Электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 11% – Litgrid 🔊 Воспроизвести



Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 11%, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.



В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool 2-8 марта электроэнергия стоила 29,4 евро за мегаватт-час – это примерно на 30% меньше, чем за такой же период прошлого года.



В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась на 12,2% и на 12,7% соответственно до 29,4 евро за мегаватт-час в каждой стране. Цена системы NordPoo осталась стабильной и составляла 12,8 евро за мегаватт-час.



В Литве объёмы местной выработке сократились на 22% до 84 гигаватт-часов и обеспечивали 34% всего потребления электроэнергии в стране, которое составляло 247 гигаватт-часов.



Ветроэлектростанции на прошлой неделе выработали 22% всей произведённой в стране электроэнергии, тепловые электростанции – 13%, гидроэлектростанции – 27%. Наиболее заметно сократились объёмы выработки ветроустановками – зафиксирован спад на 43% до 19 гигават-часов. Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 11%, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool 2-8 марта электроэнергия стоила 29,4 евро за мегаватт-час – это примерно на 30% меньше, чем за такой же период прошлого года.В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась на 12,2% и на 12,7% соответственно до 29,4 евро за мегаватт-час в каждой стране. Цена системы NordPoo осталась стабильной и составляла 12,8 евро за мегаватт-час.В Литве объёмы местной выработке сократились на 22% до 84 гигаватт-часов и обеспечивали 34% всего потребления электроэнергии в стране, которое составляло 247 гигаватт-часов.Ветроэлектростанции на прошлой неделе выработали 22% всей произведённой в стране электроэнергии, тепловые электростанции – 13%, гидроэлектростанции – 27%. Наиболее заметно сократились объёмы выработки ветроустановками – зафиксирован спад на 43% до 19 гигават-часов. BNS Категории: экономика Ключевые слова: цены, электроэнергия География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии