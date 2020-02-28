Психоистория предательства. Часть 2 🔊 Воспроизвести Рафаэль Муксинов







(Продолжение. Начало



Революции, перестройки и прочие социальные катаклизмы и изломы человеческой истории обнажают повальное предательство, присущее человеческой природе и не имеющее пределов.



Выдающийся английский мыслитель, историк, философ, публицист Томас Карлейль (1795-1881) издал в 1837 году труд, посвященный истории французской революции. Это один из наиболее читаемых и почитаемых авторов в Англии, чья жизнь, по мнению многих, воплощала основные моральные ценности 19 века - трудолюбие, мужество и, главное, - непогрешимую честность.



Анализируя деятельность персонажей французской революции, Т. Карлейль писал: «Всюду, куда ни глянь, изменники, тени и шарлатаны на высоких местах! Жеманные, гримасничающие, внутренне пустые люди со льстивыми словами…, политические, научные и академические шарлатаны, связанные товарищескими чувствами и проникнутые некоторого рода общим духом шарлатанства!». (Продолжение. Начало здесь ==>> Выдающийся английский мыслитель, историк, философ, публицист Томас Карлейль (1795-1881) издал в 1837 году труд, посвященный истории французской революции. Это один из наиболее читаемых и почитаемых авторов в Англии, чья жизнь, по мнению многих, воплощала основные моральные ценности 19 века - трудолюбие, мужество и, главное, - непогрешимую честность.Анализируя деятельность персонажей французской революции, Т. Карлейль писал: «Всюду, куда ни глянь, изменники, тени и шарлатаны на высоких местах! Жеманные, гримасничающие, внутренне пустые люди со льстивыми словами…, политические, научные и академические шарлатаны, связанные товарищескими чувствами и проникнутые некоторого рода общим духом шарлатанства!». Мотивацией деятельности таких предателей и шарлатанов мыслитель считал чисто рыночный принцип: «По закону спроса и предложения».



Великие времена рождают великих деятелей. В то же время происходит и своеобразная антиселекция человеческого материала, верно подмеченная Т.Карлейлем: «Революционная среда становится все более разрежённее, так что в ней могут плавать все более и более легкие тела, пока, наконец, на поверхности удерживается один лишь пустой пузырь. Умственная ограниченность и необузданность, проворность и дерзость в сочетании с хитростью и силой лёгких - всё это при удаче окажет великолепные услуги».



Итог такого хода дел, естественно, оказывается плачевным: «Множество готовых на все писателей, антирелигиозных куплетистов, романистов, актеров, спорщиков и памфлетистов приняли на себя духовное руководство обществом. Великое слово «долг» превратилось в пустяк. Место исчезнувших преданности и веры заняли предательство и лживая фразеология».



В исследовании Карлейля, посвящённом революции, часто встречается слово «ложь». Так часто, как она присутствует в делах людей в эпоху радикальных перемен.



«Истоки лжи, в чем они?», - вопрошает историк. «И не является ли лицемерие той дьявольской первоматерией, которая породила все виды лжи, мерзости и глупости и которая абсолютно враждебна всякой правде? Ибо лицемерие по самой своей природе есть дистиллированная ложь, т.е. ложь в квадрате».



Т.Карлейль констатирует неприглядные итоги общественных преобразований во Франции: «Изумленная Европа вдруг увидела, как одна ложь сменила другую, как язвы коррупции, жадности и глупости покрыли тела и высших и низших и что всюду царит одна лишь алчность».



Особо актуально звучат в наши дни слова предупреждения английского мыслителя о пагубности лжи для каждого человека и общества в целом.



«Всякая ложь, содеянная или произнесенная вами, неизбежно вернется после короткого или длительного обращения, как вексель, выданный на реальность природы и представленный к оплате с подписью «Не действителен». Жаль только, обычно он так долго находится в обращении, что фальшивомонетчик, выдавший его, редко несет расплату».



В своей книге Т.Карлейль даёт много нелестных характеристик человеческой природе. Высказывание: «Они могут, если истина чересчур уж страшна, спрятать голову, словно страусы, под защиту первой попавшейся иллюзии» - одно из самых безобидных. Есть, конечно, в объемном труде автора и более жесткие высказывания. Например, такое: «Несчастные смертные, сколько трудов прилагаете вы, в беспощадной борьбе изничтожая друг друга, чтобы добиться счастья на этом «торжестве денег».



Отрадно, что в смутные и тяжелые революционные времена Т.Карлейль видит примеры достойного человеческого поведения:



«Поднялась группа людей, верящих, что истина - не печатная спекуляция, а реальность, что свобода и братство возможны на Земле».



«Слава сильному человеку (Мирабо), сумевшему в такие времена стряхнуть с себя условности и быть чем-нибудь! Ибо для того, чтобы чего-нибудь стоить, первое условие-это быть чем-нибудь».



«Почтим всякую доблесть в человеке: Людовик не лишен мужества. У него даже есть высший род его, называемый моральным мужеством».



«Умные люди повсюду понимают, что они должны опираться на свое человеческое достоинство, а не украшение к нему».



Каков же итог революционных преобразований? Констатации Т.Карлейля удручают: «Мы пришли к аристократии денежного мешка. Это путь, которым идут в этот час все европейские общества. Значит, это более низкий сорт аристократии? Бесконечно более низкий, самый низкий из всех известных».



«Вами обещана так необходимая обществу перестройка, но что-то с ней не ладится!? Очевидно, надо начинать ее, так кто начнет ее с самого себя?»



Завершим представление фундаментального исследования французской революции Т. Карлейля его же прогнозом: «Два столетия, вряд ли меньше истечет, прежде чем демократия, пройдя через неизбежные и гибельные этапы знахарства, шарлатанства и предательства возродит этот зачумленный мир и появится новый мир, молодой и зеленый».



Сказано это было без малого двести лет назад. Увы, пророчества гражданина Туманного Альбиона не сбылись!



Может, сбудется другой прогноз современных английских социальных психологов, полагающих, что усвоение людьми демократических принципов мышления, чувствования и поведения требует 300-летнего опыта проживания в городах!?



P.S.



Свое капитальное исследование Т.Карлейль назвал «История французской революции». На самом деле это была Великая французская революция, порожденная недееспособностью власти. Чрезмерное накопление лжи и всяческой несправедливости неизбежно приводит к социальным потрясениям, революциям. Восстаниям, бунтам и прочим перестройкам. В итоге, по обе стороны баррикад возникает своекорыстное предательство. Бал начинают править хамелеоны, продажные профессионалы, бессовестные люди, перешагнувшие грань, отделяющую добро от зла и верность от предательства. Продается и предается всё: родина, народ, семья, друзья, профессия, идеалы.



(Продолжение предательства следует) Рафаэль МУКСИНОВ , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: предательство, предатель, Рафаэль Муксинов, Т.Карлейль — статья прочитана 170 раз Комментарии