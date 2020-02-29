Психоистория предательства. Часть 3 🔊 Воспроизвести Рафаэль Муксинов







(Продолжение. Начало



Протоиерей В.Свешников однажды заметил: «Каждый человек носит, а отчасти постоянно осуществляет в себе начало Иуды».



Мир взрослых людей обычно хранит по этому поводу молчание, которое, как известно, далеко не всегда есть «золото». Оно и понятно: многим по данной теме есть о чем помолчать, в особенности в эпохи радикальных перемен, связанных с невероятными изменениями жизненных и ценностных ориентаций людей. В Ветхом Завете примеров предательства более чем достаточно, однако в 10 заповедях, полученных Моисеем на горе Синай об этом ничего не сказано.



В мифологии древности можно также найти массу примеров предательства не только среди людей, но и среди богов. Тем интереснее ознакомиться с представлениями о предательстве в сочинениях учащейся молодежи 10-12 классов школ г. Вильнюса. (Продолжение. Начало здесь ==>> Мир взрослых людей обычно хранит по этому поводу молчание, которое, как известно, далеко не всегда есть «золото». Оно и понятно: многим по данной теме есть о чем помолчать, в особенности в эпохи радикальных перемен, связанных с невероятными изменениями жизненных и ценностных ориентаций людей. В Ветхом Завете примеров предательства более чем достаточно, однако в 10 заповедях, полученных Моисеем на горе Синай об этом ничего не сказано.В мифологии древности можно также найти массу примеров предательства не только среди людей, но и среди богов. Тем интереснее ознакомиться с представлениями о предательстве в сочинениях учащейся молодежи 10-12 классов школ г. Вильнюса. Главный вывод авторов школьных сочинений состоит в том, что предательство существовало и будет существовать всегда и повсеместно, что предательства совершают все и предается всё. Поэтому создать каталог, дать инвентарные номера всем видам предательств не представляется возможным.



Предательства происходят осознанно и неосознанно, могут совершаться активные и пассивные предательства.



По мнению учащихся, предательство в высших слоях общества - постоянное явление, «как утреннее чаепитие». Предают истину политики, ученые, военные, разведчики, врачи, учителя, эмигранты, покидающие родину в поисках лучшей жизни и т.д.



Молодые люди полагают, что предательство совершается и в беде, и в радости.



Чрезвычайно многообразна, непрерывна, бесконечна и изменчива мотивация предательств: это бессилие, безвыходность, жажда мести, стремление к обогащению, зависть и многое другое.



В описании смыслового поля предательства молодежь использовала следующий словесный ряд: грехопадение, отступничество, отречение, злой умысел, проституция души, величайшее вероломство, сила радикального зла, беспринципность, нравственная порочность, переворот личности, духовная гибкость, цинизм, отрицание моральных ценностей, переход собственного морального Рубикона, трусость, шкурнические интересы, обывательское подхалимство, ставшее стереотипом поведения.



В общем, предательство - это когда «Бога нет и всё дозволено».



Чрезвычайно интересны некоторые достаточно тонкие обобщения старшеклассников. Так, например, один из них заметил, что не бывает прогрессивных предательств. Другой отважился на мудрый совет: «Никогда нельзя судить о ком-либо по его друзьям. У Иуды они были, можно сказать, вполне безупречными».



Массовые предательства, по глубокому убеждению юношей и девушек, представляют серьезную угрозу для будущего любого общества, они лишают его морально-психологических ресурсов для дальнейшего развития.



Одной из важнейших причин массовых предательств в наши дни молодежь считает культ денег и успеха любой ценой, который вытеснил веру в принципы и ценности, уходящие корнями в культуру, религию, историю и традиции.



В сочинениях старшеклассников обращает на себя внимание такой факт: некоторые отмечали, что их предавали многие, многократно и болезненно, а вот они сами - никогда или очень редко, случайно, без злого умысла и особых последствий. Психологами уже давно выявлена благосклонная предрасположенность людей в пользу собственного «Я». Ничего не поделаешь: большинство из нас имеет хорошую репутацию… у самих себя и изощренность человеческого самооправдания пределов не ведает.



Вот пример подобного самооправдания Адама: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел».



P.S. Сочинения были написаны учащимися в 1993 году и публикуются впервые. Много воды утекло с тех пор, но тема предательства не утратила своей актуальности, скорее стала еще более острой.



26 лет назад учащиеся средних школ умели мыслить и излагать свои мысли на бумаге. У них был хороший словарный запас и обостренное чувство социальной справедливости. В результате школьных реформ и общественных преобразований сегодняшние старшеклассники написали бы уже совсем другие с точки зрения содержания и грамотности сочинения…



Остается неизменным одно: и тогда, и теперь учащиеся (дети) прекрасно чувствуют и понимают проблему предательства, но слишком многие взрослые живут в зоне избирательной слепоты и поэтому



(продолжение предательства следует) Рафаэль МУКСИНОВ , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: предательство, предатель, Иуда, Рафаэль Муксинов — статья прочитана 197 раз Комментарии