Счастье – это здоровье! 🔊 Воспроизвести За плечами этой хрупкой и беззащитной, на первый взгляд, женщины - восемнадцать лет благотворительной деятельности, из них десять – работа с онкобольными, помощь женщинам, страдающим раком молочной железы.



Её волонтёрские бригады врачей–онкологов обследовали в городах и сёлах свыше ста двадцати тысяч женщин. Более тысячи из них оказались больными, и своевременный диагноз многим спас жизнь или подарил несколько лет.



- Приходится не только диагностировать болезнь в маленьких деревнях – кто и когда добирается туда! - рассказывает Агне ЗУОКЕНЕ, героиня нашего очерка (на снимке), - но и помогать женщинам в больницах и хосписах. К сожалению, немало тех, чья жизнь буквально угасала на моих руках, кого довелось провожать в иной мир… - Приходится не только диагностировать болезнь в маленьких деревнях – кто и когда добирается туда! - рассказывает Агне ЗУОКЕНЕ, героиня нашего очерка (на снимке), - но и помогать женщинам в больницах и хосписах. К сожалению, немало тех, чья жизнь буквально угасала на моих руках, кого довелось провожать в иной мир… - Очевидно, для наших читателей Ваше имя ассоциируется с высшим светом Вильнюса, а то и Литвы: первая дама Вильнюса - это оттуда… А на поверку мы видим благотворительность, поездки по деревням, чтобы помочь больным и дать исцеление страждущим…



- В Литве любят красивые картинки, а когда их нет, то создают… Боль и страдание посетили меня с детства, когда был поставлен диагноз: остеомиелит. А это костыли, постель, когда каждый шаг даётся с неимоверным трудом. И лишь медицина, курорты Крыма и прежде всего Евпатории, позволили мне вырваться из этого плена. Только понимание чужого человеческого горя осталось в моей душе навсегда. Можно сказать, что я выросла в больнице.



Первый мой шаг навстречу тем, кто нуждается в помощи, был связан с детьми из неблагополучных семей. Это было на заре так называемой перестройки, когда мне сказали, что есть дети, у которых нет Рождества, и меня этот поразило. Я составила список почти двухсот неблагополучных семей и отправилась по предприятиям, выпрашивая игрушки, конфеты, детскую одежду, словом, всё, что могло порадовать детей. Тогда ещё таких просителей почти не было, и мне удалось получить фуру игрушек с фабрики «Венибе», много конфет и печенья.



С тех пор прошло много лет, но свет глаз детей, получивших наши подарки, светит мне и сегодня.



- Как организуется деятельность фонда и кто его финансирует?



- Начинать пришлось со своими деньгами, а потом опираться на помощь спонсоров. Мы привлекаем профессиональных врачей, оплачиваем их работу. Волонтёры сообщают женщинам о времени и месте нашего приезда. Всего в нашей команде около двухсот человек. У нас есть небольшой удобный автобус, и в таком составе мы ездим по Литве.



Финансово помогают добрые люди, преимущественно те, кто живёт и работает за рубежом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех добрых и отзывчивых людей, пожертвовавших свои средства во имя помощи и спасения женщин. И, само собой разумеется, обратиться к сердцу каждого, кто читает эти строки, с просьбой о помощи женщинам, страдающим от рака молочной железы.



- И чьё же сердце в нашей стране самое доброе и отзывчивое?



- Тех, кто сам беден и понимает чужое горе. Обладатели больших банковских счетов и толстых кошельков, увы, меньше всего отзывчивы на добро - это на выборы политическим партиям они открывают свои щедроты.



- Что Вы посоветовали бы тому, чей билет оказался несчастливым? Как выстоять? Как жить?



- Мой горький опыт общения с женщинами, которым судьба послала такой путь, очень большой, и о нём можно говорить долго. Получив соответствующую подготовку, я работала в родильном доме и в хосписе. Как говорится, в начале жизни и на её завершении. Вот так я, сегодняшняя, и состоялась…



За эти годы пришлось пропустить через себя поистине огромное число лиц и судеб. Когда в ожидании очереди вокруг нашего автобуса собираются женщины, я пытаюсь рассказать им о заболеваниях молочной железы, симптомах, простейших методах обследования и всём, что предшествует обследованию. И знаете, что я вижу? Совершенно отрешённые лица людей, ушедших во что-то своё, недостигаемое. Они не говорят между собой, и на их лицах написан один немой вопрос: а что будет? И вот обследование прошло, и женщина узнала о счастливом результате! Пространство заполняют улыбчивые лица, каждая наша пациентка стремится что-то рассказать, голоса у всех звучат радостью.



Онкологический диагноз всегда бывает неожиданным, до последней минуты. Я бы сказала, что он остаётся неожиданным и после его объявления. Женщины, узнав столь неблагоприятный диагноз, долго не могут собраться и растерянно говорят:



- Да я шла в магазин и вижу, тут вот собрались на диагностику. Думаю, давай на минутку остановлюсь… Я ж только в магазин шла... Да у меня не может быть рака! Этого не может быть.



Ну а что касается того, как выжить и выстоять с таким диагнозом, то я глубоко убеждена, что для этого нужна команда из трёх человек: больной, доктор и близкие. Именно это триединство - квалифицированная медицинская помощь, поддержка близких и личная вера и твёрдость больного - является залогом успешного выздоровления.



О внутренней мотивации пациента написано много, мне хотелось бы лишь рассказать об одном своём случае. Речь идёт о женщине из Тракай. У неё был диагностирован первичный рак, и она восприняла его во всеоружии, с твёрдой уверенностью, что выйдет победителем из этой борьбы. Ведь рядом с ней была семья, муж, дети и, конечно, квалифицированная и своевременная медицинская помощь. Никто не твердил о том, что такой диагноз - это приговор; наоборот, в ней укрепляли веру в себя, в то, что она нужна миру и семье. Так оно и вышло!



Однако спустя много лет я вновь встретила её в онкологическом институте. Это был совершенно другой человек:



- Болезнь вернулась. Это так называемый вторичный рак, – сказала она. – И с ним я ничего не смогу сделать. Я знаю, что умру.



Так оно и вышло... Таких примеров в моей жизни, увы, немало – ведь мы провожаем подопечных и туда, откуда они не могут уже вернуться. Это тоже долг, показатель человечности и человека.



- Спасибо вам за интервью! - В Литве любят красивые картинки, а когда их нет, то создают… Боль и страдание посетили меня с детства, когда был поставлен диагноз: остеомиелит. А это костыли, постель, когда каждый шаг даётся с неимоверным трудом. И лишь медицина, курорты Крыма и прежде всего Евпатории, позволили мне вырваться из этого плена. Только понимание чужого человеческого горя осталось в моей душе навсегда. Можно сказать, что я выросла в больнице.Первый мой шаг навстречу тем, кто нуждается в помощи, был связан с детьми из неблагополучных семей. Это было на заре так называемой перестройки, когда мне сказали, что есть дети, у которых нет Рождества, и меня этот поразило. Я составила список почти двухсот неблагополучных семей и отправилась по предприятиям, выпрашивая игрушки, конфеты, детскую одежду, словом, всё, что могло порадовать детей. Тогда ещё таких просителей почти не было, и мне удалось получить фуру игрушек с фабрики «Венибе», много конфет и печенья.С тех пор прошло много лет, но свет глаз детей, получивших наши подарки, светит мне и сегодня.- Начинать пришлось со своими деньгами, а потом опираться на помощь спонсоров. Мы привлекаем профессиональных врачей, оплачиваем их работу. Волонтёры сообщают женщинам о времени и месте нашего приезда. Всего в нашей команде около двухсот человек. У нас есть небольшой удобный автобус, и в таком составе мы ездим по Литве.Финансово помогают добрые люди, преимущественно те, кто живёт и работает за рубежом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех добрых и отзывчивых людей, пожертвовавших свои средства во имя помощи и спасения женщин. И, само собой разумеется, обратиться к сердцу каждого, кто читает эти строки, с просьбой о помощи женщинам, страдающим от рака молочной железы.- Тех, кто сам беден и понимает чужое горе. Обладатели больших банковских счетов и толстых кошельков, увы, меньше всего отзывчивы на добро - это на выборы политическим партиям они открывают свои щедроты.- Мой горький опыт общения с женщинами, которым судьба послала такой путь, очень большой, и о нём можно говорить долго. Получив соответствующую подготовку, я работала в родильном доме и в хосписе. Как говорится, в начале жизни и на её завершении. Вот так я, сегодняшняя, и состоялась…За эти годы пришлось пропустить через себя поистине огромное число лиц и судеб. Когда в ожидании очереди вокруг нашего автобуса собираются женщины, я пытаюсь рассказать им о заболеваниях молочной железы, симптомах, простейших методах обследования и всём, что предшествует обследованию. И знаете, что я вижу? Совершенно отрешённые лица людей, ушедших во что-то своё, недостигаемое. Они не говорят между собой, и на их лицах написан один немой вопрос: а что будет? И вот обследование прошло, и женщина узнала о счастливом результате! Пространство заполняют улыбчивые лица, каждая наша пациентка стремится что-то рассказать, голоса у всех звучат радостью.Онкологический диагноз всегда бывает неожиданным, до последней минуты. Я бы сказала, что он остаётся неожиданным и после его объявления. Женщины, узнав столь неблагоприятный диагноз, долго не могут собраться и растерянно говорят:- Да я шла в магазин и вижу, тут вот собрались на диагностику. Думаю, давай на минутку остановлюсь… Я ж только в магазин шла... Да у меня не может быть рака! Этого не может быть.Ну а что касается того, как выжить и выстоять с таким диагнозом, то я глубоко убеждена, что для этого нужна команда из трёх человек: больной, доктор и близкие. Именно это триединство - квалифицированная медицинская помощь, поддержка близких и личная вера и твёрдость больного - является залогом успешного выздоровления.О внутренней мотивации пациента написано много, мне хотелось бы лишь рассказать об одном своём случае. Речь идёт о женщине из Тракай. У неё был диагностирован первичный рак, и она восприняла его во всеоружии, с твёрдой уверенностью, что выйдет победителем из этой борьбы. Ведь рядом с ней была семья, муж, дети и, конечно, квалифицированная и своевременная медицинская помощь. Никто не твердил о том, что такой диагноз - это приговор; наоборот, в ней укрепляли веру в себя, в то, что она нужна миру и семье. Так оно и вышло!Однако спустя много лет я вновь встретила её в онкологическом институте. Это был совершенно другой человек:- Болезнь вернулась. Это так называемый вторичный рак, – сказала она. – И с ним я ничего не смогу сделать. Я знаю, что умру.Так оно и вышло... Таких примеров в моей жизни, увы, немало – ведь мы провожаем подопечных и туда, откуда они не могут уже вернуться. Это тоже долг, показатель человечности и человека. Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: здоровье Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 123 раза Комментарии