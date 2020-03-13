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Полиция Каунаса задержала мужчину, которого подозревают в рисовании свастики
В пятницу полиция второго по величине города Литвы Каунаса задержала мужчину, которого подозревают в разжигании ненависти и рисовании свастики в городе.
Как сообщила полиция, 9 марта, около 6.30 час. на шоссе, ведущем к Раудондварису, было замечена свастика на электрощите, а также надпись "Евреи вон", "Русские вон" на литовском языке и "Heil Hitler Hitler".
На следующий день, 10 марта, около 10.30 час., на здании магазина на этой же улице была обнаружена свастика, свастика была нарисована также и внутри магазина.
В пятницу утром, около 8 час. был задержан житель Каунаса 1995 года рождения, известный правоохранительным органам. По этим случаям начато досудебное расследование подстрекательств против какой-либо нации, расы, этнической или религиозной группы людей.
За это мужчине грозит штраф или ограничение свободы, либо арест, или лишение свободы до двух лет.
Категории: общество, чп и криминал
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