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США ввели санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти»



Накануне ОБЗОР сообщал о том, как Роснеть обходит американскские санкции через свою дочерную компанию в Швейцарии - TNK Trading International.

И вот сегодня стало известно, что Соединённые Штаты внесли в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Соединённые Штаты обвиняют «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Так, в феврале санкции были введены против Rosneft Trading SA. В российской компании эти действия назвали незаконными и необоснованными.

В МИД РФ заявили, что Москва не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми Вашингтон «пытается подчинить весь мир своей воле».
«Наша позиция относительно санкций известна. Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле», — говорится в сообщении.

Как указали дипломаты, такие действия не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны.

«Деструктивная санкционная политика США всё сильнее подрывает свободу мировой торговли, за которую американцы на словах ратуют, и повышает международную напряжённость», — добавили в МИД.

Как отметили в ведомстве, политикам в Вашингтоне пора осознать, что экономическим и военным давлением на Россию, они ничего не добьются, а лишь усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2
География: Россия
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добавлена вчера, 12 марта, 20:00

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