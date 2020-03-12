Загрузка... Россию обвинили в создании негативного имиджа Прибалтики в СМИ 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Максим Блинов



В частности, авторы исследования возмутились тем, что российская пресса сравнивает экономические показатели стран Балтии с "процветающими странами" ЕС, а не с другими бывшими советскими республиками, сообщает



В анонсе исследования говорится, что соцсети и российская пресса распространяют информацию о том, что балтийские республики являются несостоятельными, а их индустрия была разрушена только после распада СССР. В частности, авторы исследования возмутились тем, что российская пресса сравнивает экономические показатели стран Балтии с "процветающими странами" ЕС, а не с другими бывшими советскими республиками, сообщает Sputnik Литва . Центр политических исследований Восточной Европы (CEEPS) обвинил "контролируемые Кремлем" российские СМИ в том, что они якобы создают "негативный имидж" стран Балтии.В анонсе исследования говорится, что соцсети и российская пресса распространяют информацию о том, что балтийские республики являются несостоятельными, а их индустрия была разрушена только после распада СССР. "Целью распространения таких экономических сообщений является подрыв доверия граждан Прибалтики к их государственным институтам и повышение промосковских взглядов на внешнюю политику", – утверждает CEEPS.



Также авторы исследования указывают на то, что российские СМИ намеренно сравнивают экономические показатели Латвии, Литвы и Эстонии с самыми богатыми европейскими странами, а не с другими бывшими советскими республиками, "которые находятся в гораздо худшем положении, чем страны Балтии". По их мнению, таким образом "российские пропагандисты" пытаются создать ностальгию по временам Советского Союза.



Как указывается, из трех балтийских республик наиболее уязвимо к пропаганде извне оказалось население Литвы и Латвии, в то время как эстонское общество демонстрирует большую устойчивость.



Ранее Европейская комиссия опубликовала отчет, в котором главными проблемами Литвы были названы бедность и социальное неравенство. В документе подчеркивалось, что расходы на социальную защиту в балтийской республике остаются одними из самых низких в ЕС, а уровень риска бедности, в том числе среди детей, или социальной изоляции существенно превышает средний показатель по Европейскому союзу.



Страны Балтии регулярно фигурируют в списках антилидеров рейтингов ЕС по уровню жизни. В феврале прошлого года Eurostat включил Литву в пятерку стран с самым высоким риском бедности для граждан. При этом балтийская республика опередила соседние Латвию и Эстонию.



Некоторые эксперты считают, что после распада СССР и присоединения Литвы к ЕС страна стала европейской периферией, лишенной всякой самостоятельности. В частности, в интервью Sputnik Литва экономист и политический аналитик Александр Носович заявлял, что ЕС искусственно сохраняет низкий уровень жизни в Литве, чтобы использовать ресурсы республики для развития других зон Европы.



Заявления стран Балтии о "российской угрозе"



Литовско-российские отношения окончательно испортились за годы правления предыдущего президента Литвы Дали Грибаускайте. Официальный Вильнюс обвиняли в том, что он сделал демонизацию Москвы чуть ли не национальным приоритетом. Как отмечал посол России в Литве Александр Удальцов, нынешний президент Гитанас Науседа придерживается однобокого и бесперспективного для Литвы антироссийского курса.



Литовские власти постоянно заявляют, что Россия представляет серьезную "угрозу" для их страны. В последнем докладе ДГБ утверждалось, что "российская разведка" может вести кибершпионаж за Литовской Республикой, а главной "целью" "российской пропаганды" являются события, которые лежат в основе литовской государственности и сопротивления "советской оккупации".



Многие эксперты считают, что западные страны используют истерию вокруг "российской угрозы" как прикрытие для реализации собственных планов, в частности для стягивания к границам РФ вооружений и контингентов НАТО. Российское руководство не раз подчеркивало, что Москва не собирается ни на кого нападать и что страны западного военного блока пользуются разговорами о "возможной российской агрессии" и подогревают антироссийскую истерию.



Кроме того, политическая элита в странах Балтии регулярно заявляет о борьбе с последствиями "советской оккупации" и требует возмещения "ущерба", а также критикует мероприятия, которые проводит Москва по случаю Великой Победы.



В свою очередь, в Москве подчеркивали, что переписывать историю подобным способом недопустимо, а сами республики не имеют правовых оснований что-либо требовать, поскольку их присоединение к СССР не противоречило ни одному пункту международного права того времени.



Также в Прибалтике регулярно препятствуют деятельности российских журналистов и мешают им выполнять их профессиональные обязанности. Действия балтийских властей коснулись и агентства Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российские СМИ в странах Балтии преследуют за историческую правду. По ее словам, к ним применяют репрессивные меры, которые являются недопустимыми. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, евросоюз, СМИ, пропаганда, противостояние — статья прочитана 221 раз Комментарии