Психоистория предательства 🔊 Воспроизвести Рафаэль МУКСИНОВ







В «Божественной комедии» Данте Алигьери дается подробное описание ада. В нем 9 кругов. Самый страшный - девятый. В нем мучаются предатели. В этом круге - 4 рва. В первом отбывают наказание те, кто предал родителей. Во втором, еще более ужасном, - предатели Родины и единомышленников. В третьем «прописаны» предатели сотрапезников. В четвертом, самом страшном - предатели Учителей. Именно здесь, по Данте, обитает Иуда.



У человечества очень большой опыт предательства. Известно, что еще Адам предал Еву, в припадке самооправдания переложив всю вину за общий грех на нее.



Сын Адама, Каин, также оказался предателем. После убийства им своего брата Авеля он на вопрос Бога «Каин! Где твой брат Авель?»-оставил классическую, на века, формулу предательства: «Разве я сторож брату своему?» (Быт.4,9) У человечества очень большой опыт предательства. Известно, что еще Адам предал Еву, в припадке самооправдания переложив всю вину за общий грех на нее.Сын Адама, Каин, также оказался предателем. После убийства им своего брата Авеля он на вопрос Бога «Каин! Где твой брат Авель?»-оставил классическую, на века, формулу предательства: «Разве я сторож брату своему?» (Быт.4,9) Апостол Иуда, выходец из провинции Иудея



Иуда, носивший звание апостола, совершавший чудеса и изгонявший беса, предал Христа, предал Бога, человека, учителя. Предал за 30 сребреников. Мотив предательства понять сложно: человек, который владел кассой, отчетливо понимал, что он потеряет ее со смертью своей главы.



Даже если безумное желание получить несколько серебряных монет вскружило голову бедного Иуды, то все же трудно поверить в то, что он окончательно утратил нравственное чувство, ибо, увидав последствия содеянного, он раскаялся и, по преданию, окончил жизнь самоубийством. Французский доктор философии, писатель, историк религии, семитолог, член Французской Академии Надписей Эрнест Ренан (1823-1892), автор исследования « Жизнь Иисуса» писал: «Мы все же думаем, что проклятия, которыми его (Иуду) осыпают, до некоторой степени несправедливы. В этом деле, может быть, с его стороны было больше поспешности, чем коварства». По мысли автора, вполне могло быть задето самолюбие Иуды, чем-то возбуждена его ревность, не исключен какой-то внутренний разрыв Иуды с Иисусом.



В наше время предпринимаются определенные шаги по реабилитации Иуды Искариота.



По мнению британской газеты The Times, пересмотр отношения к Иуде упростит некоторые доктринальные проблемы и снизит напряжение между католиками и иудеями.



Крупный писатель и известный журналист Витторио Мессори в пространном интервью итальянской газете «La Stampa» объяснял, что пересмотр отношения к Иуде «решит проблему видимого отсутствия сострадания Христа к одному из своих ближайших учеников».



Президент Папского комитета исторических наук монсеньер В. Брандмюллер обращает внимание паствы на то, что без предательства Иуды не произошло бы ни казни Иисуса, ни его воскресения. Следовательно, Иуда и его преступление-это часть божественного плана, направленного на спасение человечества через смерть и воскресение Сына Божьего.



Апостол Петр



Трижды отрекся от Христа Петр. Поначалу он не понял, какая великая измена заключалась в его малодушии. Но вскоре он осознал, что совершил.



После смерти Христа Петр встал во главе иерусалимской первичной общины. Позднее пал жертвой преследования христиан в Риме при Нероне между 64 и 67 годами.



Когда Петр был приговорен к распятию, он попросил, чтобы его пригвоздили к кресту не так как Иисуса Христа, а вниз головой, потому что считал себя недостойным принять смерть одинаковым образом со своим учителем.



Просьба была выполнена.



Понтий Пилат, римский префект Иудеи



Этот человек непосредственно причастен к гибели Иисуса Христа. Поначалу Иисус произвел на Пилата впечатление невинного мечтателя. Поэтому он оказался настроенным в пользу Христа и допрашивал его с намерением найти способ отослать его оправданным. Трижды Пилат признал, что не видит никакой вины в Христе, но толпа требовала смертной казни. Пытаясь спасти Христа, Пилат напомнил: «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» (Евангелие от Иоанна 18/39). Но «Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варраву. Варрава же был разбойник». (Евангелие от Иоанна 18/40).



По странной случайности, узник по прозвищу Варрава носил имя Иисус. То была довольно известная личность, задержанная в качестве наемного убийцы во время бунта, сопровождавшегося убийством. Варраву отпустили, но требования распять Христа стали еще более неистовыми. Пилат ясно видел, что для того, чтобы спасти Иисуса придется прибегнуть к кровавому усмирению бунта, но он не был готов к подобному шагу, хотя евреи и считали Прокуратора Пилата жестоким, заносчивым и презрительным человеком, совершившим много невероятных преступлений.



Толпа, между тем, продолжала кричать: «Если губернатор отпустит этого человека, то он не друг кесарю». Слабый Пилат не мог устоять: ему уже мерещились доносы, которые будут посланы его врагами в Рим. Он побоялся потерять свое место!



«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: «Не виновен я в крови Праведника Сего: смотрите вы» (Евангелие от Матфея 27/24).



«И отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Евангелие от Матфея 27/25). Пилат уступил толпе из угодности и страха, благодаря которым имени его суждено вечно подвергаться бичеванию. Впрочем, участь Пилата более легкая, чем у Иуды. Возможно еще и потому, что Иисус сказал Пилату : « Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал Меня тебе» (Евангелие от Иоанна 19/11).



Несмотря на то, что действительным мотивом казни Иисуса была религия, врагам удалось выставить Христа государственным преступником. Священники заставили толпу требовать для Христа крестной казни. Этот род казни был римского происхождения. Если бы Иисуса казнили по чисто Моисееву закону, то он был бы побит камнями. Крест как средство казни у римлян был предназначен для рабов и для тех случаев, когда смертную казнь имелось ввиду усилить бесславием.



Истинный виновник?



Эрнест Ренан был глубоко убежден в том, истинным виновником казни Иисуса был Анна (Ханан) или, если угодно, партия, представителем которой он был. Этот человек был тестем Кайафы, «первосвященником на этот год». Анна был смещенным первосвященником, в сущности сохранившим за собой всю власть. Его называли первосвященником даже тогда, когда он уже не занимал этой должности. С ним совещались во всех важных случаях. Должность первосвященника оставалась в руках его рода в течение 50 лет почти без перерыва: пятеро его сыновей занимали ее по очереди один за другим. Это был, что называется, «первосвященнический род».



Кайафа ничего не делал по собственному почину: их имена привыкли соединять вместе и при этом имя Анны всегда даже и ставилось впереди. Итак, Кайафа « предсказал, что Иисус умрет за народ» (Евангелие от Иоанна 11/53). Но, фактически, таким был приговор Анны и его партии. Таким образом, главным виновником трагической смерти Христа, по Э.Ренану, был именно он и проклятия всего человечества должны всей тяжестью висеть именно на нем, нежели на Пилате или Кайафе.



Как бы то ни было,



(продолжение предательства следует…)



Вильнюс Иуда, носивший звание апостола, совершавший чудеса и изгонявший беса, предал Христа, предал Бога, человека, учителя. Предал за 30 сребреников. Мотив предательства понять сложно: человек, который владел кассой, отчетливо понимал, что он потеряет ее со смертью своей главы.Даже если безумное желание получить несколько серебряных монет вскружило голову бедного Иуды, то все же трудно поверить в то, что он окончательно утратил нравственное чувство, ибо, увидав последствия содеянного, он раскаялся и, по преданию, окончил жизнь самоубийством. Французский доктор философии, писатель, историк религии, семитолог, член Французской Академии Надписей Эрнест Ренан (1823-1892), автор исследования « Жизнь Иисуса» писал: «Мы все же думаем, что проклятия, которыми его (Иуду) осыпают, до некоторой степени несправедливы. В этом деле, может быть, с его стороны было больше поспешности, чем коварства». По мысли автора, вполне могло быть задето самолюбие Иуды, чем-то возбуждена его ревность, не исключен какой-то внутренний разрыв Иуды с Иисусом.В наше время предпринимаются определенные шаги по реабилитации Иуды Искариота.По мнению британской газеты The Times, пересмотр отношения к Иуде упростит некоторые доктринальные проблемы и снизит напряжение между католиками и иудеями.Крупный писатель и известный журналист Витторио Мессори в пространном интервью итальянской газете «La Stampa» объяснял, что пересмотр отношения к Иуде «решит проблему видимого отсутствия сострадания Христа к одному из своих ближайших учеников».Президент Папского комитета исторических наук монсеньер В. Брандмюллер обращает внимание паствы на то, что без предательства Иуды не произошло бы ни казни Иисуса, ни его воскресения. Следовательно, Иуда и его преступление-это часть божественного плана, направленного на спасение человечества через смерть и воскресение Сына Божьего.Трижды отрекся от Христа Петр. Поначалу он не понял, какая великая измена заключалась в его малодушии. Но вскоре он осознал, что совершил.После смерти Христа Петр встал во главе иерусалимской первичной общины. Позднее пал жертвой преследования христиан в Риме при Нероне между 64 и 67 годами.Когда Петр был приговорен к распятию, он попросил, чтобы его пригвоздили к кресту не так как Иисуса Христа, а вниз головой, потому что считал себя недостойным принять смерть одинаковым образом со своим учителем.Просьба была выполнена.Этот человек непосредственно причастен к гибели Иисуса Христа. Поначалу Иисус произвел на Пилата впечатление невинного мечтателя. Поэтому он оказался настроенным в пользу Христа и допрашивал его с намерением найти способ отослать его оправданным. Трижды Пилат признал, что не видит никакой вины в Христе, но толпа требовала смертной казни. Пытаясь спасти Христа, Пилат напомнил: «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» (Евангелие от Иоанна 18/39). Но «Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варраву. Варрава же был разбойник». (Евангелие от Иоанна 18/40).По странной случайности, узник по прозвищу Варрава носил имя Иисус. То была довольно известная личность, задержанная в качестве наемного убийцы во время бунта, сопровождавшегося убийством. Варраву отпустили, но требования распять Христа стали еще более неистовыми. Пилат ясно видел, что для того, чтобы спасти Иисуса придется прибегнуть к кровавому усмирению бунта, но он не был готов к подобному шагу, хотя евреи и считали Прокуратора Пилата жестоким, заносчивым и презрительным человеком, совершившим много невероятных преступлений.Толпа, между тем, продолжала кричать: «Если губернатор отпустит этого человека, то он не друг кесарю». Слабый Пилат не мог устоять: ему уже мерещились доносы, которые будут посланы его врагами в Рим. Он побоялся потерять свое место!«Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: «Не виновен я в крови Праведника Сего: смотрите вы» (Евангелие от Матфея 27/24).«И отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Евангелие от Матфея 27/25). Пилат уступил толпе из угодности и страха, благодаря которым имени его суждено вечно подвергаться бичеванию. Впрочем, участь Пилата более легкая, чем у Иуды. Возможно еще и потому, что Иисус сказал Пилату : « Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал Меня тебе» (Евангелие от Иоанна 19/11).Несмотря на то, что действительным мотивом казни Иисуса была религия, врагам удалось выставить Христа государственным преступником. Священники заставили толпу требовать для Христа крестной казни. Этот род казни был римского происхождения. Если бы Иисуса казнили по чисто Моисееву закону, то он был бы побит камнями. Крест как средство казни у римлян был предназначен для рабов и для тех случаев, когда смертную казнь имелось ввиду усилить бесславием.Эрнест Ренан был глубоко убежден в том, истинным виновником казни Иисуса был Анна (Ханан) или, если угодно, партия, представителем которой он был. Этот человек был тестем Кайафы, «первосвященником на этот год». Анна был смещенным первосвященником, в сущности сохранившим за собой всю власть. Его называли первосвященником даже тогда, когда он уже не занимал этой должности. С ним совещались во всех важных случаях. Должность первосвященника оставалась в руках его рода в течение 50 лет почти без перерыва: пятеро его сыновей занимали ее по очереди один за другим. Это был, что называется, «первосвященнический род».Кайафа ничего не делал по собственному почину: их имена привыкли соединять вместе и при этом имя Анны всегда даже и ставилось впереди. Итак, Кайафа « предсказал, что Иисус умрет за народ» (Евангелие от Иоанна 11/53). Но, фактически, таким был приговор Анны и его партии. Таким образом, главным виновником трагической смерти Христа, по Э.Ренану, был именно он и проклятия всего человечества должны всей тяжестью висеть именно на нем, нежели на Пилате или Кайафе.Как бы то ни было,(продолжение предательства следует…) Рафаэль МУКСИНОВ , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: предательство, предатель, Иуда — статья прочитана 132 раза Комментарии