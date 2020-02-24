Почетный консул Латвии в Украине задержан на границе с контрабандой сигарет 🔊 Воспроизвести Foto: Publiciātes foto



Почетный консул Латвии в Украине Юрий Игнатко был задержан на границе с Венгрией по подозрению в контрабанде сигарет. В автомобиле, на котором Игнатко пересекал границу, было обнаружено 6550 пачек сигарет, сообщает



Согласно информации Пограничной службы Украины, автомобиль Тoyota Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами пересекал границу страны на пограничном пункте "Тиса". В машине находились три человека. Водитель предъявил удостоверение почетного консула и, прикрываясь иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра. Своими действиями представитель консульского учреждения почти на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска. Почетный консул Латвии в Украине Юрий Игнатко был задержан на границе с Венгрией по подозрению в контрабанде сигарет. В автомобиле, на котором Игнатко пересекал границу, было обнаружено 6550 пачек сигарет, сообщает DELFI со ссылкой на украинские СМИ.Согласно информации Пограничной службы Украины, автомобиль Тoyota Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами пересекал границу страны на пограничном пункте "Тиса". В машине находились три человека. Водитель предъявил удостоверение почетного консула и, прикрываясь иммунитетом, отказывался предоставлять автомобиль для осмотра. Своими действиями представитель консульского учреждения почти на 6 часов заблокировал полосу движения пункта пропуска.



Чтобы осуществить пограничный контроль, пограничникам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Выяснилось, что в машине находилось 6550 пачек (три чемодана) сигарет. В действиях мужчины украинские правоохранительные органы усматривают признаки двух уголовных преступлений — подделки документов и незаконной перевозки с целью сбыта подакцизных товаров. Также мужчина обвиняется в административном правонарушении — злостном неповиновении пограничникам.



Foto: Publiciātes foto



Инцидент произошел в среду вечером. Украинское издание "Ужгород" отмечает, что задержанный оказался почетным консулом Латвии в Ужгороде и Закарпатской области Юрием Игнатко, 1990 года рождения. Министерство иностранных дел Латвии подтвердило порталу Delfi эту информацию. В четверг утром Игнатко уже был отозван с поста.



Пресс-секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис заявил Delfi, что министерство неприятно удивлено этим происшествием. Посольство Латвии сотрудничает с правоохранительными органами Украины. "Мы говорим о бывшем почетном консуле — он отозван", — уточнил Бекерис.



В различных регионах Украины у Латвии (с учетом Игнатко) пять почетных консулов. Они не являются дипломатами. Кандидатуры почетных консулов выдвигает украинская сторона, Латвия их тщательно оценивает и утверждает. Чтобы осуществить пограничный контроль, пограничникам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Выяснилось, что в машине находилось 6550 пачек (три чемодана) сигарет. В действиях мужчины украинские правоохранительные органы усматривают признаки двух уголовных преступлений — подделки документов и незаконной перевозки с целью сбыта подакцизных товаров. Также мужчина обвиняется в административном правонарушении — злостном неповиновении пограничникам.Инцидент произошел в среду вечером. Украинское издание "Ужгород" отмечает, что задержанный оказался почетным консулом Латвии в Ужгороде и Закарпатской области Юрием Игнатко, 1990 года рождения. Министерство иностранных дел Латвии подтвердило порталу Delfi эту информацию. В четверг утром Игнатко уже был отозван с поста.Пресс-секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис заявил Delfi, что министерство неприятно удивлено этим происшествием. Посольство Латвии сотрудничает с правоохранительными органами Украины. "Мы говорим о бывшем почетном консуле — он отозван", — уточнил Бекерис.В различных регионах Украины у Латвии (с учетом Игнатко) пять почетных консулов. Они не являются дипломатами. Кандидатуры почетных консулов выдвигает украинская сторона, Латвия их тщательно оценивает и утверждает. rus.delfi.lv Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция География: Латвия — статья прочитана 164 раза Комментарии