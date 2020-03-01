США и Талибан подписали мирное соглашение 🔊 Воспроизвести



США и афганское движение "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога, передает корреспондент



Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран.



"Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии. США и афганское движение "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога, передает корреспондент РИА Новости с церемонии, прошедшей в Катаре.Подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад и политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовали представители более 30 стран."Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии. Соглашение предусматривает, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.



Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" начнет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка. Сделать это предполагается к концу мая. РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: президент, США, афганистан, талибы, войска, вывод — статья прочитана 198 раз Комментарии