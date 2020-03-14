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В Каунасе задержан мужчина, в ночь на 11 марта изрисоваший здание советскими символами
В среду сотрудники полиции Каунаса задержали мужчину, который в ночь на 11 марта изрисовал здание советскими символами.
Главный комиссариат полиции Каунасского уезда сообщил, что здание было изрисовано примерно в час ночи. На магазине на Раудондварисском шоссе коричневой краской кириллицей было написано "СССР" и нарисованы звёзды.
Подозреваемого 1998 года рождения полицейские задержали в тот же день, примерно в 15.30.
Когда полицейские прибыли на улице Калну, находившиеся внутри помещения двое мужчин их не впустили. Они были предупреждены, однако всё равно не открыли дверь.
Правоохранители применили лом и вошли в помещение, где были найдены коричневая краска и картонный трафарет советской звезды.
Начато досудебное расследование о разжигании розни.
11 марта Литва отметила 30-летие восстановления независимости.
Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: полиция, здание, советские символы
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