Заслуженная артистка России Ирина Евдокимова в потрясающем спектакле «Никто», или «Действительно Все — и одновременно Никто» 🔊 Воспроизвести «На сцене без грима актриса, которая не боится быть некрасивой. И она берет зал с первых же минут повествования о жизни и преступлении бедной Сонечки. Играет она остро и тонко — точно скальпелем вырезает кружева на бумаге..».



Марина Райкина, театровед, кинокритик











Ирина Евдокимова - прекрасная актриса и певица, хорошо знакома литовскому зрителю по исключительному спектаклю «Што-с» (по М.Ю. Лермонтову,), «звездному» концерту «Гимн любви» . Ее выступления в Вильнюсе, Висагинасе и Друскининкай всегда проходят с огромным успехом.



Сочетание прекрасного голоса и актерского таланта каждое ее выступление делает уникальным! И все-таки хочется напомнить: Ирина Евдокимова родилась в Москве, окончила актерский факультет Государственного музыкального училища имени Гнесиных. Сочетание прекрасного голоса и актерского таланта каждое ее выступление делает уникальным! И все-таки хочется напомнить: Ирина Евдокимова родилась в Москве, окончила актерский факультет Государственного музыкального училища имени Гнесиных.



Сегодня она царит на московской сцене «Арт гнездо» в творческом союзе с Алексеем Злобиным (Алексей Злобин – режиссер театра и кино, актер, педагог. Работал ассистентом у П. Фоменко, А. Германа, А. Сокурова, Э. Рязанова, И. Масленникова, С. Бодрова-мл), Славы Росса и др. Поставил ряд спектаклей в разных театрах России. Автор сценариев, книг, поэтических сборников, повестей и рассказов).



Премьера спектакля «Никто» (по повести Нины Берберовой «Аккомпаниаторша») состоялась в театре Музыки и Поэзии Елены Камбуровой. Спектакль поставил легендарный актер и режиссер Владимир Михельсон (Владимир Михельсон - главный режиссер Московского государственного театра киноактёра, ставит «живые и правдивые» спектакли в разных городах России, преподавал актёрское мастерство в петербургской Театральной Академии, где многие студенты до сих пор вспоминают его как «лучшего в Петербурге педагога по актёрскому мастерству». Доцент факультета театра и кино Международного гуманитарно-лингвистического института).



На спектакль сразу же откликнулся театровед Павел Руднев удивительно точной, яркой и справедливой статьёй «Человек-некто Театра Камбуровой».



«… Спектакль «Никто» можно зачислить в десятку лучших спектаклей . Он разделяет призыв Фридриха Ницше, утверждавшего: величайшая тирания в мире произрастает из величайшего же в мире страдания. Удивительная актриса и певица Ирина Евдокимова смогла передать всю гамму чувств, испытанных ее героиней, с такой остротой и достоверностью, что невольно возвысила ее, казалось бы, заурядную жизнь до трагедии, которая рождается из духа музыки. В ее игру врывается музыка Баха, Моцарта, Чайковского, Шостаковича, Равеля, Шнитке. Проза органично переходит в вокал. Она легко перевоплощается из гордой девочки в прекрасную приму и далее во всех персонажей повести. Она действительно все — и одновременно Никто…»



В спектакле действительно звучит музыка Моцарта, Глинки, Рахманинова, Шостаковича, Шнитке! Театровед и кинокритик Марина Райкина подчеркивает: «Моноспектакль – жанр сложнее некуда, и Ирина Евдокимова его освоила мастерски. Спектакль «Никто» можно оценить как очень серьезный шаг актрисы в синтезе вокального и драматургического материала. Это музыкально-драматический моноспектакль высокой культуры и филигранной техники. Режиссер до минимума свел все вспомогательные средства — декорации, костюмы — и таким образом показал уникальную силу и талант актрисы…».



Спектакль „НИКТО” стал обладателем Гран При 5 международного фестиваля АТСПИНДИС (Литва), лауреатом Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» (третье место), проходившего в Санкт-Петербурге, обладателем Гран-При Международного фестиваля монодрамы «Звайгзне» в г. Рига, лауреатом 2-го Международного театрального фестиваля камерных спектаклей и моноспектаклей "LUDI" в Орле, а Ирина Евдокимова победила в номинации - Лучшая женская роль! :



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Международный театральный фестиваль «Atspindys» продолжает показ своих лучших спектаклей



18 МАРТА В 19 ЧАС. Вильнюс, Дворец Францисканцев, (ул. Траку 9/1)



19 МАРТА В 18 ЧАС. Висагинас, ВКЦ „Драугисте“



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Фото из архива организаторов Она - актриса Московского ТЮЗа, актриса Театра Музыки и Поэзии Елены Камбуровой, актриса театра "Мастерская Петра Фоменко". О ней с восторгом отзывались режиссеры, с которыми она работала, такие как Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Владимир Фокин, Петр Фоменко, Иван Поповски и многие другие.Сегодня она царит на московской сцене «Арт гнездо» в творческом союзе с Алексеем Злобиным (Алексей Злобин – режиссер театра и кино, актер, педагог. Работал ассистентом у П. Фоменко, А. Германа, А. Сокурова, Э. Рязанова, И. Масленникова, С. Бодрова-мл), Славы Росса и др. Поставил ряд спектаклей в разных театрах России. Автор сценариев, книг, поэтических сборников, повестей и рассказов).Премьера спектакля «Никто» (по повести Нины Берберовой «Аккомпаниаторша») состоялась в театре Музыки и Поэзии Елены Камбуровой. Спектакль поставил легендарный актер и режиссер Владимир Михельсон (Владимир Михельсон - главный режиссер Московского государственного театра киноактёра, ставит «живые и правдивые» спектакли в разных городах России, преподавал актёрское мастерство в петербургской Театральной Академии, где многие студенты до сих пор вспоминают его как «лучшего в Петербурге педагога по актёрскому мастерству». Доцент факультета театра и кино Международного гуманитарно-лингвистического института).На спектакль сразу же откликнулся театровед Павел Руднев удивительно точной, яркой и справедливой статьёй «Человек-некто Театра Камбуровой».В спектакле действительно звучит музыка Моцарта, Глинки, Рахманинова, Шостаковича, Шнитке! Театровед и кинокритик Марина Райкина подчеркивает: «Моноспектакль – жанр сложнее некуда, и Ирина Евдокимова его освоила мастерски. Спектакль «Никто» можно оценить как очень серьезный шаг актрисы в синтезе вокального и драматургического материала. Это музыкально-драматический моноспектакль высокой культуры и филигранной техники. Режиссер до минимума свел все вспомогательные средства — декорации, костюмы — и таким образом показал уникальную силу и талант актрисы…».Спектакль „НИКТО” стал обладателем Гран При 5 международного фестиваля АТСПИНДИС (Литва), лауреатом Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» (третье место), проходившего в Санкт-Петербурге, обладателем Гран-При Международного фестиваля монодрамы «Звайгзне» в г. Рига, лауреатом 2-го Международного театрального фестиваля камерных спектаклей и моноспектаклей "LUDI" в Орле, а Ирина Евдокимова победила в номинации - Лучшая женская роль! :Не пропустите!18 МАРТА В 19 ЧАС. Вильнюс, Дворец Францисканцев, (ул. Траку 9/1)19 МАРТА В 18 ЧАС. Висагинас, ВКЦ „Драугисте“Билеты продаются в системе Bilietai.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль, Ирина Евдокимова, «Atspindys» — статья прочитана 187 раз Комментарии