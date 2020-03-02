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DM: Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса

© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA


По информации Daily Mail, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению, передает ТАСС.

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации издания, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.
Ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Энё заявлял, что никаких изменений из-за коронавируса в проведение Олимпиады внесено не будет. Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом. 12 человек скончались. Основная часть заразившихся (705) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2912 летальных исходов, выздоровели более 44,4 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 тыс.
ТАСС
Категории: спорт, в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: олимпиада, Китай, вирус, пандемия, зрители
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добавлена сегодня, 2 марта, 10:15

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