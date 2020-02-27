Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



По предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (ГИПЦ) с другими странами Европейского союза, в Литве в феврале была близка к нулю.



Согласно предварительным данным, предварительный годовой уровень инфляции (в феврале по сравнению с февралем 2018 года) составил 2,7%, сообщает Департамент статистики страны.



Специалисты в сфере статистики отмечают, что в наибольшей степени на инфляцию повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги гостиниц, кафе и ресторанов, а цены на жилье, водо- и энергоснабжение, газ и прочее топливо и услуги снизились.



В январе в Литве согласованный показатель месячной инфляции составил 0,2%, согласованная годовая инфляция достигала 3%. По предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (ГИПЦ) с другими странами Европейского союза, в Литве в феврале была близка к нулю.Согласно предварительным данным, предварительный годовой уровень инфляции (в феврале по сравнению с февралем 2018 года) составил 2,7%, сообщает Департамент статистики страны.Специалисты в сфере статистики отмечают, что в наибольшей степени на инфляцию повлияло повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги гостиниц, кафе и ресторанов, а цены на жилье, водо- и энергоснабжение, газ и прочее топливо и услуги снизились.В январе в Литве согласованный показатель месячной инфляции составил 0,2%, согласованная годовая инфляция достигала 3%. * * *



В прошлом году чистая консолидированная прибыль крупнейшей группы розничной одежды в странах Балтии Apranga, контролируемой концерном MG Baltic, составила 8,873 млн евро – на 17,3% больше, чем в 2018 году (7,565 млн евро).



Только в четвертом квартале 2018 года прибыль Apranga составила 2,923 млн евро и была на 12,4% меньше, чем в 2018 году, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



За год доходы группы выросли на 9,5% до 205,029 млн евро, только в четвертом квартале – на 11% до 59,790 млн евро.



Прибыль группы Apranga до уплаты налогов, процентов, амортизации и износа (EBITDA) выросла на 98% до 30,8 млн евро.



В настоящее время группа управляет сетью из 186 магазинов в странах Балтии общей площадью 93,8 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговые площади выросли на 13,5%.



Акции группы котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи.



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Компания возобновляемой энергетики Green Genius, принадлежащая группе Modus Group во главе с предпринимателем Кестутисом Мартинкенасом, приступает к деятельности в Румынии и Венгрии, в проекты солнечной энергетики в этих странах планируется инвестировать более 300 млн евро.



Совокупная мощность проектов, которые в ближайшие несколько лет планируется реализовать на этих рынках, превысит 450 мегаватт, первые проекты будут реализованы в следующем году, сообщила компания.



"Венгрия и Румыния – два рынка, привлекательных для развития проектов солнечной энергетики. Здесь сектора солнечной энергетики находятся в стадии активного роста – в этих двух государствах уже инсталлировано более 1 гигаватт мощности солнечных электростанций. Географически обе страны благоприятны для развития подобных проектов, поэтому мы решили начать там деятельность", – сообщил в пресс-релизе глава Green Genius Руслан Склепович.



После выхода на рынки этих двух стран география деятельности компании расширится до восьми государств. Green Genius также развивает проекты возобновляемой энергетики (солнечной и на биогазе) в Литве, Польше, Беларуси, Украине, Италии и Испании.



До сих пор совокупная мощность реализованных Green Genius энергетических проектов превышала 100 мегаватт. Планируется, что к 2025 году она достигнет 1,5 гигаватт.



Международная Modus Group действует в сферах возобновляемой энергетики (Green Genius), услуг мобильной связи (CityBee), приложений для парковки машин (Parkdema) и в сфере торговли автомобилями. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 80 раз Комментарии