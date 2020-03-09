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Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и лживые СМИ

Президент США Дональд Трамп © REUTERS/Jim Bourg


При этом американский лидер отметил, что для потребителей хорошим в этой ситуации является падение цен на бензин, сообщает ТАСС.

Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций "лживых СМИ". Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков", - заявил он. "Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей", - добавил также Трамп.

Ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок.
ТАСС
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Россия, нефть, цены, Трамп, ОПЕК
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добавлена сегодня, 9 марта, 20:30

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