Загрузка... УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы 🔊 Воспроизвести



Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за угрозы распространения коронавируса перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю. Об этом сообщает



"Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее", — говорится в сообщении.



Речь идет об оставшихся ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, всех ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта. Отменены и матчи четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА, намеченные на 17 и 18 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за угрозы распространения коронавируса перенес все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю. Об этом сообщает РИА Новости-СПОРТ со ссылкой на официальный сайт организации."Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее", — говорится в сообщении.Речь идет об оставшихся ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, всех ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта. Отменены и матчи четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА, намеченные на 17 и 18 марта. Кроме того, откладываются и жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться 20 марта.



На 17 марта УЕФА назначил видеоконференцию с представителями всех 55 европейских футбольных ассоциаций, руководящих органов Европейской клубной ассоциации и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов. Им предстоит обсудить, как европейскому футболу реагировать на ситуацию с коронавирусом, включая вопрос о проведении Евро-2020.



В канун Нового года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Специалисты установили, что возбудитель болезни — новый коронавирус COVID-19. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.



По последним данным, всего в мире заразились 125 тысяч человек более чем в 110 странах, свыше четырех тысяч умерли. Загрузка... rsport.ria.ru Категории: общество, спорт, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: футбол, УЕФА, отмена, кубки — статья прочитана 125 раз Комментарии