Террорист-смертник взорвал себя у посольства США в Тунисе 🔊 Воспроизвести



Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса, передает в пятницу



"Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе", - сообщает радиостанция.



Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.



После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM."Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе", - сообщает радиостанция.Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: Тунис, взрыв, террорист, посольство США — статья прочитана 162 раза Комментарии