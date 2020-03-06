|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Террорист-смертник взорвал себя у посольства США в Тунисе
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.
"Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе", - сообщает радиостанция.
Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Тунис, взрыв, террорист, посольство США
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|