Заштормило!..

Уже первый раунд плей-офф Лиги Европы принёс сенсационные результаты.
Так, действующий финалист турнира – лондонский «Арсенал» - в ответном матче дома в дополнительное время не смог переиграть греческий «Олимпиакос» в ответном матче, а наделавший шуму в прошлом сезоне «Аякс» по сумме двух матчей уступил испанскому «Хетафе».
Нельзя назвать ожидаемым итогом и победу турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» над португальским «Спортингом».
Один из матчей («Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт») был, кстати, перенесён с четверга на пятницу в связи со штормовым предупреждением.
Лига Европы сезона 2019/2020.
1/16 финала. Ответные матчи
«Аякс» (Нидерланды) – «Хетафе» (Испания) - 2:1 (первый матч - 0:2),
«Арсенал» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция) – 1:2 доп. время (1:0),
«Интер» (Италия) – «Лудогорец» (Болгария) - 2:1 (2:0),
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) - 5:0 (1:1),
«Севилья» (Испания) – «ЧФР Клуж» (Румыния) - 0:0 (1:1),
«Селтик» (Шотландия) – «Копенгаген» (Дания) - 1:3 (1:1),
«Эспаньол» (Испания) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 3:2 (0:4),
«Порту» (Португалия) - «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:3 (1:2),
«Бенфика» (Португалия) – «Шахтёр» Украина) – 3:3 (1:2),
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Спортинг» (Португалия) – 4:1 доп. время (1:3),
«Гент» (Бельгия) - «Рома» (Италия) – 1:1 (0:1),
«Мальмё» (Швеция) - «Вольфсбург» (Германия) – 0:3 (1:2),
ЛАСК (Австрия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 2:0 (1:1),
«Базель» (Швейцария) - АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (3:0),
«Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт» - 2:2 (1:4).
В пятницу, 28 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала.
Вот её результаты:
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания),
«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия),
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия),
«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр Донецк» (Украина),
«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания),
«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия),
«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария),
ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Первые матчи этой стадии состоятся 12 марта.
«Арсенал» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция) – 1:2 доп. время (1:0),
«Интер» (Италия) – «Лудогорец» (Болгария) - 2:1 (2:0),
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) - 5:0 (1:1),
«Севилья» (Испания) – «ЧФР Клуж» (Румыния) - 0:0 (1:1),
«Селтик» (Шотландия) – «Копенгаген» (Дания) - 1:3 (1:1),
«Эспаньол» (Испания) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 3:2 (0:4),
«Порту» (Португалия) - «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:3 (1:2),
«Бенфика» (Португалия) – «Шахтёр» Украина) – 3:3 (1:2),
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Спортинг» (Португалия) – 4:1 доп. время (1:3),
«Гент» (Бельгия) - «Рома» (Италия) – 1:1 (0:1),
«Мальмё» (Швеция) - «Вольфсбург» (Германия) – 0:3 (1:2),
ЛАСК (Австрия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 2:0 (1:1),
«Базель» (Швейцария) - АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (3:0),
«Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт» - 2:2 (1:4).
В пятницу, 28 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала.
Вот её результаты:
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания),
«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия),
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия),
«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр Донецк» (Украина),
«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания),
«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия),
«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария),
ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Первые матчи этой стадии состоятся 12 марта.