о том, не было ли ошибкой назначать после президентских выборов министром транспорта представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ярослава Наркевича, деятельность которого была оценена негативно. "Если бы не было правящей коалиции, не было бы бюджета 2020 года, вопрос в том, как бы мы сегодня справлялись с угрозой коронавируса, если бы не было нормального правительства", – так Г. Науседа ответил на этот вопрос.



Он также повторил, что работа министра транспорта его не устраивает.



Глава государства также сказал, что если бы у него было больше полномочий в данной ситуации, то он как президент был бы готов принять и на себя риск, связанный с досрочными выборами, то есть возможность, что новый сейм может инициировать и досрочные президентские выборы, поскольку по Конституции у вновь избранного сейма есть такое право.



Сейчас президент может объявить досрочные парламентские выборы, если сейм не утверждает правительство, либо по предложению Кабмина, если сейм выражает прямое недоверие правительству. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, интервью, Науседа География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии