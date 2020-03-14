В Каунасе задержан мужчина, в ночь на 11 марта изрисоваший здание советскими символами 🔊 Воспроизвести



В среду сотрудники полиции Каунаса задержали мужчину, который в ночь на 11 марта изрисовал здание советскими символами.



Главный комиссариат полиции Каунасского уезда сообщил, что здание было изрисовано примерно в час ночи. На магазине на Раудондварисском шоссе коричневой краской кириллицей было написано "СССР" и нарисованы звёзды.



Подозреваемого 1998 года рождения полицейские задержали в тот же день, примерно в 15.30.



Когда полицейские прибыли на улице Калну, находившиеся внутри помещения двое мужчин их не впустили. Они были предупреждены, однако всё равно не открыли дверь.



Правоохранители применили лом и вошли в помещение, где были найдены коричневая краска и картонный трафарет советской звезды.



Начато досудебное расследование о разжигании розни.



11 марта Литва отметила 30-летие восстановления независимости. В среду сотрудники полиции Каунаса задержали мужчину, который в ночь на 11 марта изрисовал здание советскими символами.Главный комиссариат полиции Каунасского уезда сообщил, что здание было изрисовано примерно в час ночи. На магазине на Раудондварисском шоссе коричневой краской кириллицей было написано "СССР" и нарисованы звёзды.Подозреваемого 1998 года рождения полицейские задержали в тот же день, примерно в 15.30.Когда полицейские прибыли на улице Калну, находившиеся внутри помещения двое мужчин их не впустили. Они были предупреждены, однако всё равно не открыли дверь.Правоохранители применили лом и вошли в помещение, где были найдены коричневая краска и картонный трафарет советской звезды.Начато досудебное расследование о разжигании розни.11 марта Литва отметила 30-летие восстановления независимости. BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: полиция, здание, советские символы География: Литва, Каунас — статья прочитана 251 раз Комментарии