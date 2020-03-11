Дочка Роснефти в Швейцарии обходит санкции, Берн умывает руки 🔊 Воспроизвести Российский госконцерн «Роснефть» обходит американские санкции через Швейцарию. (Keystone / Martial Trezzini)



Этот пакет санкций должен был стать «ударом в нефтяное сердце Венесуэлы». Как сообщает швейцарская пресса, уже несколько недель как швейцарское дочернее предприятие российской нефтяной компании «Роснефть» находится в санкционном списке Министерства финансов США, сообщает Этот пакет санкций должен был стать «ударом в нефтяное сердце Венесуэлы». Как сообщает швейцарская пресса, уже несколько недель как швейцарское дочернее предприятие российской нефтяной компании «Роснефть» находится в санкционном списке Министерства финансов США, сообщает SWI . До настоящего времени «Rosneft Trading SA» из Женевы обрабатывала значительную часть экспорта нефти венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Потом наступили санкции. Как пишет воскресная «SonntagsZeitung» со ссылкой на информационное агентство Bloomberg, концерн «Роснефть» отреагировал оперативно и перенаправил всю свою нефтяную торговлю с Венесуэлой на «TNK Trading», другую свою дочернюю компанию, также расположенную в Женеве. В то время как объем нефтяных перевозок компании «Роснефть Трейдинг» в последнее время резко снизился, соответствующие показатели TNK Trading выросли очень резко. «Эта компания расположена по адресу, по которому можно найти офис швейцарского представительства «Роснефти», — пишет «SonntagsZeitung».



Эксперты указывают, что «пока никаких санкций против „ТНК Трейдинг“ американской стороной не вводились, однако при необходимости эта фирма также очень быстро сможет попасть в поле зрения Вашингтона». Напомним, что позиция официальной Швейцарии по санкциям озвучивалась уже несколько раз: Берн санкции не поддерживает, но при этом и не позволяет их обходить через свою территорию. Официально. На деле же все происходит иначе, Берн откровенно закрывает на все это глаза и умывает руки.



«Санкции США не имеют непосредственной юридической силы в Швейцарии», — говорит пресс-секретарь Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики). Санкции самой Швейцарии против Венесуэлы не содержат никаких ограничений на торговлю нефтью. Это также относится и к требованиям со стороны ЕС. Не следует ожидать, что Швейцария будет следовать американским мерам. «Швейцария занимает критическую позицию по отношению к иностранным санкциям с экстерриториальным действием», — подчеркивает пресс-секретарь Seco.



Швейцарские политики против торговых барьеров



Депутаты парламента, специализирующиеся на внешней политике, поддерживают этот курс. Андреа Карони (Andrea Caroni), член Совета кантонов от организации партии либералов (FDP) кантона Аппенцелль-Внешний, указывает: «Мы не можем автоматически брать и поддерживать санкции одних государств в отношении других, если только мы сами не видим весомых причин для этого». Депутат-сенатор Совета кантонов от социалистов Женевы Карло Соммаруга задает вопрос: «Должна ли Швейцария следовать за санкциями США»?



С его точки зрения, «следует учитывать, что часто санкции вводятся в интересах силовой политики, и мы должны каждый раз спрашивать себя, совпадают ли наши интересы (с американскими)». Для города и кантона Женева это вопрос более чем деликатный. «Здесь есть много компаний, которые потенциально рискуют быть втянутыми в чехарду вокруг иностранных интересов», — говорит К. Соммаруга. Нельзя, поэтому, «по первому зову сразу бежать следом за инициаторами санкций».



«Швейцарские компании будут соблюдать санкции США по своему усмотрению, если в противном случае под угрозой окажется их бизнес в Штатах. Например, швейцарские банки не разрешают сейчас осуществлять банковские переводы на Кубу». Напомним, что США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо и пытаются сделать все, чтобы ослабить позиции кабинета Мадуро.



«Экспорт нефти остаётся для Венесуэлы одним из основных источников средств. Падение объемов добытой и продаваемой нефти наносит вред экономике страны и негативно отражается на благосостоянии жителей», — пишет «ЗоннтагсЦайтунг». «Согласно данным ООН треть населения Венесуэлы страдает от голода, поэтому страна намерена сохранить свой нефтяной бизнес. Но тут она во многом зависит от иностранных партнеров, не соблюдающих санкций США, например, от Швейцарии». swissinfo.ch Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа, СП-2 — статья прочитана 157 раз Комментарии