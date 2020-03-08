Ваш адвокат Новое в законодательстве – обязательная медиация в семейных судебных делах 🔊 Воспроизвести



С 1 января 2020 года вступили в силу поправки к Закону о медиации Литовской Республики, устанавливающие обязательную процедуру медиации в семейных делах.



Медиация в праве - это один из способов урегулирования споров с участием нейтральной и беспристрастной стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору.



Медиация применяется для разрешения различных споров, как судебных, так и досудебных. До изменения закона о медиации она применялась и в судебных семейных делах, но только при обоюдном согласии обеих сторон пройти процедуру медиации.



C 1 января 2020 года медиация стала обязательной и распространяется на семейные споры, касающиеся развода, содержания ребёнка, определения места его жительства, общения родителей с детьми, раздела семейного имущества и некоторых других вопросов. Медиация в праве - это один из способов урегулирования споров с участием нейтральной и беспристрастной стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору.Медиация применяется для разрешения различных споров, как судебных, так и досудебных. До изменения закона о медиации она применялась и в судебных семейных делах, но только при обоюдном согласии обеих сторон пройти процедуру медиации.C 1 января 2020 года медиация стала обязательной и распространяется на семейные споры, касающиеся развода, содержания ребёнка, определения места его жительства, общения родителей с детьми, раздела семейного имущества и некоторых других вопросов. Без прохождения обязательной процедуры медиации теперь нельзя подать иск о расторжении брака сразу в суд. При этом следует отметить, что закон не изменился для супругов, которые разводятся по взаимному согласию. Как и раньше, они смогут обращаться в суд напрямую с просьбой о разводе. Но если согласия нет, то в обязательном порядке нужно будет пройти процедуру медиации.



Надо отметить, что не следует путать медиацию с институтом примирения супругов, цель медиации - не примирение супругов, а помощь в урегулировании спорных вопросов в семейных взаимоотношениях.



Порядок прохождения процедуры медиации следующий. Например, супруга хочет развестись с мужем и разделить имущество, а он не согласен. В первую очередь по новому порядку она должна обратиться в службу Государственной правовой помощи с просьбой о медиации. После этого мужу высылается письменное предложение согласиться на прохождение процедуры медиации. Если его согласие не получено в течение пятнадцати рабочих дней с даты отправки уведомления, считается, что он отказался от медиации.



После этого, получив справку из службы Государственной правовой помощи, супруга может обращаться в суд с иском по поводу развода, будет считаться, что она выполнила обязательную процедуру медиации.



Если же муж соглашается проходить процедуру медиации, то служба Государственной юридической помощи назначит медиатора - посредника для разрешения спора между сторонами.



В тех случаях, когда служба выбирает и назначает медиаторов для обязательной медиации, эти услуги (определённое количество часов) будут оплачиваться из средств государственного бюджета.



В то же время стороны могут выбрать медиатора из списка медиаторов Литовской республики по своему усмотрению и взаимному согласию, в таком случае они сами должны оплатить предоставленные услуги.



В списки медиаторов внесены люди различных специальностей, прошедшие специальную подготовку. Это судьи, адвокаты, юристы, однако могут быть и люди неправовых специальностей – психологи, социологи, социальные работники.



Если стороны достигнут мирного урегулирования во время медиации, то после этого составляется мирный договор (договор о последствиях расторжения брака) и направляется в суд для подтверждения и принятия решения о разводе.



Если договориться не получилось, то стороны получают право обращаться в суд с иском о расторжении брака, и все спорные вопросы разрешаются в судебном порядке при рассмотрении гражданского дела.



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Вопросы можно присылать на адрес конторы либо редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 125 раз Комментарии