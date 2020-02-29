Главная >> Новости >> спорт >> Заштормило!..

Заштормило!..

Иллюстрация: ru.uefa.com




Уже первый раунд плей-офф Лиги Европы принёс сенсационные результаты.

Так, действующий финалист турнира – лондонский «Арсенал» - в ответном матче дома в дополнительное время не смог переиграть греческий «Олимпиакос» в ответном матче, а наделавший шуму в прошлом сезоне «Аякс» по сумме двух матчей уступил испанскому «Хетафе».

Нельзя назвать ожидаемым итогом и победу турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» над португальским «Спортингом».

Один из матчей («Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт») был, кстати, перенесён с четверга на пятницу в связи со штормовым предупреждением.

Лига Европы сезона 2019/2020.

1/16 финала. Ответные матчи
«Аякс» (Нидерланды) – «Хетафе» (Испания) - 2:1 (первый матч - 0:2),

«Арсенал» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция) – 1:2 доп. время (1:0),

«Интер» (Италия) – «Лудогорец» (Болгария) - 2:1 (2:0),

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) - 5:0 (1:1),

«Севилья» (Испания) – «ЧФР Клуж» (Румыния) - 0:0 (1:1),

«Селтик» (Шотландия) – «Копенгаген» (Дания) - 1:3 (1:1),

«Эспаньол» (Испания) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 3:2 (0:4),

«Порту» (Португалия) - «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:3 (1:2),

«Бенфика» (Португалия) – «Шахтёр» Украина) – 3:3 (1:2),

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Спортинг» (Португалия) – 4:1 доп. время (1:3),

«Гент» (Бельгия) - «Рома» (Италия) – 1:1 (0:1),

«Мальмё» (Швеция) - «Вольфсбург» (Германия) – 0:3 (1:2),

ЛАСК (Австрия) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – 2:0 (1:1),

«Базель» (Швейцария) - АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (3:0),

«Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт» - 2:2 (1:4).

В пятницу, 28 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала.

Вот её результаты:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Копенгаген» (Дания),

«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия),

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия),

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтёр Донецк» (Украина),

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания),

«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия),

«Айнтрахт» (Германия) — «Базель» (Швейцария),

ЛАСК (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Первые матчи этой стадии состоятся 12 марта.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, Лига Европы, результаты матчей, 1/8 финала, 1/16
статья прочитана 198 раз
добавлена сегодня, 29 февраля, 10:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка