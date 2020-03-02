DM: Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA



По информации Daily Mail, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению, передает



Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.



По информации издания, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса. По информации Daily Mail, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению, передает ТАСС Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.По информации издания, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса. Ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Энё заявлял, что никаких изменений из-за коронавируса в проведение Олимпиады внесено не будет. Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.



К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом. 12 человек скончались. Основная часть заразившихся (705) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2912 летальных исходов, выздоровели более 44,4 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 тыс. ТАСС Категории: спорт, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: олимпиада, Китай, вирус, пандемия, зрители — статья прочитана 101 раз Комментарии