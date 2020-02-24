Британская джихадистка призналась, что готовила теракт в Соборе Святого Павла 🔊 Воспроизвести MET POLICE Image caption Сафийя Шейх рассказала следствию, что хотела совершить теракты в соборе Святого Павла и в одном из лондонских отелей



Сторонница группировки "Исламское государство" (запрещенной во многих странах мира, включая Россию) призналась, что планировала устроить взрыв в соборе Святого Павла в Лондоне, сообщает



Перед этим 36-летняя Сафийя Шейх посетила главные достопримечательности и отели британской столицы, чтобы выбрать объект для нападения. Сторонница группировки "Исламское государство" (запрещенной во многих странах мира, включая Россию) призналась, что планировала устроить взрыв в соборе Святого Павла в Лондоне, сообщает ВВС Перед этим 36-летняя Сафийя Шейх посетила главные достопримечательности и отели британской столицы, чтобы выбрать объект для нападения.



Женщина была задержана после того, как обратилась к работавшим под прикрытием полицейским с просьбой найти для нее взрывчатку.



Она призналась в суде, что намеревалась совершить террористический акт. Вынесение приговора назначено на май.



Шейх была арестована в октябре 2019 года. Перед этим она два месяца общалась с двумя работавшими под прикрытием полицейскими, которые выдавали себя за семью экстремистов.



Она переписывалась с одним из них при помощи мессенджера, который позволял отправлять защищенные шифрованием сообщения. В одном из таких сообщений она написала, что хочет пойти в церковь на Рождество или Пасху и убить там как можно больше людей.



Шейх хотела взорвать бомбу под куполом собора Святого Павла



Она отправила фото собора Святого Павла полицейскому под прикрытием и написала, что хочет совершить там теракт, чтобы "убить неверных".



Через неделю она посетила собор и отправила видеоклип своему контакту с обещанием заложить бомбу под куполом.



Сторона обвинения рассказала, что женщина передала одному из полицейских две сумки, чтобы в них поместили самодельные взрывные устройства.



Шейх приняла ислам в 2007 году под влиянием своих соседей-мусульман, которые поразили ее своей добротой и вниманием. Но через некоторое время она стала все больше самоизолироваться отвергая общепринятую доктрину ислама.



В 2016 году она увлеклась экстремистской идеологией ИГ и других джихадистских группировок. Шейх перестала посещать мечеть после того, как у нее возникли опасения, что других прихожан и имамов тревожат ее радикальные взгляды.



Анализ



Доминик Кассиани, Би-би-си



Шейх удалось поймать благодаря комбинации критически важных элементов, которые указали на ее экстремистские замыслы.



Во-первых, у полиции уже было достаточно много информации о том, что она прониклась экстремистской идеологией. Она перестала посещать мечеть, так как опасалась, что на нее донесут из-за радикальных взглядов.



Во-вторых, в ходе спецоперации в интернете выяснилось, что она связана с чат-группой одной из соцсетей, которая стала платформой для пропаганды ИГ и призывов осуществлять нападения на объекты в Европе.



Было решено начать две операции с участием полицейских под прикрытием.



Сначала с ней в интернете "подружился" оперативник, который выдавал себя за экстремиста. Он должен был выяснить, какие у нее намерения.



Подобные операции играют все более важную роль в борьбе с терроризмом, поскольку полицейские отслеживают в соцсетях экстремистов и выявляют, кто из них может перейти от слов к делу, то есть совершить теракт.



Когда стало понятно, что Шейх настроена серьезно, началась операция под прикрытием, которая должна была выяснить, насколько далеко она готова зайти. Во время встречи она прямым текстом попросила найти для нее взрывчатку. До обращения в ислам ее звали Мишель Рамсден.Женщина была задержана после того, как обратилась к работавшим под прикрытием полицейским с просьбой найти для нее взрывчатку.Она призналась в суде, что намеревалась совершить террористический акт. Вынесение приговора назначено на май.Шейх была арестована в октябре 2019 года. Перед этим она два месяца общалась с двумя работавшими под прикрытием полицейскими, которые выдавали себя за семью экстремистов.Она переписывалась с одним из них при помощи мессенджера, который позволял отправлять защищенные шифрованием сообщения. В одном из таких сообщений она написала, что хочет пойти в церковь на Рождество или Пасху и убить там как можно больше людей.Она отправила фото собора Святого Павла полицейскому под прикрытием и написала, что хочет совершить там теракт, чтобы "убить неверных".Через неделю она посетила собор и отправила видеоклип своему контакту с обещанием заложить бомбу под куполом.Сторона обвинения рассказала, что женщина передала одному из полицейских две сумки, чтобы в них поместили самодельные взрывные устройства.Шейх приняла ислам в 2007 году под влиянием своих соседей-мусульман, которые поразили ее своей добротой и вниманием. Но через некоторое время она стала все больше самоизолироваться отвергая общепринятую доктрину ислама.В 2016 году она увлеклась экстремистской идеологией ИГ и других джихадистских группировок. Шейх перестала посещать мечеть после того, как у нее возникли опасения, что других прихожан и имамов тревожат ее радикальные взгляды. bbc.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: терроризм, Собор, взрыв — статья прочитана 101 раз Комментарии