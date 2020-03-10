Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) во вторник вечером должен прийти новый небольшой груз газа с российской газовой компании "Новатэк" – уже 23-й груз в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.



"Планируется, что (судно) Coral Favia придет в Клайпедский порт сегодня вечером. Будет доставлено около 10 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia идёт из Высоцка, где находится завод "Новатэка".



На прошлой неделе в Клайпеду пришёл уже десятый с октября большой газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз доставил около 140 тыс. кубометров СПГ. На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) во вторник вечером должен прийти новый небольшой груз газа с российской газовой компании "Новатэк" – уже 23-й груз в начавшемся в октябре прошлого года газовом году."Планируется, что (судно) Coral Favia придет в Клайпедский порт сегодня вечером. Будет доставлено около 10 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор ТСПГ Klaipedos nafta.По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Favia идёт из Высоцка, где находится завод "Новатэка".На прошлой неделе в Клайпеду пришёл уже десятый с октября большой газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз доставил около 140 тыс. кубометров СПГ. На терминале в этом газовом году заказано в общей сложности около 21,3 тераватт-часа регазификационных мощностей, что соответствует более чем 22 крупным газовозам, которые доставляют в среднем по 138 тыс. кубометров СПГ.



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В первом месяце этого года литовский экспорт составил 2,214 млрд евро, импорт – 2,335 млрд евро, или соответственно на 2,5% и 2,4% меньше, чем в январе прошлого года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения упал на 6,7% до 1,459 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы в январе составил 121,5 млн евро, что на 1,1% меньше, чем год назад (122,9 млн евро), сообщил Департамент статистики Литвы, основываясь на предварительных данных таможенных деклараций и отчетов Интастата.



За вычетом минеральных продуктов экспорт за год вырос на 4,5%, а импорт - на 3,4%. Экспорт только продуктов литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов увеличился на 3,4%.



Основными партнёрами Литвы по экспорту в этом году были Россия (11,4%), Латвия (9,7%), Германия (9,5%), по импорту - Россия (12,1%), Германия (12%), Польша - 11,6%. Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (12,1%), Польшу (8,6%), Латвию (7,3%).



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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит 258 млн злотых (около 60 млн евро) кредита польской компании Pomerania Wind Farm, принаделажщей литовскому государственного энергохолдингу Ignitis grupe, на развитие проекта парка ветряных установок мощностью 94 мегаватта. Кредит ЕИБ составит 47% инвестиций проекта.



Во вторник Ignitis grupe сообщила, что кредит планируется вернуть до конца 2035 года. Он предоставлен при поддержке Европейского фонда стратегических инвестиций (ESIF).



Проект парка 29-ти ветряных установок реализуется в польском регионе Померания, что почти в 50 км от Гданьска. Строительство, начатое в июле прошлого года, планируется завершить весной следующего года, парк в год будет производить около 300 гигаватт-часов электроэнергии, которая будет поставляться почти 75 тыс. домашних хозяйств.



В сентябре прошлого года Ignitis grupe сообщила, что на инвестицию в проект ветряных парков в Польше будет выделено 127 млн евро.



Литовский энергохолдинг приобрел Pomerania Invall в мае прошлого года.



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В феврале цены на природный газ на рынках снижала не характерно теплая зимняя погода и фиксировавшиеся в мире новые очаги заражения коронавирусом. Одновременно отмечается и тенденция унификации цен в отдельных регионах мира, сообщила литовская компания поставок газа и электроэнергии Ignitis.



На европейских биржах голландский индекс цен TTF в марте этого года сформировался на рубеже 9,14 евро за мегаватт-час и был на 2,13 евро за меньше, чем сформировавшийся в феврале. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в феврале ценовой индекс TTF сократился на 50%.



По сообщению Ignitis, можно прогнозировать, что, если на рынках не будет больших потрясений, то в 2020 году обеспечение Европы газом будет слаженным и диверсифицированным. Это сырье поступает к потребителям транзитом через территорию Украины, в виде грузов сжиженного природного газа (СПГ), используются и запасы, накопленные в газовых хранилищах.



В начале марта наполненность европейских газохранилищ составило почти 60%. Этот показатель на 18% выше, чем в аналогичный период 2019 года.



Ignitis отмечает, что на настроения на газовом рынке повлиял и коронавирус. В начале месяца было объявлено о грузах СПГ, которые должны были прибыть в Китай, но были отозваны самими покупателями, которые сослались на обстоятельство форс-мажора. Об отказах от грузов СПГ в феврале были информированы и некоторые заводы СПГ в США. Их клиенты отказались от заполнения нескольких судов СПГ.



Цены на СПГ в различных регионах мира в феврале были сходными. Например, разница в ценах между европейскими и азиатскими индексами составила в последние дни февраля около 1,55 евро за мегаватт-час, а два года назад она достигала 5,69 евро.



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В феврале цены на промышленную продукцию в Литве по сравнению с февралем 2019 года снизились на 1,1%, однако по сравнению с январем этого года – на 1,2%.



За вычетом нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,8%, а за месяц – на 0,2%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 1,9%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – на 1,3%, а за месяц – повысились на 1,2% и на 0,3% соответственно.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 0,5%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – на 2,1%, за месяц – снизились на 1,2% и на 0,1% соответственно.



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В связи со вспышками нового типа коронавируса в мире венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с четверга останавливает рейсы из Вильнюса и израильские города Тель-Авив и Эйлат.



Рейсы остановлены до 23 марта включительно. Такие меры предприняты по причине объявленного в Израиле 14-дневного карантина, сообщила компания.



По сообщению Wizz Air, все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, информируются, им предлагается ближайшая возможная альтернативная дата. Пассажиры, заказавшие билеты через туристические агентства, включая агентства он-лайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.



В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с распространением коронавируса Израиль применяет двухнедельный карантин в отношении всех прибывающих в страну людей.



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Литовский оператор терминалов углеводородов Klaipedos nafta получила гарантию банка SEB на сумму в 20 млн евро для реализации модели долгосрочной поставки сжиженного природного газа (СПГ), сообщил банк.



Директор службы СПГ Klaipedos nafta Арунас Молис утверждает, что гарантия важна для реализации долгосрочных обязательств и реструктуризации платы составляющей безопасности поставок газа.



"Мы подсчитали, что благодаря мерам, принятым за несколько последних лет, бытовые потребители будут платить за газ почти на 22% меньше", – отметил А. Молис в пресс-релизе.



Акционеры Klaipedos nafta одобрили гарантию в декабре прошлого года. Она предоставлена на три года.



В понедельник госкомпания Klaipedos nafta подписала договор с Северным инвестиционным банком (СИБ) о кредите на сумму до 160 млн евро, предназначенном для приобретения плавучего хранилища сжиженного природного газа (СПГ).



Это уже второй кредит СИБ за несколько месяцев, предназначенный для снижения затрат на содержание Клайпедского терминала СПГ.



Окончательный размер займа сроком до 25 лет будет зависеть от цены покупки плавучего газохранилища и совокупности финансовых обстоятельств, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



СИБ утверждает, что кредит можно было бы начать использовать в конце 2024 года, когда истечёт договор аренды плавучего газохранилища Independence и Klaipedos nafta выкупит его или купит другое судно-газохранилище.



В конце декабря СИБ предоставил кредит на сумму 134,1 млн евро сроком на 25 лет Klaipedos nafta – средства предназначены для содержания терминала СПГ с нынешнего года до 2044 года. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии