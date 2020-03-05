В. Бакас: замдиректора ДГБ вызывал информатора, отказался предоставить отпуск 🔊 Воспроизвести Витаутас Бакас



Член сейма Витаутас Бакас говорит, что заместитель директора Департамента госбезопасности (ДГБ) Ремигиюс Бридикис вызывал к себе сотрудника разведки, информировавшего о вероятных нарушениях, чтобы выявить вероятных информаторов внутри ведомства.



В. Бакас сказал BNS, что об этом состоявшемся в среду разговоре ему сообщил непосредственно сам информатор.



По словам парламентария, сотрудник разведки признал в разговоре с замдиректора, что он является информатором, попросил отпуск, но в этой просьбе ему было отказано.



"Сотрудник, который предоставил мне информацию о предположительно незаконном сборе данных, сообщил мне напрямую, что был вызван в кабинет к Р. Бридикису и были предприняты попытки выяснить, является ли он информатором и кто ещё является информатором в ДГБ", – сказал BNS В. Бакас. Член сейма Витаутас Бакас говорит, что заместитель директора Департамента госбезопасности (ДГБ) Ремигиюс Бридикис вызывал к себе сотрудника разведки, информировавшего о вероятных нарушениях, чтобы выявить вероятных информаторов внутри ведомства.В. Бакас сказал BNS, что об этом состоявшемся в среду разговоре ему сообщил непосредственно сам информатор.По словам парламентария, сотрудник разведки признал в разговоре с замдиректора, что он является информатором, попросил отпуск, но в этой просьбе ему было отказано."Сотрудник, который предоставил мне информацию о предположительно незаконном сборе данных, сообщил мне напрямую, что был вызван в кабинет к Р. Бридикису и были предприняты попытки выяснить, является ли он информатором и кто ещё является информатором в ДГБ", – сказал BNS В. Бакас. По оценке члена сейма, такая беседа с давлением раскрыть фамилии информаторов – нарушение закона.



В. Бакас сказал, что информатор в прошлом году предоставил ему информацию со строгим соблюдением положений закона. Тогда В. Бакас был председателем Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма.



Согласно Закону о разведке, сотрудники разведки имеют право обратиться напрямую в парламентский комитет по поводу деятельности разведведомства.



В. Бакас точно не знает, предоставлен ли этому человеку официальный статус информатора. Он также призвал президенту Гитанаса Науседу временно отстранить директора ДГБ Дарюса Яунишкиса и его заместителя Р. Бридикиса.



В 11 час. ДГБ даст пресс-конференцию.



Сотрудник разведки информировал В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате В. Ушацкасе.



ДГБ заявил, что не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах, однако директор Д. Яунишкис сказал, что люди из окружения кандидатов в президенты могли подвергаться проверке, а с некоторыми из них сотрудники разведки могли проконтактировать напрямую.



ДГБ утверждает, что во время выборов у него была задача и он наблюдал за вероятным влиянием зарубежных стран на процесс выборов. Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: премьер, президент, дгб, депутат, фракция, расследование, КНБО, Бакас География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии