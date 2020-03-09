Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и лживые СМИ 🔊 Воспроизвести Президент США Дональд Трамп © REUTERS/Jim Bourg



При этом американский лидер отметил, что для потребителей хорошим в этой ситуации является падение цен на бензин, сообщает



Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций "лживых СМИ". Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.



"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков", - заявил он. "Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей", - добавил также Трамп.



Ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок. При этом американский лидер отметил, что для потребителей хорошим в этой ситуации является падение цен на бензин, сообщает ТАСС Падение рынков стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций "лживых СМИ". Такое мнение выразил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп."Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков", - заявил он. "Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей", - добавил также Трамп.Ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, нефть, цены, Трамп, ОПЕК — статья прочитана 194 раза Комментарии