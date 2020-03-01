Психоистория предательства. Часть 4 🔊 Воспроизвести Рафаэль Муксинов



(Продолжение. Начало



Лев Троцкий ещё в 1926 году предсказал, что партийная номенклатура сама же и предаст всё то, чему она служит в настоящее время. Так оно и получилось: по данным Института социологии Российской Академии наук, более 75% современной российской политической элиты и более 61% бизнес-элиты составляют выходцы из партхозноменклатуры советских времен. В Литве самые богатые люди - в партии социал-демократов, а в ней особенно много было, по крайней мене раньше, бывших коммунистов. По данным проф. Гензялиса, на начальной стадии существования партии консерваторов около 60% её членов составляли выходцы из КПСС.



К.Маркс однажды пошутил, что он не марксист. Шутка оказалась пророческой: сегодня множество людей без шуток могут сказать, что они, будучи членами КПСС, никогда не были коммунистами. (Продолжение. Начало здесь ==>> Лев Троцкий ещё в 1926 году предсказал, что партийная номенклатура сама же и предаст всё то, чему она служит в настоящее время. Так оно и получилось: по данным Института социологии Российской Академии наук, более 75% современной российской политической элиты и более 61% бизнес-элиты составляют выходцы из партхозноменклатуры советских времен. В Литве самые богатые люди - в партии социал-демократов, а в ней особенно много было, по крайней мене раньше, бывших коммунистов. По данным проф. Гензялиса, на начальной стадии существования партии консерваторов около 60% её членов составляли выходцы из КПСС.К.Маркс однажды пошутил, что он не марксист. Шутка оказалась пророческой: сегодня множество людей без шуток могут сказать, что они, будучи членами КПСС, никогда не были коммунистами. Статусные де Билы и дебилы по определению на бескрайних просторах бывшего соцлагеря пытаются убедить почтенную публику в том, что их пребывание в КПСС преследовало единственную цель - подорвать ее изнутри. Свежо предание, да верится с трудом! Точнее говоря, в такое самооправдание, пожалуй, не верит никто!



Стороннему наблюдателю всегда было ясно, что членство в партии в Восточной Европе миллионов граждан имело вполне земную и конкретную мотивацию.



Уже вскоре после революции на ленинскую гвардию стала давить волна рвавшихся к власти и выгодным постам нахрапистых карьеристов и мещан.



«Нужда в честных отчаянная», - констатировал В.И.Ленин.



Очень быстро в правящем слое коммунисты по убеждению сменились коммунистами по названию. Сделки с совестью заменили отсутствием совести. Эти люди сохранили марксистскую идеологию для прикрытия единственного своего кредо: забраться как можно выше в новой системе власти. У очень многих единственным мотивом членства в партии была карьера.



Речь не идет обязательно о головокружительной карьере. Просто если человек хотел быть уверенным в том, что начальство на работе не будет к нему придираться, что он будет нормально продвигаться по службе и будет относиться к числу поощряемых, а не преследуемых, он вступал в партию!



У большинства людей никаких особых убеждений, кроме стремления лучше устроиться в жизни, не было. Вполне возможно, что убежденных коммунистов в период перестройки отыскать в СССР было труднее, чем на Западе.



Коммунисты-идеалисты, видимо, уже давно и повсеместно перевелись. Партийная жизнь тех времен - результат поразительно ловкой психологической игры на пестрой гамме человеческих настроений, зависти, предрассудков, конформизма, консерватизма, чувства лояльности, преклонения перед авторитетами.



Характерный пример сказанному: одни и те же коммунисты сначала восторгались героизмом югославского лидера И.Б.Тито, затем они же визжали, что он - главарь фашистской клики и шпион, потом эти же люди реабилитировали Тито, позже стали поносить его как ревизиониста.



Возникает неудобный, но вполне естественный вопрос: «Многие ли из несогласных добровольно покинули партийную номенклатуру, перешли на работу по специальности, отказались от благ и привилегий, связанных с пребыванием в правящей партии?». Вопрос, увы, риторический!



В наше время особенно интересно наблюдать, как живые сводят партийные счеты с мертвыми, используя хорошо известный психологам защитный механизм, именуемый проекцией, являющейся своего рода оборонительной агрессией. Суть в том, что человек приписывает свои плохие мысли, чувства и поступки другим, на них возлагает всю вину, требует немедленного суда и расправы над ними. Найденные таким образом «козлы отпущения» облегчают собственное чувство вины или неполноценности.



Хрущев пользовался покровительством Сталина, а вошел в историю как антисталинист.



Брежнев издавна входил в группу Хрущева, но это не помешало ему участвовать в свержении своего сюзерена.



Тот из членов Политбюро, кто очень хотел стать Генеральным секретарем, должен был не поражать воображение своими талантами и динамизмом, а выглядеть ограниченным и бескрылым скромным бюрократом. В принципе, такая же тактика карьерного продвижения использовалась на всех уровнях партийной иерархии: люди умело скрывали свой подлинный политический формат (или его отсутствие) и свои истинные морально-психологические качества!



Некоторые современные перевертыши, ставшие активными антикоммунистами, объясняют свои политические превращения реально существующим правом человека менять свои убеждения. Увы, эволюция взглядов у таких персон очень часто - всего лишь игра против часовой стрелки, это псевдоэволюция, подпись под сомнительными идеями, нарушение меры, справедливости и объективности, путешествие по проторенной колее ходячих в данный момент мнений, это покорность на почве боязни дурных последствий для себя лично.



В ходу и такой аргумент: «Мы раньше ничего не знали о преступной КПСС». Так ли это на самом деле!? Скорее всего, эти люди своевременно почувствовали падение исторической рентабельности партии, к которой они принадлежали и пользовались предоставляемыми ею благами и привилегиями многие десятилетия.



Скорее всего, в большинстве случаев речь идет о социальной мимикрии, хамелеонстве, беспринципном приспособлении к окружающей социально-политической среде ради достижения различных выгод.



С точки зрения психологии, социальная мимикрия - это сложный комплекс защитных мер и приспособлений для выживания и самосохранения, это смена идеологической окраски для реализации корыстных целей.



Очень тонко подметил морально-психологические и политические превращения людей Людвиг Фейербах: «Отнимите у бесконечного большинства людей их положение - и вы отнимите у них веру. Не убеждения поддерживают положение, а положение - убеждения.



На постсоветском пространстве теперь таких людей можно встретить во всех без исключения партиях. Их политическая всеядность поражает воображение: некоторые из них уже успели побывать в 3-5 партиях и добиться впечатляющих результатов. Среди бывших коммунистов есть президенты, министры, депутаты всех уровней, олигархи и просто состоятельные люди, нажившие богатства своими непосильными трудами.



Все бы ничего, но вот проблема: у народов катастрофически падает доверие к партиям. Может быть это результат того, что внедрившиеся в них бывшие псевдокоммунисты подрывают эти партии изнутри!? Надо бы в этом разобраться!



Как бы то ни было,



(продолжение предательства следует) Рафаэль МУКСИНОВ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: предательство, предатель, Иуда, Рафаэль Муксинов — статья прочитана 196 раз Комментарии