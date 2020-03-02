С возвращением! 🔊 Воспроизвести Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»







В конце прошлой недели после больших «зимних каникул» возобновился розыгрыш чемпионат России по футболу.



Первый в нынешнем календарном году тур принёс 5 ничейных результатов в 8 сыгранных поединках 20-го тура. Но привычный формулировка «команды разошлись с миром» совершенно не подходит в данном случае: ни одна из встреч не была скучной, клонящей в сон, не смотря на обилие нулей на табло.



Возвращение команд на поле интересно ещё и существенными изменениями в составах команд. Так, в московский «Спартак» из самарских «Крыльев» перешёл один из лучших бомбардиров чемпионата Александр Соболев, а в московское «Динамо» - лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко. Успел отметиться голом за новую команду и бывший игрок «Зенита» Александр Кокорин. В конце прошлой недели после больших «зимних каникул» возобновился розыгрыш чемпионат России по футболу.Первый в нынешнем календарном году тур принёс 5 ничейных результатов в 8 сыгранных поединках 20-го тура. Но привычный формулировка «команды разошлись с миром» совершенно не подходит в данном случае: ни одна из встреч не была скучной, клонящей в сон, не смотря на обилие нулей на табло.Возвращение команд на поле интересно ещё и существенными изменениями в составах команд. Так, в московский «Спартак» из самарских «Крыльев» перешёл один из лучших бомбардиров чемпионата Александр Соболев, а в московское «Динамо» - лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко. Успел отметиться голом за новую команду и бывший игрок «Зенита» Александр Кокорин. Чемпионат России по футболу



20-й тур



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 0:0.



«Краснодар» – «Уфа» – 2:0 (М.Берг, 67, Ари, 83 – с пен.).



«Тамбов» – «Рубин» (Казань) – 0:0.



ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (М.Фернандес, 90+1 – Э.Бикфалви, 72).



«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (З.Бакаев, 29, Р.Зобнин, 62).



«Ахмат» (Грозный) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:1 (О.Роши, 49, с пенальти – Э.Шомуродов, 45).



«Сочи» – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (А.Кокорин, 64 – Е.Луценко, 5, 90+5).



«Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург» - 1:1 (Д.Попович, 42 – Р.Алвеш, 89). Удаление: С.Мияйлович, 23 - «Крылья Советов». Незабитый пенальти: Дж.Деспотович, 24 - «Оренбург».







Бомбардиры: 1-2. А.Дзюба («Зенит»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 11 голов, 3. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») - по 10 голов, 4. Е.Луценко («Арсенал») – 9, 5. Гж.Крыховяк («Локомотив») – 8, 6-7. Н.Влашич (ЦСКА), С.Азмун («Зенит») – по 7 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 46 очков (разница мячей: 37-9), 2. «Краснодар» – 38 (35-20), 3. «Ростов» - 35 (35-29), 4. ЦСКА - 35 (27-19), 5. «Локомотив» - 35 (28-24), 6. «Арсенал» - 28 (25-24). 7. «Урал» - 25 (25-32), 8. «Уфа» - 25 (16-19), 9. «Спартак» - 25 (21-21), 10. «Динамо» - 24 (16-23), 11. «Тамбов» - 22 (23-26), 12. «Ахмат» - 20 (14-25), 13. «Рубин» - 20 (11-21), 14. «Оренбург» - 20 (22-28), 15. «Крылья Советов» - 19 (21-26), 16. «Сочи» - 15 (17-27).



В 21-м туре, который состоится 7-9 марта, встречаются: «Оренбург» - «Арсенал», «Динамо» - «Тамбов», «Рубин» - «Крылья Советов», «Сочи» - «Урал», «Локомотив» - «Ахмат», «Ростов» - ЦСКА, «Спартак» - «Краснодар»,



«Зенит» - «Уфа».



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 0:0.«Краснодар» – «Уфа» – 2:0 (М.Берг, 67, Ари, 83 – с пен.).«Тамбов» – «Рубин» (Казань) – 0:0.ЦСКА (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (М.Фернандес, 90+1 – Э.Бикфалви, 72).«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (З.Бакаев, 29, Р.Зобнин, 62).«Ахмат» (Грозный) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:1 (О.Роши, 49, с пенальти – Э.Шомуродов, 45).«Сочи» – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (А.Кокорин, 64 – Е.Луценко, 5, 90+5).«Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург» - 1:1 (Д.Попович, 42 – Р.Алвеш, 89). Удаление: С.Мияйлович, 23 - «Крылья Советов». Незабитый пенальти: Дж.Деспотович, 24 - «Оренбург».1-2. А.Дзюба («Зенит»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 11 голов, 3. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») - по 10 голов, 4. Е.Луценко («Арсенал») – 9, 5. Гж.Крыховяк («Локомотив») – 8, 6-7. Н.Влашич (ЦСКА), С.Азмун («Зенит») – по 7 голов.1. «Зенит» - 46 очков (разница мячей: 37-9), 2. «Краснодар» – 38 (35-20), 3. «Ростов» - 35 (35-29), 4. ЦСКА - 35 (27-19), 5. «Локомотив» - 35 (28-24), 6. «Арсенал» - 28 (25-24). 7. «Урал» - 25 (25-32), 8. «Уфа» - 25 (16-19), 9. «Спартак» - 25 (21-21), 10. «Динамо» - 24 (16-23), 11. «Тамбов» - 22 (23-26), 12. «Ахмат» - 20 (14-25), 13. «Рубин» - 20 (11-21), 14. «Оренбург» - 20 (22-28), 15. «Крылья Советов» - 19 (21-26), 16. «Сочи» - 15 (17-27).В 21-м туре, который состоится 7-9 марта, встречаются: «Оренбург» - «Арсенал», «Динамо» - «Тамбов», «Рубин» - «Крылья Советов», «Сочи» - «Урал», «Локомотив» - «Ахмат», «Ростов» - ЦСКА, «Спартак» - «Краснодар»,«Зенит» - «Уфа». Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат России, результаты матчей — статья прочитана 100 раз Комментарии