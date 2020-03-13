США ввели санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти» 🔊 Воспроизвести



Накануне



И вот сегодня стало известно, что Соединённые Штаты внесли в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.



Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.



Соединённые Штаты обвиняют «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.



Так, в феврале санкции были введены против Rosneft Trading SA. В российской компании эти действия назвали незаконными и необоснованными.



В МИД РФ заявили, что Москва не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми Вашингтон «пытается подчинить весь мир своей воле». Накануне ОБЗОР сообщал о том, как Роснеть обходит американскские санкции через свою дочерную компанию в Швейцарии - TNK Trading International.И вот сегодня стало известно, что Соединённые Штаты внесли в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.Соединённые Штаты обвиняют «Роснефть» и её «дочек» в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.Так, в феврале санкции были введены против Rosneft Trading SA. В российской компании эти действия назвали незаконными и необоснованными.В МИД РФ заявили, что Москва не приемлет односторонние ограничительные меры, которыми Вашингтон «пытается подчинить весь мир своей воле». «Наша позиция относительно санкций известна. Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле», — говорится в сообщении.



Как указали дипломаты, такие действия не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны.



«Деструктивная санкционная политика США всё сильнее подрывает свободу мировой торговли, за которую американцы на словах ратуют, и повышает международную напряжённость», — добавили в МИД.



Как отметили в ведомстве, политикам в Вашингтоне пора осознать, что экономическим и военным давлением на Россию, они ничего не добьются, а лишь усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях. russian.rt.com Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2 География: Россия — статья прочитана 165 раз Комментарии