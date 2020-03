«Клинтон — лучший запасной вариант» — обозреватель New York Post присмотрел возможную замену Байдену 🔊 Воспроизвести Reuters



Из-за проблем со здоровьем Джо Байден может оказаться не самым подходящим претендентом на борьбу за Белый дом. Поэтому демократам нужно срочно подыскивать ему альтернативу, считает обозреватель The New York Post Майкл Гудвин. На его взгляд, долго искать такого кандидата не придётся — им вполне может стать Хиллари Клинтон, которая уже недвусмысленно намекнула на желание поучаствовать в президентской гонке своим широко разрекламированным документальным фильмом.



«Теперь, когда некогда обширный список демократов, претендующих на пост президента США, свёлся к гонке двух человек, многие в партии могут вздохнуть с облегчением. Тем более, что Джо Байден — явный фаворит, а внушающий страх Берни Сандерс, судя по всему, теряет актуальность», — пишет обозреватель The New York Post Майкл Гудвин.



Но автор статьи сомневается в подобном исходе. Куда вероятнее, что демократов впереди ждёт не спокойная, а бурная гонка. Им придётся организовывать отчаянные поиски «трампоубийцы» и поэтому всё ещё может понадобиться альтернатива Байдену.



«Одна из таких альтернатив сидит неподалёку и ждёт приглашения. И прежде чем вы примитесь смеяться над перспективой возвращения Хиллари Клинтон, взгляните на две чрезвычайно странные перипетии в кампании Байдена», — предлагает Гудвин.



По его словам, вера в то, что бывший вице-президент сможет не сойти с дистанции, выглядит чересчур оптимистично. Хотя бы потому, что ещё две недели назад мнение о нём были диаметрально противоположным.



Байден стал четвёртым в Айове, пятым в Нью Гемпшире и остался вторым — с большим отставанием от лидера — в Неваде. Все думали, что если он не одержит крупную победу в Южной Каролине, «то ему крышка», напоминает Гудвин.



Были уже составлены «политические некрологи», а провалу Байдена придумали оправдание: мол, партия уделяла ему мало внимания. Он периодически «подвисал» и делал странные заявления во время дебатов, например: «Убедитесь, что ночью вы оставляете включённым аудио-проигрыватель». Даже самые благосклонные комментаторы говорили, что старина Джо «уже не тот».



Затем в Южной Каролине «случился прорыв». При поддержке чернокожих избирателей Байден набрал на праймериз почти половину голосов и радостно объявил: «Мы живы!» Он обошёл шестерых соперников, что стало «манной небесной» для Демпартии, напуганной перспективой выдвижения Сандерса. Эми Клобушар и Пит Буттиджич немедленно подчинились руководству и выступили за Байдена, а Том Стейер просто снял свою кандидатуру.



Затем бывший вице-президент вновь превзошёл ожидания, победив во время «супервторника» в 10 из 14 штатов. После этого из гонки выбыл миллиардер Майкл Блумберг и сенатор Элизабет Уоррен, напоминает Гудвин.



Сандерс не получил одобрения Уоррен и в результате оказался «ослабленным, одиноким» оппонентом. Этот «капризный любитель коммунистов», вероятно, не сможет наверстать упущенное, и Байдену удастся лишить своего оставшегося соперника по партии каких-либо шансов на победу самостоятельно, полагает автор статьи.



Вместе с тем, по его словам, успех Байдена не сможет стереть воспоминания о печальных провалах, которые он потерпел всего пару недель назад. Недавняя череда побед также неожиданно не решит «проблемы когнитивного расстройства».



По мнению автора, есть много вопросов о способности Байдена стать президентом. Это должно вынудить партию незаметно начать рассматривать других возможных претендентов на тот случай, если в июле политик решит уйти.



В противном случае «корону получит» Сандерс. Но лидеры демократов вряд ли позволят этому случиться. Они понимают, что это станет катастрофой, которая будет стоить им личного благосостояния, патронажа и спонсоров, утверждает Гудвин.



Но какая существует альтернатива? Все умеренные кандидаты — Буттиджич, Клобушар и Блумберг — не получили широкой поддержки избирателей. «Колючая» Уоррен заняла только третье место в родном штате, отмечает автор статьи.



«В результате выходит, что Клинтон — лучший запасной вариант. Она едва ли мне по душе. Но при всех проблемах, включая сомнительную физическую выносливость, она — настоящая машина по сбору средств, у которой есть верные последователи и способность взяться за дело. И если вы ещё не заметили — она уже активно рекламирует свою готовность», — считает публицист.



На его взгляд, документальный фильм «Хиллари», который сопровождался многочисленными интервью и рекламой, вышел в самый разгар сезона праймериз неслучайно. Это масштабная и хитрая попытка «продать» свою кандидатуру. «Всё, что нужно сделать партии — позвонить (Клинтон. — ИноТВ). Её багаж уже собран», — рассуждает Гудвин.



Несмотря на прошлые поражения, вернуться Клинтон будет нетрудно. К тому же предвыборная платформа экс-госсекретаря «пишет себя сама» и выглядит следующим образом: на самом деле она не проиграла на выборах 2016-го; Трамп «вступал в заговор» с русскими, чтобы лишить её гражданского права стать президентом; всё остальное — мнения республиканцев и теории заговора.



«Или, может быть, вы просто недостойный человек? Вы либо за неё, либо против женщин. Ох как же весело! Сама мысль о том, что всё повторится снова, заставляет меня желать Джо Байдену крепкого здоровья», — заключает Майкл Гудвин.



