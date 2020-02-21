Поставляющий СПГ в Литву завод в Высоцке произвел сотни тысяч тонн топлива 🔊 Воспроизвести © Photo : Администрация Ленинградской области



Весь сжиженный природный газ был реализован на энергетических рынках стран Северо-Западной Европы и Балтийского региона, сообщает



В 2019 году "Криогаз-Высоцк" произвел 0,4 миллиона тонн СПГ, которые были реализованы на рынках стран Северо-Западной Европы и Балтийского региона.



"Новатэк" владеет 51 процентом активов завода, а "Газпромбанк" – 48,9 процента. Завод расположен в порту Высоцк в Ленинградской области, на Балтийском море. В прошлом марте была запущена первая производственная линия завода на 660 тысяч тонн СПГ в год. Кроме того, рассматривается строительство второй линии на 1,14 миллиона тонн. Весь сжиженный природный газ был реализован на энергетических рынках стран Северо-Западной Европы и Балтийского региона, сообщает Sputnik Литва . Завод "Новатэка" и "Газпромбанка" "Криогаз-Высоцк" за первый год работы произвел более 400 тысяч тонн сжиженного природного газа, сообщается в публикации финансовых результатов по МСФО за 2019 год.В 2019 году "Криогаз-Высоцк" произвел 0,4 миллиона тонн СПГ, которые были реализованы на рынках стран Северо-Западной Европы и Балтийского региона."Новатэк" владеет 51 процентом активов завода, а "Газпромбанк" – 48,9 процента. Завод расположен в порту Высоцк в Ленинградской области, на Балтийском море. В прошлом марте была запущена первая производственная линия завода на 660 тысяч тонн СПГ в год. Кроме того, рассматривается строительство второй линии на 1,14 миллиона тонн. Инфраструктура проекта также включает резервуар хранения СПГ на 42 тысячи кубометров и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тысяч кубометров.



Как сообщал Sputnik Литва, только в этом году из Высоцка в Литву было доставлено шесть танкеров со сжиженным природным газом. Объем СПГ, который перевозит танкер Coral Favia под флагом Нидерландов, составляет в среднем десять тысяч кубометров. Кому предназначаются грузы СПГ – неизвестно.



Услугами Клайпедского терминала СПГ в основном пользуются литовский энергооператор Ignitis, йонавский завод по производству химических удобрений Achema и предприятие по торговле сырьем Imlitex. Также были сообщения, что приходили партии топлива для эстонских компаний.



Ряд литовских политиков критикуют закупки у "Новатэка", поскольку республика стремилась освободиться от "энергетической зависимости" от России. Однако сторонники экономической выгоды выступают за закупку сжиженного газа из РФ.



Кроме того, некоторые эксперты в Литве признают, что российский СПГ помог энергетическому рынку балтийской республики. А по словам премьер-министра Саулюса Скверялиса, после прихода газа "Новатэка" на рынок цены снизились. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотэк География: Россия — статья прочитана 74 раза Комментарии