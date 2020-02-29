Заштормило!..

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Уже первый раунд плей-офф Лиги Европы принёс сенсационные результаты.



Так, действующий финалист турнира – лондонский «Арсенал» - в ответном матче дома в дополнительное время не смог переиграть греческий «Олимпиакос» в ответном матче, а наделавший шуму в прошлом сезоне «Аякс» по сумме двух матчей уступил испанскому «Хетафе».



Нельзя назвать ожидаемым итогом и победу турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» над португальским «Спортингом».



Один из матчей («Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт») был, кстати, перенесён с четверга на пятницу в связи со штормовым предупреждением.



Лига Европы сезона 2019/2020.



1/16 финала. Ответные матчи Так, действующий финалист турнира – лондонский «Арсенал» - в ответном матче дома в дополнительное время не смог переиграть греческий «Олимпиакос» в ответном матче, а наделавший шуму в прошлом сезоне «Аякс» по сумме двух матчей уступил испанскому «Хетафе».Нельзя назвать ожидаемым итогом и победу турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» над португальским «Спортингом».Один из матчей («Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт») был, кстати, перенесён с четверга на пятницу в связи со штормовым предупреждением. «Аякс» (Нидерланды) – «Хетафе» (Испания) - 2:1 (первый матч - 0:2),



«Арсенал» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция) – 1:2 доп. время (1:0),



«Интер» (Италия) – «Лудогорец» (Болгария) - 2:1 (2:0),



«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) - 5:0 (1:1),



«Севилья» (Испания) – «ЧФР Клуж» (Румыния) - 0:0 (1:1),



«Селтик» (Шотландия) – «Копенгаген» (Дания) - 1:3 (1:1),



«Эспаньол» (Испания) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 3:2 (0:4),



«Порту» (Португалия) - «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:3 (1:2),



«Бенфика» (Португалия) – «Шахтёр» Украина) – 3:3 (1:2),



«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Спортинг» (Португалия) – 4:1 доп. время (1:3),



«Гент» (Бельгия) - «Рома» (Италия) – 1:1 (0:1),



«Мальмё» (Швеция) - «Вольфсбург» (Германия) – 0:3 (1:2),



ЛАСК (Австрия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 2:0 (1:1),



«Базель» (Швейцария) - АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (3:0),



«Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт» - 2:2 (1:4).



В пятницу, 28 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала.



Вот её результаты:



«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания),



«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия),



«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия),



«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр Донецк» (Украина),



«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания),



«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия),



«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария),



ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).



Первые матчи этой стадии состоятся 12 марта. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига Европы, результаты матчей, 1/8 финала, 1/16 — статья прочитана 198 раз Комментарии