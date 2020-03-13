Полиция Каунаса задержала мужчину, которого подозревают в рисовании свастики 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В пятницу полиция второго по величине города Литвы Каунаса задержала мужчину, которого подозревают в разжигании ненависти и рисовании свастики в городе.



Как сообщила полиция, 9 марта, около 6.30 час. на шоссе, ведущем к Раудондварису, было замечена свастика на электрощите, а также надпись "Евреи вон", "Русские вон" на литовском языке и "Heil Hitler Hitler".



На следующий день, 10 марта, около 10.30 час., на здании магазина на этой же улице была обнаружена свастика, свастика была нарисована также и внутри магазина.



В пятницу утром, около 8 час. был задержан житель Каунаса 1995 года рождения, известный правоохранительным органам. По этим случаям начато досудебное расследование подстрекательств против какой-либо нации, расы, этнической или религиозной группы людей.



За это мужчине грозит штраф или ограничение свободы, либо арест, или лишение свободы до двух лет. В пятницу полиция второго по величине города Литвы Каунаса задержала мужчину, которого подозревают в разжигании ненависти и рисовании свастики в городе.Как сообщила полиция, 9 марта, около 6.30 час. на шоссе, ведущем к Раудондварису, было замечена свастика на электрощите, а также надпись "Евреи вон", "Русские вон" на литовском языке и "Heil Hitler Hitler".На следующий день, 10 марта, около 10.30 час., на здании магазина на этой же улице была обнаружена свастика, свастика была нарисована также и внутри магазина.В пятницу утром, около 8 час. был задержан житель Каунаса 1995 года рождения, известный правоохранительным органам. По этим случаям начато досудебное расследование подстрекательств против какой-либо нации, расы, этнической или религиозной группы людей.За это мужчине грозит штраф или ограничение свободы, либо арест, или лишение свободы до двух лет. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: свастика, полиция, розыск География: Литва, Каунас — статья прочитана 152 раза Комментарии