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Полиция Каунаса задержала мужчину, которого подозревают в рисовании свастики

фото: delfi.lt


В пятницу полиция второго по величине города Литвы Каунаса задержала мужчину, которого подозревают в разжигании ненависти и рисовании свастики в городе.

Как сообщила полиция, 9 марта, около 6.30 час. на шоссе, ведущем к Раудондварису, было замечена свастика на электрощите, а также надпись "Евреи вон", "Русские вон" на литовском языке и "Heil Hitler Hitler".

На следующий день, 10 марта, около 10.30 час., на здании магазина на этой же улице была обнаружена свастика, свастика была нарисована также и внутри магазина.

В пятницу утром, около 8 час. был задержан житель Каунаса 1995 года рождения, известный правоохранительным органам. По этим случаям начато досудебное расследование подстрекательств против какой-либо нации, расы, этнической или религиозной группы людей.

За это мужчине грозит штраф или ограничение свободы, либо арест, или лишение свободы до двух лет.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: свастика, полиция, розыск
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 13 марта, 18:30

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