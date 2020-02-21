Загрузка... Предложения президента для весенней сессии сейма Литвы: реформа конкурсных закупок, сокращение вырубок 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает включить в повестку дня весенней сессии сейма девять правотворческих инициатив, среди которых реформа конкурсных закупок, сокращение вырубок лесов, дополнительный свободный день для родителей, которые растят одного ребёнка в возрасте до 12 лет.



Глава государства предлагает реорганизовать систему конкурсных закупок посредством централизации сети покупающих организаций и упрощения закупок малой стоимости. Также предлагается закрепить, чтобы споры об условиях закупок в обязательном досудебном порядке рассматривала Служба конкурсных закупок, а при оценке закупок поощрялись социальные и природоохранные инициативы.



Другая инициатива президента – изменения в системе предупреждения коррупции. Предлагается установить личную ответственность руководителей государственных учреждений за проведение в жизнь мер предупреждения коррупции, а результаты деятельности учреждений будут оцениваться по устойчивости к коррупции, сообщило президентское ведомство. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает включить в повестку дня весенней сессии сейма девять правотворческих инициатив, среди которых реформа конкурсных закупок, сокращение вырубок лесов, дополнительный свободный день для родителей, которые растят одного ребёнка в возрасте до 12 лет.Глава государства предлагает реорганизовать систему конкурсных закупок посредством централизации сети покупающих организаций и упрощения закупок малой стоимости. Также предлагается закрепить, чтобы споры об условиях закупок в обязательном досудебном порядке рассматривала Служба конкурсных закупок, а при оценке закупок поощрялись социальные и природоохранные инициативы.Другая инициатива президента – изменения в системе предупреждения коррупции. Предлагается установить личную ответственность руководителей государственных учреждений за проведение в жизнь мер предупреждения коррупции, а результаты деятельности учреждений будут оцениваться по устойчивости к коррупции, сообщило президентское ведомство. Будут внесены поправки к Трудовому кодексу, предусматривающие право на дополнительный свободный день и для родителей, которые растят ребёнка в возрасте до 12 лет. Сейчас такой дополнительный свободный день могут взять родители с двумя детьми в возрасте до 12 лет.



В повестку дня предлагается включить поправку к Закону о лесах, которая предусматривает сокращение с 8 до 4 гектаров площади делянки полных основных вырубок хозяйственных лесов, за исключением санитарных вырубок. Это делается с целью остановить крупные вырубки лесов, которые оказывают самое большое негативное влияние на экосистему.



Ещё одна инициатива – поправки к Закону о разведке. Их планировалось вести еще во время внеочередной сессии, однако поправки вызвали критику в связи с вероятными нарушениями прав человека и их рассмотрение перенесено на весну.



Президент Г. Науседа в декабре предложил закрепить в законе право сотрудников разведывательных ведомств вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".



За неявку может быть применена административная ответственность – денежный штраф.



Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест, получать без санкции суда информацию из банков о финансовых операциях.



Весенняя сессия сейма начнется 10 марта. Загрузка... BNS Категории: общество, экономика, политика Ключевые слова: сейм, президент, законы, сессия, вопросы География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии