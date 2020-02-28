Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что в Китае из-за коронавируса остановились текстильные фабрики Вильнюсское предприятие декоративных тканей и мебельного текстиля Audejas готовится к формированию третьей смены, ждет новых станков, которые прибудут через месяц и надеется повысить мощности производства более чем на 50%, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



"Мы ощущаем значительно больший интерес покупателей, чем раньше. Европейские производители мебели до сих пор закупали основную часть тканей в Азии, по низким ценам. Сейчас цена на них стала не насколько актуальным вопросом, как обеспечение продукцией", – сказал в интервью газете гендиректор Audejas Дарюс Люткявичюс.



Сейчас в год Audejas производит более 1,2 млн метров тканей и пока не использует производственные мощности полностью. В прошлом году выручка от продаж выросла на 11% до 5 млн евро и предприятие, работавшее раньше убыточно, получило прибыль. "Мы ощущаем значительно больший интерес покупателей, чем раньше. Европейские производители мебели до сих пор закупали основную часть тканей в Азии, по низким ценам. Сейчас цена на них стала не насколько актуальным вопросом, как обеспечение продукцией", – сказал в интервью газете гендиректор Audejas Дарюс Люткявичюс.Сейчас в год Audejas производит более 1,2 млн метров тканей и пока не использует производственные мощности полностью. В прошлом году выручка от продаж выросла на 11% до 5 млн евро и предприятие, работавшее раньше убыточно, получило прибыль. * * *



В феврале, по сравнению с январем этого года, показатель экономических оценок в Литве повысился на 3 проц. пункта до 8%, сообщил Департамент статистики.



За месяц показатель доверия строительному сектору вырос на 8 проц. пунктов, к сектору услуг и торговле – 3, к потребительскому сектору – на 1 проц. пункт.



В феврале, по сравнению с февралем 2019, показатель экономических оценок также вырос на 3 проц. пункта.



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Чистая прибыль Siauliu bankas, принадлежащего Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и местным акционерам, в прошлом году составила 53,103 млн евро, что на 2,1% больше, чем в 2018 году, когда этот показатель достигал 52,011 млн евро.



Чистая прибыль банковской группы составила 51,522 млн евро – на 2,1% меньше, чем в 2018 году (52,638 млн евро), говорится в отчете Siauliu bankas о деятельности в 2019 году. Прибыль от профильной деятельности группы за год выросла на 16,7% до 60,9 млн евро.



"Год был полон вызовов и оценок, которые определят и цели этого года: мы стали третьим по величине зарегистрированным участником рынка кредитов в Литве, Европейский Центробанк предоставил нам статус значительного финансового института Литвы, поэтому в надзоре за Siauliu bankas будет применяться такие же принципы и правила, которые применяются к крупнейшим банкам еврозоны", – отметил в пресс-релизе глава администрации Siauliu bankas Витаутас Синюс.



Активы банковской группы в прошлом году выросли на 10,9% и в конце декабря составили 2,508 млрд. евро, а активы одного лишь банка – 10,9% до 2,47 млрд евро.



Портфель кредитов, предоставленных компаниями группы, который составляет основную часть активов, в прошлом году вырос на 20% до 1,515 млрд евро, портфель кредитов, предоставленных банком – на 19,4% до 1,51 млрд евро.



Портфель вкладов Siauliu bankas, который составляет основную часть обязательств, в прошлом году вырос на 10,3% до 2,037 млрд евро.



По данным на конец 2019 года, ЕБРР принадлежало 26% акций Siauliu bankas, Invalda INVL – 6,1%, Альгирдасу Буткусу – 5,6%, Гинтарасу Катейве – 5,3% акций банка. Литовским инвесторам принадлежало 46% акций банка, иностранным – 54%.



Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



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В январе этого года розничные продажи в Литве, за исключением предприятий торговли и ремонта автомобилей, а также общественного питания и напитков, составили 955 млрд евро (без НДС) – на 5,5% больше (в сопоставимых ценах), чем в январе 2019 года.



Оборот предприятий пищевой промышленности и напитков в этом году достиг 65,1 млн евро в постоянных ценах и был на 7,6% выше, чем в январе прошлого года, сообщает Департамент статистики Литвы.



Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком увеличился на 2,4%, а предприятий торговли непродовольственными товарами – на 12,4%, предприятий розничной торговли автомобильным топливом – сократился на 0,5%.



Оборот предприятий розничной торговли, за исключением продажи и ремонта автомобилей, а также продуктов питания и напитков вырос за месяц (в январе по сравнению с декабрем прошлого года) на 0,9%, а оборот предприятий общественного питания и продажи напитков – на 0,6%.



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Цены на промышленную продукцию среди Балтийских стран в январе выросли лишь в Литве.



По данным национальных статистических служб, в первом месяце этого года, по сравнению с январем прошлого года, литовские производители промышленной продукции подняли цены на 1,1%, между тем латвийские и эстонские сократили соответственно – на 1,3% и на 2,4%.



За месяц (в январе, по сравнению с декабрем) цены на проданную продукцию литовской промышленности снизились на 0,3%, на латвийскую промпродукцию не изменились, а на эстонскую снизились на 0,7%.



За вычетом нефтепродуктов, которые производятся из трех Балтийских стран только в Литве, индекс цен на литовскую промпродукцию вырос за месяц на 0,1%, а за год снизился на 1,6%.



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Надзорная служба Банка Литвы (БЛ, центробанк) оштрафовала учреждение электронных денег Glocash Payment за ненадлежащее хранение средств клиентов на 17 тыс. евро.



Компания также обязана обеспечить, что 1 апреля все средства клиентов должны быть надлежащим образом разделены и сохранены, говорится в сообщении БЛ.



Согласно Закону электронных деньгах и об учреждениях электронных денег, если компания выбрала для защиты средств клиентов способ их разделения, то она обязана хранить их в кредитных учреждениях Литвы или других стран-членов Евросоюза (банках, кредитных кооперативах) или же инвестировать в безопасное, ликвидное имущество с низкими рисками.



Как утверждает БЛ, Glocash Payment нарушила требования закона, так как держала немалую часть средств клиентов в учреждениях электронных денег и учреждениях по платежам.



Как показывают данные Реестрового центра, единственный акционер Glocash Payment – зарегистрированная в Гонконге компания Igvault Co. Limited.



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Банк Литвы (БЛ, центробанк) оштрафовал на 30 тыс. евро английскую компанию платежей deVere E-Money за нарушение требований к превенции отмывания денег и финансирования терроризма, сообщил центробанк.



"Надзорная служба БЛ установила случай, когда компания при установлении тождества личности клиентов исходила из негодных документов, подтверждающих личность, и перед тем, как предоставлять услуги клиентам, не собирала информацию о цели их деловых отношений", – говорится в пресс-релизе БЛ.



deVere E-Money предписано устранить нарушения до 31 марта этого года.



БЛ не первый раз вводит санкции в отношении этой компании. В августе прошлого года deVere E-Money была оштрафована на 21,6 тыс. евро за то, что держала деньги клиентов не в кредитном учреждении, нарушая тем самым Закон электронных деньгах и об учреждениях электронных денег.



Компания deVere E-Money получила лицензию в начале марта 2017 года.



По данным Реестрового центра, компания была создана 1 марта 2017 года, её единственным акционером указан гражданин Великобритании Найджел Джеймс Грин, который также является гендиректором и создателем всей группы deVere.



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Рабочая группа, сформированная Министерством финансов Литвы и рассматривавшая альтернативы финансирования госэнергохолдинга Ignitis grupe, рекомендует готовиться к проведению первичного публичного предложения акций (англ. Initial public offering, IPO).



По словам министра финансов Вилюса Шапоки, который возглавлял группу, до 2030 года Ignitis grupe потребуется около 5 млрд евро инвестиций, поэтому самым логичным было бы привлечь средства посредством первичного публичного предложения акций.



"Оценка рабочей группы совершенно конкретна. До 2030 года потребуется около 5-6 млрд евро инвестиций, наиболее эффективным способом достижения этих целей будет привлечение акционерного капитала, посредством публичного предложения акций", – заявил на пресс-конференции В. Шапока.



Минфин инициирует действия, которые уполномочат компанию готовиться к первичному публичному предложению акций. Решение должно быть рассмотрено правительством.



IPO группы может быть объявлено после того, как будут делистингованы акции дочерних предприятий холдинга Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis gamyba.



Ранее Ignitis grupe сообщала, что это IPO может стать крупнейшим в истории Балтийских стран.



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии