Психоистория предательства. Часть 5 🔊 Воспроизвести Рафаэль Муксинов







(Продолжение. Начало



В науке существуют некоторые нормы-предписания, согласно которым ученые должны быть беспристрастными, самокритичными, интеллектуально независимыми, политически нейтральными. Увы, далеко не все ученые и не всегда подчиняются этому набору норм…



На практике они вроде бы признают важность интеллектуальной непредубежденности, но не в большей степени, нежели важность сильной преданности.



Норме эмоциональной нейтральности часто противостоит норма эмоционального предпочтения.



Рациональная рефлексия считается существенной, но не более, чем свободное воображение.



Традиционно на Западе считалось, что активная включенность в политику чужда ученым и даже в своей основе разрушительна для научной деятельности. (Продолжение. Начало здесь ==>> На практике они вроде бы признают важность интеллектуальной непредубежденности, но не в большей степени, нежели важность сильной преданности.Норме эмоциональной нейтральности часто противостоит норма эмоционального предпочтения.Рациональная рефлексия считается существенной, но не более, чем свободное воображение.Традиционно на Западе считалось, что активная включенность в политику чужда ученым и даже в своей основе разрушительна для научной деятельности. Тем не менее, мы видим, что многие ученые отказались действовать политически нейтральным образом, стали производить весьма выборочные заимствования из своего профессионального багажа во имя достижения личных или групповых интересов. И тем самым серьезно нарушать четкий этический кодекс науки, превращая ее в совокупность ресурсов для политических целей.



В гуманитарной сфере многие выводы ученых основаны лишь на правдоподобных допущениях, базируются на негарантированных основаниях, завуалированы такой риторикой, которая выставляет «научные» результаты в качестве объективного изображения мира и жизни.



Все вышеуказанное есть ни что иное как предательство науки учеными и его причины кроются в морально-психологической сфере и обусловлены социально-политическими трансформациями общества.



С момента начала перестройки в ученой среде мы видели много интеллектуального воровства, мелочного умничанья, разрыва «ученой» солидарности с деятелями науки из других стран, непротивления интеллектуальному злу в форме молчаливого согласия.



Можно привести множество поразительных примеров самоунижения, продажности и добровольной капитуляции духа у ученых, ставших поставщиками откровенной чепухи.



Вспоминается случай, свидетелем которого был автор этих строк, когда профессор экономики говорил студентам вуза буквально следующее: «Через полгода после обретения независимости будем жить «как в Швеции», покупая у русских нефть по цене 70 руб. за тонну и продавая ее на Запад по мировым ценам». Каждому очевидно: комментарии тут излишни!



Другому человеку, сменившему скромную зарплату м.н.с. в АН Литвы на не очень скромную зарплату члена Сейма, в начале 90-х годов прошлого века я задал вопрос: «Почему вы так поспешно ликвидируете колхозы, закрываете фабрики и заводы? На какие средства прикажете жить людям?»



Ответ моего бывшего коллеги по работе оказался незабываемым: «Главное - это как можно быстрее покончить с социализмом и прекратить любые связи с Россией, а люди как-нибудь перебьются». Поставленная задача была успешно выполнена и даже перевыполнена! А вот с людьми проблемы: массовая эмиграция, суициды, алкоголизм, бедность и утрата веры в жизнь «как в Швеции».



«Кто во всем этом виноват и что делать?», - этот вопрос наверняка может быть адресован не только политикам, но и ученым страны.



Особо следует сказать об ученых-историках.



Античные историки интересовались событиями прошлых лет с точки зрения их воздействия на современность и для лучшей ориентации в будущем.



Предательство же некоторых современных историков состоит в том, что они наполняют свои исторические изыскания плохо согласованными фактами, приводят нас к краю пропасти «Великого отказа» от неудобного сегмента нашего прошлого, ставят под сомнение тревожное настоящее и делают в высшей степени проблематичным будущее.



Но и это ещё не всё! Они подыгрывают человеческим страстям и инстинктам. Порождают в людях ложные воспоминания и недобрые мечты, опьяняют их, растравляя их старые раны и язвы, смущая покой и способствуя росту мании величия и нагнетая опасные геополитические настроения.



Достоин сожаления тот факт, что лишь единицы ведут себя в решительный момент как Сократ или Джордано Бруно.



К чести крупных ученых можно сказать, что они не стали предателями и конформистами, но, увы, не стали и активными борцами!



Беда в том, что многие ученые упускаю из вида то обстоятельство, что история, возможно, когда-то будет возлагать на них гораздо большую ответственность за выбор линии повеления, чем в настоящее время.



Костер, на который взошел Джордано Бруно, светит нам из мглы средневековья и жжет сердца людей. Не всех!



А посему,



(продолжение предательства следует) Рафаэль МУКСИНОВ , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: предательство, предатель, Иуда, Рафаэль Муксинов — статья прочитана 132 раза Комментарии