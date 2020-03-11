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Президент Литвы Г. Науседа: пассивность Запада в отношении действий России лишь подогревает её агрессию

Президент Литвы Гитанас Науседа фото: lrp.lt


Россия остается наиболее серьёзной долгосрочной угрозой для НАТО, а пассивность Запада в отношении военных действий России лишь подогревает агрессию этой страны, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

На состоявшейся во вторник в Вильнюсе встрече министров иностранных дел "Бухарестской десятки" президент подчеркнул, что звучащие новые призывы "опираться на новое геополитическое устройство" ломают принципы западной либеральной демократии.

"Пригласить Россию быть частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой. 2014 год должен остаться самым горьким доказательством и разочаровавшим доказательством, какой "результат" дают интересы без ценностей", – сказал Г. Науседа.
Он призвал ни при каких обстоятельствах не уступать относительно принципов, на которых основывается безопасность Европы и Северной Америки, называя это "не только нашим долгом, но и миссией".

"Россия остается явной и наиболее серьёзной долгосрочной угрозой для НАТО. Россия сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок. Давайте не будем иметь никаких иллюзий в этой связи. Однако у нас есть возможность выбора не легализовывать никакие не считающиеся ни с чем действия России. Мы обязаны требовать от России отчёта. Мы обязаны не забывать, что пассивность лишь подогревает агрессию", – подчеркнул в своей речи глава Литвы.

Он также отметил, что Россия распространяет лживую информацию, что силы НАТО на восточном фланге, особенно в странах Балтии, могут спровоцировать военный конфликт.

"Россия пытается убедить, что за напряжённость в регионе отвечает Альянс, и пытается навязать эту версию обществу. Это очень опасные разговоры. Мы обязаны с ними бороться", – призвал Г. Науседа.

"Поэтому мы не должны бояться громко сказать: силы союзников в нашем регионе находятся с целями сдерживания и нашей защиты. Посыл о том, что даже самое незначительное нападение или инвазия повлекут неизбежный ответ Альянса, должен быть вполне чётким и твёрдым, таким, по поводу которого не возникло бы никаких сомнений. Посылы о сдерживании очень важны. И их цель – деэксалация ситуации, а не нагнетание напряжённости", – подчеркнул Г. Науседа.

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Рассуждения о том, что у Евросоюза (ЕС) могла бы быть своя отдельная оборонная система, вызывают большую обеспокоенность, а такая система может внести путаницу, дублируя НАТО, говорит президент Гитанас Науседа.

На проходящей в Вильнюсе встрече "Бухарестской десятки" Г. Науседа подчеркнул, что в плане обеспечения безопасности региона "трансатлантическая связь, без сомнения, является главной".

"Таким образом, чтобы сохранить мощь ЕС, нам нужны США, и это единственная стратегия, которая позволит нам достичь победы нам всем", – отметил Г. Науседа.

"Одним из тех моментов, которые в наибольшей степени вводят в заблуждение и вызывают обеспокоенность, в этом контексте являются разговоры о стратегической автономии Европы. Да, Европе следует куда больше инвестировать в оборону и её качество. Однако две коллективные системы обороны: одна натовская, другая европейская, – внесут путаницу и создадут осложнения", – сказал президент.

Президент подчеркнул, что говорит "да" сотрудничеству НАТО и ЕС там, где оно возможно, и "нет" – "дублированию усилий".

Инициативу Франции создать Европейскую оборонную группу в середине 2018 года поддержали девять стран ЕС, включая уже вышедшую из ЕС Великобританию. В подписанном странами плане относительно Европейской интервенционной инициативы ставится цель – обеспечить возможность возглавить ответ на гуманитарные кризисы и эвакуационные операции, а также выполнение обычных военных задач.
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инф."Обзор" BNS.LT
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: Россия, президент, форум, агрессия
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добавлена вчера, 10 марта, 20:30

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