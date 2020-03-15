Надежда выздороветь - половина выздоровления! 🔊 Воспроизвести Если хотите помочь, пожертвования можно перевести: VšĮ Nedelsk Įm. K. 303047766 LT467044060007907680. Статья «Счастье – это здоровье!», напечатанная номере 8 «Обзора» и рассказавшая о работе с женщинами, страдающими раком молочной железы, вызвала поток писем и звонков – читатели просят передать Агне ЗУОКЕНЕ (на снимке) их вопросы, посоветовать, как вести себя на различных стадиях болезни. Сегодня мы выполняем их пожелания.



- Великий Вольтер сказал, что «Надежда выздороветь – половина выздоровления!». Или это из области санитарного просвещения?.. Ведь информации об онкологических заболеваниях не то чтобы море, – океан! Вам не кажется, что в большей степени это пустословие и повторы?



Мне особенно запомнился такой случай. Врач нашей команды, многоопытная в расцвете сил женщина, перед началом работы решила проверить эхоскоп на… своей груди. Каким же неожиданным оказался результат – на экране чётко обозначились контуры опухоли. Ещё два врача из нашей команды также умерли от рака…



Нам не дано знать будущего, как и не дано предвидеть завершение своей жизни. И если есть возможность отдалить роковой исход – её надо использовать.



Это наша главная цель, мы хотим дать женщинам шанс победить болезнь! Сделать это можно своевременным медицинским обследованием, незамедлительным обращением за помощью в случае необходимости. Думаете, это пустые слова? Как было бы хорошо, если бы все возможности сохранения жизни и здоровья женщины использовали.



Вот передо мной приказ министра здравоохранения Литовской Республики от 11 августа 2015 года номер № V-943, которым установлен порядок профилактики и контроля неинфекционных болезней…



- Это то, о чём постоянно спрашивают читательницы: должна я платить за эти исследования или не должна?



- Да, это болезненный для многих вопрос, ибо исследования стоят недёшево… Так вот, что установлено приказом министра:



Осмотр груди – женщинам до 18 лет проводится один раз в два года, маммография – исходя из индикации; для женщин в возрасте 50-69 лет маммография уже раз в 2 года.



Руководительница Ассоциации пожилых людей недавно обвинила медиков в дискриминации людей пожилого возраста. Да и статистика показывает, что чем старше возраст – тем больше смертей, в приказе наоборот – по достижении возраста человека просто игнорируют, ни в программу, коих так много, он не попадает, ни бесплатного анализа не сделают. Так поступают и статистики: они не мониторят, во всяком случае, по открытым источникам, человека после 64 лет!.



Я говорю о категории женщин, болеющих раком молочной железы… Так вот, многие женщины вообще не делают каких-либо исследований. При заболевании груди единственным сигналом является боль – жалобы на боль приводят к исследованию причин её возникновения, что, в свою очередь, позволяет выяснить первопричину: онкологическое заболевание молочной железы. Замотанная жизнью, обстоятельствами и всем остальным, женщина живёт по принципу: не болит, ну и хорошо! Мы пытаемся убедить женщин, что не надо ждать, пока заболит! Проходи проверку, следи за собой! Характерно, что общее число посещений поликлиник в республике увеличивается: ещё недавно в среднем на одного жителя приходилось 4 посещения, а в 2018-м - уже 10. Значит, кто-то воспользовался вашими средствами в ущерб вашему здоровью.



Людям, особенно молодым, свойственно закрываться от любых проблем, особенно чужих.



Многие живут и в более весёлом ритме, это так. Однако меня привлекает именно то, что я делаю. Может быть, это зов неба, перст судьбы или что-то похожее. Только я не одинока, и число таких людей даже в маленькой Литве значительно. И в нашем деле бывают свои радости и свои огорчения. Помню, встретила женщину из Алитуса, мы делали ей эхоскопию давным-давно. И она обняла меня и сказала:



- Спасибо тебе! Я вот уже семь лет живу благодаря твоей заботе.



И сколько таких моментов, поистине трогательных и идущих от души человека. Помню, в Дотнуве женщины испекли пирожки и продали их, чтобы собрать деньги и передать нам на благотворительность. Разве это не есть то, самое возвышенное, ради которого нам дана жизнь?



Конечно, то, что делает наш фонд – не площадка для увеселений или зарабатывания политического капитала.



Как-то мы приехали в Таураге – не самый ближний свет. Дождь, сыро, остановились в каком-то мрачном месте, окружённом высокими бетонными стенами. Собралось много женщин, и все начали громко упрекать нас, дескать, что вы тут приехали на один день... Что можно сделать за это время? А вы хоть знаете, как мы живём?..



Я отошла в сторону и заплакала, так было обидно и тяжело… Хотя понимаю, что разве можно ждать благодарности от человека за то, что ты поставил ему онкологический диагноз?



Спору нет: автобус со специалистами, из самого Вильнюса, приезжает в забытые Богом и людьми деревни, чтобы помочь их жительницам! Но ведь у нас есть государство с огромным бюджетом, тысячи умных и таких красивых чиновников… Не подчёркивает ли всё происходящее беспомощность государства?



Я была во многих странах, в том числе и таких высокоразвитых, как США, Англия, Германия. Думаю, что уровень медицинской помощи населению у нас нисколько не хуже.



Есть у меня одна заветная цифра радости – это показатель выживаемости пациенток при раке молочной железы. Ещё недавно Литва по выживаемости больных с диагнозом «рак молочной железы» была на 47-м месте в Европе, а сейчас – уже на 11-м. Такого стремительного не роста, а скачка нет ни по одному показателю здравоохранения.



Я бы сказала о двух проблемах. Во–первых, о пренебрежении человеком своим здоровьем, вечной занятости и откладывании на потом. Добавим медицинскую бюрократию, которая так вытесняет саму медицину – регистрация, сроки посещения, очереди, и станет понятно, что вызывает к жизни такие автобусы, как наш.



Во-вторых, это сворачивание онкологической помощи в республике. Раньше в поликлиниках были онкологические кабинеты, в городах были онкологические диспансеры. Где это всё? А ведь они делали диагностику онкологии доступной, значит, и своевременной. Конечно, это тренд в мировой медицине: концентрировать помощь в крупных учреждениях, что позволяет лучше оснастить современным оборудованием, собрать специалистов.



Однако нельзя не видеть, что реальная жизнь говорит и о другом – о недоступности своевременной помощи больным с онкологическими диагнозами из-за расстояний, времени и т.п.



Мы ездим по Литве уже много лет, и медицинские чиновники расскажут, сколько сделано в республике за эти годы! А что мы видим в жизни? Количество случаев рака молочной железы на последних стадиях нисколько не уменьшается, и что за этим следует - мы все знаем.



Мне вообще кажется тупиковым путь увлечения чем-то сверхновым в ущерб массовости и доступности медицины широким слоям населения. Посмотрите, сколько пишут, говорят и показывают сногсшибательные новинки: дескать, разработана методика уникальной операции, найдены новые составы медицинских препаратов… И никто не хочет видеть, что нужны десятилетия пока всё это войдёт в медицинскую практику, станет доступным в обычных больницах и поликлиниках. В нашей реальности много абсурда и нежелания вникать в дело. Почему закрыли медпункт – мало жителей, почему мало жителей – закрыли медпункт, школу и магазин…



- У вас есть планы на будущее? Какие они?



- Это работа над расширением волонтёрского движения. Ведь это не только лучшее проявление высоких человеческих качеств, но и самый эффективный путь их воспитания у подрастающего поколения. Сама видела, как преображаются мальчики и девочки, помогая слабым и больным, как радуют их результаты собственного труда. Сейчас в школах немало делается в этом направлении. Давайте все – и в семье, и в школе, и в общественной оценке - сделаем волонтёра героем нашего времени!



Волонтёрство даёт молодому человеку массу новых знакомств, новых ситуаций, возможностей для принятия ответственных решений, заставляет испытать себя и поверить в свои силы.



Ведь население стареет, а значит, больше болеет, больше нуждается в помощи. Мои случаи общения с больными женщинами убеждают меня в том, что общество в целом, и медицина в особенности, не только мало уделяет внимания этой проблеме, но и попросту предпочитает не замечать её остроту.



Обратимся к цифрам. Подготовка врачей в Литве ежегодно увеличивается, а их число, несмотря на все эмиграционные процессы, растёт. Это хорошо! Но ведь потребность в среднем медицинском персонале не только не уменьшается, но и возрастает – это подтверждают проблемы старения населения. Отсюда - острая необходимость ухода за больными, инвалидами и престарелыми. Это и есть область среднего медицинского персонала, а их выпуск из года в год снижается.



И ещё. Не пора ли сделать навыки и знания по уходу за немощными пациентами, хотя бы в их основной части, массовыми, обучать им в школах, на курсах и т. п.?



Невольно вспоминаются мои страдания при поступлении на курсы, чтобы получить сертификат медсестрички! Сколько надо бумаг, справок, хождений… И это при том, что за обучение пришлось платить. Да надо приветствовать всякого, кто хочет подготовить себя к уходу за больными и инвалидами!



Не могу не поделиться с читателями «Обзора» и своей большой целью - желанием создать хоспис для женщин, больных раком молочной железы. Пусть это не покажется читателям странным, но в цивилизованном обществе принято дать безнадёжно больному человеку возможность достойно покинуть этот мир, без лишних страданий, без океана слёз и мучений близких. Собственно, этим цивилизованное человечество и отличается от пещерных жителей, которые уносили своих стариков и больных в отдалённые места и оставляли их там умирать.



В 2016 году в Литве от рака умерло около четырёх тысяч женщин, в предыдущие годы, как мы уже говорили, умирало куда больше. И это при том, что есть лишь один хоспис для больных раком молочной железы: и он рассчитан всего на 17 коек.



Один из лауреатов Нобелевской премии в области медицины, удостоенный этой награды в прошлом году, публично заявил, что человечество вряд ли когда-нибудь поймёт механизм образования рака и сумеет победить его. Он считает, что это - программа, включение которой не зависит от человека. Так что давайте - жить в реальном, пусть и не всегда, и не во всём прекрасном мире.



Мы намерены начать сбор использованных вещей для наших подопечных – они нуждаются в этом. Сбор будет проходить в мешки розового цвета, и просьба ко всем обратить на это внимание.



Разумеется, что мы продолжим поездки наших бригад к людям. Думаем, что правильным будет сосредоточиться на сёлах и небольших посёлках, так как в городах возможности провести диагностическое обследование имеются. Мы будем сообщать в «Обзоре» о времени приезда и месте нашего расположения.



- Спасибо Вам за добрые дела и добрый разговор! И пусть автобус надежды всегда едет к людям. - Конечно, эта область человеческих знаний весьма далека от абсолютных истин. Одно несомненно – медики честны в своих рекомендациях и оценках. Они также беззащитны перед этим грозным недугом…Мне особенно запомнился такой случай. Врач нашей команды, многоопытная в расцвете сил женщина, перед началом работы решила проверить эхоскоп на… своей груди. Каким же неожиданным оказался результат – на экране чётко обозначились контуры опухоли. Ещё два врача из нашей команды также умерли от рака…Нам не дано знать будущего, как и не дано предвидеть завершение своей жизни. И если есть возможность отдалить роковой исход – её надо использовать.Это наша главная цель, мы хотим дать женщинам шанс победить болезнь! Сделать это можно своевременным медицинским обследованием, незамедлительным обращением за помощью в случае необходимости. Думаете, это пустые слова? Как было бы хорошо, если бы все возможности сохранения жизни и здоровья женщины использовали.Вот передо мной приказ министра здравоохранения Литовской Республики от 11 августа 2015 года номер № V-943, которым установлен порядок профилактики и контроля неинфекционных болезней…- Да, это болезненный для многих вопрос, ибо исследования стоят недёшево… Так вот, что установлено приказом министра:Осмотр груди – женщинам до 18 лет проводится один раз в два года, маммография – исходя из индикации; для женщин в возрасте 50-69 лет маммография уже раз в 2 года.Руководительница Ассоциации пожилых людей недавно обвинила медиков в дискриминации людей пожилого возраста. Да и статистика показывает, что чем старше возраст – тем больше смертей, в приказе наоборот – по достижении возраста человека просто игнорируют, ни в программу, коих так много, он не попадает, ни бесплатного анализа не сделают. Так поступают и статистики: они не мониторят, во всяком случае, по открытым источникам, человека после 64 лет!.Я говорю о категории женщин, болеющих раком молочной железы… Так вот, многие женщины вообще не делают каких-либо исследований. При заболевании груди единственным сигналом является боль – жалобы на боль приводят к исследованию причин её возникновения, что, в свою очередь, позволяет выяснить первопричину: онкологическое заболевание молочной железы. Замотанная жизнью, обстоятельствами и всем остальным, женщина живёт по принципу: не болит, ну и хорошо! Мы пытаемся убедить женщин, что не надо ждать, пока заболит! Проходи проверку, следи за собой! Характерно, что общее число посещений поликлиник в республике увеличивается: ещё недавно в среднем на одного жителя приходилось 4 посещения, а в 2018-м - уже 10. Значит, кто-то воспользовался вашими средствами в ущерб вашему здоровью.Людям, особенно молодым, свойственно закрываться от любых проблем, особенно чужих.Многие живут и в более весёлом ритме, это так. Однако меня привлекает именно то, что я делаю. Может быть, это зов неба, перст судьбы или что-то похожее. Только я не одинока, и число таких людей даже в маленькой Литве значительно. И в нашем деле бывают свои радости и свои огорчения. Помню, встретила женщину из Алитуса, мы делали ей эхоскопию давным-давно. И она обняла меня и сказала:- Спасибо тебе! Я вот уже семь лет живу благодаря твоей заботе.И сколько таких моментов, поистине трогательных и идущих от души человека. Помню, в Дотнуве женщины испекли пирожки и продали их, чтобы собрать деньги и передать нам на благотворительность. Разве это не есть то, самое возвышенное, ради которого нам дана жизнь?Конечно, то, что делает наш фонд – не площадка для увеселений или зарабатывания политического капитала.Как-то мы приехали в Таураге – не самый ближний свет. Дождь, сыро, остановились в каком-то мрачном месте, окружённом высокими бетонными стенами. Собралось много женщин, и все начали громко упрекать нас, дескать, что вы тут приехали на один день... Что можно сделать за это время? А вы хоть знаете, как мы живём?..Я отошла в сторону и заплакала, так было обидно и тяжело… Хотя понимаю, что разве можно ждать благодарности от человека за то, что ты поставил ему онкологический диагноз?Спору нет: автобус со специалистами, из самого Вильнюса, приезжает в забытые Богом и людьми деревни, чтобы помочь их жительницам! Но ведь у нас есть государство с огромным бюджетом, тысячи умных и таких красивых чиновников… Не подчёркивает ли всё происходящее беспомощность государства?Я была во многих странах, в том числе и таких высокоразвитых, как США, Англия, Германия. Думаю, что уровень медицинской помощи населению у нас нисколько не хуже.Есть у меня одна заветная цифра радости – это показатель выживаемости пациенток при раке молочной железы. Ещё недавно Литва по выживаемости больных с диагнозом «рак молочной железы» была на 47-м месте в Европе, а сейчас – уже на 11-м. Такого стремительного не роста, а скачка нет ни по одному показателю здравоохранения.Я бы сказала о двух проблемах. Во–первых, о пренебрежении человеком своим здоровьем, вечной занятости и откладывании на потом. Добавим медицинскую бюрократию, которая так вытесняет саму медицину – регистрация, сроки посещения, очереди, и станет понятно, что вызывает к жизни такие автобусы, как наш.Во-вторых, это сворачивание онкологической помощи в республике. Раньше в поликлиниках были онкологические кабинеты, в городах были онкологические диспансеры. Где это всё? А ведь они делали диагностику онкологии доступной, значит, и своевременной. Конечно, это тренд в мировой медицине: концентрировать помощь в крупных учреждениях, что позволяет лучше оснастить современным оборудованием, собрать специалистов.Однако нельзя не видеть, что реальная жизнь говорит и о другом – о недоступности своевременной помощи больным с онкологическими диагнозами из-за расстояний, времени и т.п.Мы ездим по Литве уже много лет, и медицинские чиновники расскажут, сколько сделано в республике за эти годы! А что мы видим в жизни? Количество случаев рака молочной железы на последних стадиях нисколько не уменьшается, и что за этим следует - мы все знаем.Мне вообще кажется тупиковым путь увлечения чем-то сверхновым в ущерб массовости и доступности медицины широким слоям населения. Посмотрите, сколько пишут, говорят и показывают сногсшибательные новинки: дескать, разработана методика уникальной операции, найдены новые составы медицинских препаратов… И никто не хочет видеть, что нужны десятилетия пока всё это войдёт в медицинскую практику, станет доступным в обычных больницах и поликлиниках. В нашей реальности много абсурда и нежелания вникать в дело. Почему закрыли медпункт – мало жителей, почему мало жителей – закрыли медпункт, школу и магазин…- Это работа над расширением волонтёрского движения. Ведь это не только лучшее проявление высоких человеческих качеств, но и самый эффективный путь их воспитания у подрастающего поколения. Сама видела, как преображаются мальчики и девочки, помогая слабым и больным, как радуют их результаты собственного труда. Сейчас в школах немало делается в этом направлении. Давайте все – и в семье, и в школе, и в общественной оценке - сделаем волонтёра героем нашего времени!Волонтёрство даёт молодому человеку массу новых знакомств, новых ситуаций, возможностей для принятия ответственных решений, заставляет испытать себя и поверить в свои силы.Ведь население стареет, а значит, больше болеет, больше нуждается в помощи. Мои случаи общения с больными женщинами убеждают меня в том, что общество в целом, и медицина в особенности, не только мало уделяет внимания этой проблеме, но и попросту предпочитает не замечать её остроту.Обратимся к цифрам. Подготовка врачей в Литве ежегодно увеличивается, а их число, несмотря на все эмиграционные процессы, растёт. Это хорошо! Но ведь потребность в среднем медицинском персонале не только не уменьшается, но и возрастает – это подтверждают проблемы старения населения. Отсюда - острая необходимость ухода за больными, инвалидами и престарелыми. Это и есть область среднего медицинского персонала, а их выпуск из года в год снижается.И ещё. Не пора ли сделать навыки и знания по уходу за немощными пациентами, хотя бы в их основной части, массовыми, обучать им в школах, на курсах и т. п.?Невольно вспоминаются мои страдания при поступлении на курсы, чтобы получить сертификат медсестрички! Сколько надо бумаг, справок, хождений… И это при том, что за обучение пришлось платить. Да надо приветствовать всякого, кто хочет подготовить себя к уходу за больными и инвалидами!Не могу не поделиться с читателями «Обзора» и своей большой целью - желанием создать хоспис для женщин, больных раком молочной железы. Пусть это не покажется читателям странным, но в цивилизованном обществе принято дать безнадёжно больному человеку возможность достойно покинуть этот мир, без лишних страданий, без океана слёз и мучений близких. Собственно, этим цивилизованное человечество и отличается от пещерных жителей, которые уносили своих стариков и больных в отдалённые места и оставляли их там умирать.В 2016 году в Литве от рака умерло около четырёх тысяч женщин, в предыдущие годы, как мы уже говорили, умирало куда больше. И это при том, что есть лишь один хоспис для больных раком молочной железы: и он рассчитан всего на 17 коек.Один из лауреатов Нобелевской премии в области медицины, удостоенный этой награды в прошлом году, публично заявил, что человечество вряд ли когда-нибудь поймёт механизм образования рака и сумеет победить его. Он считает, что это - программа, включение которой не зависит от человека. Так что давайте - жить в реальном, пусть и не всегда, и не во всём прекрасном мире.Мы намерены начать сбор использованных вещей для наших подопечных – они нуждаются в этом. Сбор будет проходить в мешки розового цвета, и просьба ко всем обратить на это внимание.Разумеется, что мы продолжим поездки наших бригад к людям. Думаем, что правильным будет сосредоточиться на сёлах и небольших посёлках, так как в городах возможности провести диагностическое обследование имеются. Мы будем сообщать в «Обзоре» о времени приезда и месте нашего расположения. Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: здоровье, рак молочной железы, онкологический, Агне Зуокене, Nedelsk Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1209 — статья прочитана 221 раз Комментарии